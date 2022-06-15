Hoa khôi bóng chuyền Đặng Thu Huyền gây thất vọng vì màn trình diễn không tốt ở đêm thi Hoa hậu Hoàn Vũ Việt Nam

Đặng Thu Huyền là một trong những nhan sắc được chú ý trong cuộc thi Hoa hậu Hoàn Vũ năm nay. Tuy nhiên, trong đêm trình diễn trang phục dân tộc vừa qua, người đẹp đã có phần thể hiện chưa tốt.

Phần thi của cô không được đánh giá cao và đã không thể lọt vào top các phần thi có thiết kế bắt mắt hay thể hiện ấn tượng. Đặng Thu Huyền trong phần trình diễn trang phục dân tộc. Ảnh: Tri thức trực tuyến. Cụ thể, hoa khôi bóng chuyền Đặng Thu Huyền đã thể hiện trang phục dân tộc có chủ đề Nail salon của Huỳnh Triệu Vĩ (Đại học Kiến trúc TP.HCM). Tuy nhiên, cô gần như bị 'chìm' về khả năng trình diễn cùng trang phục kém thu hút so với nhiều đối thủ nặng kí khác. Các fan yêu sắc đẹp tỏ rõ nỗi thất vọng với khả năng trình diễn của cô lần này.

Thu Huyền có phần trình diễn chưa tốt trong đêm thi Hoa hậu Hoàn Vũ 14/6. Ảnh: Tri thức trực tuyến. Thu Huyền được biết đến là một trong 7 thí sinh nhận được tấm vé vàng vào thẳng top 71 Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam và hiện có mặt trong top 5 Người đẹp biển. Cô gái 20 tuổi được đánh giá là lột xác khi trở thành thí sinh Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2022. Xét về kỹ năng catwalk, Thu Huyền chưa thực sự nổi trội hay có những bước đi cuốn hút. Song, ban giám khảo vẫn dành cho cô nhiều cơ hội dựa trên nhiều yếu tố cộng lại. Thu Huyền là 1 trong 7 thí sinh nhận được tấm vé vàng vào thẳng top 71 Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam. Ảnh: Báo Lao động. Ngoài ra, người đẹp sinh năm 2002 cũng là người đẹp nổi tiếng được biết đến với danh xưng vận động viên bóng chuyền chuyên nghiệp của Thông Tin Liên Việt Postbank (TTLVPB) có nhiều thành tích trong thi đấu.

Mỹ nhân sở hữu ngoại hình đẹp, gương mặt tươi sáng cùng trình độ chuyên môn tốt với chiều cao 1,76m, số đo ba vòng 83-64-95 Thu Huyền không chỉ là "Hoa khôi bóng chuyền" mà còn giành rất nhiều thành tích, được công nhận là tài năng sáng giá từ năm 11 tuổi, danh hiệu chuyền hai xuất sắc nhất và cùng vô địch giải bóng chuyền trẻ Cúp các câu lạc bộ toàn quốc. Thu Huyền được đánh giá là thí sinh nổi bật Hoa hậu Hoàn Vũ 2022 năm nay. Ảnh: Tri thức trực tuyến. Tuy nhiên, đang trong giai đoạn đỉnh cao của sự nghiệp, Thu Huyền đã quyết định giải nghệ để ‘học hỏi, va chạm và khám phá’ những việc mà cô chưa bao giờ thử. Vốn sở hữu ngoại hình thu hút, Thu Huyền ngay từ vòng loại của Hoa hậu Hoàn Vũ Việt Nam năm 2022 đã gây sốt, làm nóng chương trình năm nay. Người hâm mộ vẫn đang tiếp tục chờ đợi sự bứt phá của Thu Huyền sau màn trình diễn trang phục dân tộc chưa thực sự ấn tượng. Trang phục dân tộc “Chiếu Cà Mau” của Nguyễn Quốc Việt do người đẹp Nguyễn Võ Ngọc Anh trình diễn xuất sắc trở thành trang phục dân tộc chính thức của đại diện Việt Nam tại Hoa hậu Hoàn vũ 2022. Ảnh: Vietnamplus. Trong khi đó, top 3 màn trình diễn được bình chọn và khen ngợi trong đêm thi trang phục dân tộc tại Miss Universe Vietnam ngày 14/6 đã xuất sắc trao cho các trang phục: Chiếu Cà Mau, Bánh tráng và Tôm tre mỹ nghệ. Trang phục dân tộc 'Bánh tráng' do người đẹp Thanh Khoa trình diễn giành được giải nhì sau cuộc thi. Ảnh: Vietnamplus. Trang phục 'Tôm tre mỹ nghệ' do thí sinh Lê Hoàng Phương trình diễn lọt top 3 trong đêm thi tối 14/6. Ảnh: Vietnamplus. Các trang phục không chỉ thể hiện tinh tế vẻ đẹp tự tin, hiện đại của một “Vinawoman” mà còn phá vỡ những quy tắc về cái đẹp nhằm thể hiện nét văn hóa độc đáo, thú vị của người Việt. Cả ba trang phục đều thể hiện trọn vẹn những tiêu chí của trang phục dân tộc độc đáo, giàu tính thẩm mỹ, ứng dụng và truyền tải giá trị văn hóa Việt Nam đến bạn bè thế giới. Riêng “Chiếu Cà Mau” xuất sắc trở thành trang phục dân tộc chính thức của đại diện Việt Nam tại Hoa hậu Hoàn vũ 2022.

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