Khung ảnh Diệu Nhi bắt được hoa cưới lộ diện cả gương mặt chồng Minh Hằng: thời khắc có 1 - 0 - 2 khiến cả CĐM trầm trồ

Ngoài những khung ảnh ‘siêu xinh’ của cô dâu và dàn khách mời check in mà cộng đồng mạng mong chờ trước đó, mỹ nhân 'sáng' nhất sau khi bắt được hoa cưới của cô dâu trong đêm nay chính là Diệu Nhi.

Vào 4 giờ chiều ngày 18/6, lễ cưới của Minh Hằng chính thức diễn ra. Lúc này, dàn khách mời và cô dâu chú rể đã chính thức xuất hiện khiến cộng đồng mạng vô cùng háo hức.

Ngay sau khoảnh khắc chụp hoa cưới này, CĐM được dịp đẩy đưa, mong chờ đám cưới năm nay của diễn viên nàng hài đình đám cùng diễn viên Anh Tú, bởi họ đã nhiều lần 'úp mở' và cho dân mạng ăn không ít 'trái sung'.

Trong tiệc cưới của ‘cô dâu tháng 6’ lần này, Diệu Nhi được cho là có chủ ý bắt cho bằng được hoa cưới của cô dâu Minh Hằng, và cô nàng đã hoàn thành một cách trọn vẹn và thành công nhất. Vượt mặt qua nhiều mỹ nhân khác, Diệu Nhi bước thẳng lên trên cùng, giơ tay đón nhận dễ dàng hoa cưới từ cô dâu trước sự chứng kiến của nhiều người. Đồng thời, đã khiến hôn lễ thêm phần hào hứng.

Ảnh minh họa: Internet

Đúng trong khoảnh khắc trên, ống kính của thám tử cũng ‘soi’ được gương mặt doanh nhân Quốc Bảo - chồng Minh Hằng lần đầu lộ diện... một cách chân thật. Bởi từ trước đến nay, Minh Hằng luôn ‘giấu kín’ tung tích của nam doanh nhân này. Trước đó, thiệp cưới của cô có vẽ ảnh minh họa gương mặt ông xã, tuy nhiên vẫn chưa thực sự thỏa lòng người hâm mộ.

Ảnh minh họa: Internet

Trong khoảnh khắc lần này, dù góc ảnh chụp có phần xa và không quá rõ nét, tuy nhiên nam doanh nhân vẫn khiến cư dân mạng trầm trồ bởi vẻ điển trai, vô cùng ngọt ngào. Anh được 'ngầm' khen là phong độ xứng đôi với cô dâu Minh Hằng dù rất ít lần xuất hiện. Được biết, chồng Minh Hằng hơn cô 10 tuổi, là một doanh nhân thành đạt, cả hai đã có 6 năm quen nhau trước khi quyết định về chung một nhà bằng hôn lễ ngọt ngào ngày hôm nay.

Ảnh minh họa: Internet

Đám cưới của nữ ca sĩ được tổ chức ngày 18/6 tại một resort sang trọng ở Hồ Tràm. Nhiều nghệ sĩ đình đám của showbiz đã cùng hội tụ hôn lễ đặc biệt của cô dâu Minh Hằng lần này như: Trấn Thành, Đông Nhi, Ngô Kiến Huy, Gil Lê, Phạm Quỳnh Anh, Hoàng Thùy Linh, Noo Phước Thịnh… Được biết, đám cưới hôm nay do ông xã doanh nhân và 'pé Heo' tự chuẩn bị và lên ý tưởng trong 3 tháng. Trong đó, cô chọn biển và một loài hoa đặc biệt duy nhất xuất hiện trong sân khấu: Hoa cỏ lau.

Ảnh minh họa: Internet

Minh Hằng tâm sự: “Thật ra cỏ lau là một loài hoa, có sức sống vô cùng kiên cường dù trải qua bao bão giông. Nó rất mềm mại, đung đưa nhưng không dễ khuất phục. Tôi muốn tình yêu của mình cũng như thế. Bên cạnh đó, với việc tổ chức hôn lễn ngoài biển, tôi muốn những đồ trang trí phải có sự đung đưa, hòa nhịp với gió trời chứ không phải những bông hoa rực rỡ nhưng đứng yên một chỗ. Điều này cũng tượng trưng cho cá tính của cô dâu, mạnh mẽ nhưng không kém phần uyển chuyển”.



Ảnh minh họa: Internet

Hôn lễ cũng có tông màu trắng - nâu chủ đạo, và dĩ nhiên, nổi bật nhất vẫn là cô dâu với tông trắng thuần khiết.

Ảnh minh họa: Internet

Vào 19h tối nay, Minh Hằng cùng khách mời dùng tiệc tối. 20h30 trở đi cũng là thời gian nữ nghệ sĩ và bạn bè cùng tiệc tùng chung vui chính thức chia tay quãng đời độc thân.