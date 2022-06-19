Hồ Gia Hùng (HKT) tiếp tục đăng đàn ẩn ý ám chỉ vợ “con hàm lừa” sau 3 tháng kết hôn

Hậu trường 19/06/2022 15:34

Cả 2 khiến CĐM nghi ngờ đang ‘có biến’ trong hôn nhân sau 3 tháng kết hôn. Trước đó cựu thành viên nhóm HKT và bà xã là Á hậu Diệp Thúy An đã tổ chức hôn lễ sang trọng.

Theo chia sẻ từ người hâm mộ, cả hai đã có chung 1 bé trai kháu khỉnh trước khi chính thức tổ chức đám cưới.

Vụ việc khiến cộng đồng mạng dấy lên tin đồn ‘tan vỡ’ của cặp đôi ngày càng mạnh mẽ. Trước đó, bà xã Diệp Thúy An bất ngờ đăng trên kênh TikTok của mình đoạn clip ném ảnh cưới của cả hai từ lầu trên xuống dưới.

Hồ Gia Hùng (HKT) tiếp tục đăng đàn ẩn ý ám chỉ vợ “con hàm lừa” sau 3 tháng kết hôn - Ảnh 1
Hồ Gia Hùng và Diệp Thúy An lên xe bông khoảng tháng 3/2022. Ảnh: 2sao.

Đoạn clip lan tỏa mạnh mẽ và khiến người theo dõi không khỏi ngạc nhiên. Cô nàng đính kèm thêm dòng trạng thái ngắn gọn: "Thay lòng" và nhiều hastag "alone" càng khiến người theo dõi tò mò.

Hồ Gia Hùng (HKT) tiếp tục đăng đàn ẩn ý ám chỉ vợ “con hàm lừa” sau 3 tháng kết hôn - Ảnh 2
Hồ Gia Hùng (HKT) tiếp tục đăng đàn ẩn ý ám chỉ vợ “con hàm lừa” sau 3 tháng kết hôn - Ảnh 3
Hồ Gia Hùng và vợ bị nghi ngờ đang xảy ra mâu thuẫn. Ảnh: Internet.

Đáp trả nhiều tâm sự của người “chung gối” trên trang cá nhân, phía Hồ Gia Hùng, anh cũng đăng tải dòng trạng thái như ám chỉ bản thân bị lừa và tuyên bố ai đó 'hết cửa". Cụ thể, anh còn lên tiếng “gặp trúng con hàm lừa”.

Hồ Gia Hùng (HKT) tiếp tục đăng đàn ẩn ý ám chỉ vợ “con hàm lừa” sau 3 tháng kết hôn - Ảnh 4

Dòng trạng thái đăng tải mới nhất trên trang cá nhân Hồ Gia Hùng. Ảnh: 2sao.

Chưa rõ lí do nào dẫn đến cựu thành viên HKT đăng đàn ẩn ý có nhiều trách móc gay gắt và căng thẳng đến như vậy. Cựu thành viên HKT không quên đăng kèm bức ảnh và trạng thái đầy ‘mỉa mai’ trong câu chuyện của mình.

Hồ Gia Hùng (HKT) tiếp tục đăng đàn ẩn ý ám chỉ vợ “con hàm lừa” sau 3 tháng kết hôn - Ảnh 5
Cựu thành viên nhóm HKT đang bị nghi ngờ 'toang' sau hôn nhân 3 tháng. Ảnh: Internet

"Bắt đầu lại từ đầu không khó. Cố gắng lên chàng trai trẻ. Tao tin mày sẽ làm được. Còn cỡ em thì hết cửa rồi nhé. Chẳng còn cơ hội nào dành cho em đâu cô gái à. Gặp trúng con hàm lừa", cựu thành viên nhóm HKT gay gắt.

Cộng đồng mạng vẫn đang đồn đoán cả hai đang có biến ly hôn. Tuy nhiên, người trong cuộc chưa hề lên tiếng chính thức. Hiện tại, vụ việc vẫn đang khiến nhiều người thắc mắc, tìm hiểu câu trả lời.

 

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