Hoa khôi bóng chuyền Đặng Thu Huyền gây thất vọng vì màn trình diễn không tốt ở đêm thi Hoa hậu Hoàn Vũ Việt Nam

Hậu trường 15/06/2022 12:44

Đặng Thu Huyền là một trong những nhan sắc được chú ý trong cuộc thi Hoa hậu Hoàn Vũ năm nay. Tuy nhiên, trong đêm trình diễn trang phục dân tộc vừa qua, người đẹp đã có phần thể hiện chưa tốt.

Phần thi của cô không được đánh giá cao và đã không thể lọt vào top các phần thi có thiết kế bắt mắt hay thể hiện ấn tượng.

Hoa khôi bóng chuyền Đặng Thu Huyền gây thất vọng vì màn trình diễn không tốt ở đêm thi Hoa hậu Hoàn Vũ Việt Nam - Ảnh 1
Đặng Thu Huyền trong phần trình diễn trang phục dân tộc. Ảnh: Tri thức trực tuyến.

Cụ thể, hoa khôi bóng chuyền Đặng Thu Huyền đã thể hiện trang phục dân tộc có chủ đề Nail salon của Huỳnh Triệu Vĩ (Đại học Kiến trúc TP.HCM). Tuy nhiên, cô gần như bị 'chìm' về khả năng trình diễn cùng trang phục kém thu hút so với nhiều đối thủ nặng kí khác. Các fan yêu sắc đẹp tỏ rõ nỗi thất vọng với khả năng trình diễn của cô lần này. 

Hoa khôi bóng chuyền Đặng Thu Huyền gây thất vọng vì màn trình diễn không tốt ở đêm thi Hoa hậu Hoàn Vũ Việt Nam - Ảnh 2
Thu Huyền có phần trình diễn chưa tốt trong đêm thi Hoa hậu Hoàn Vũ 14/6. Ảnh: Tri thức trực tuyến.

Thu Huyền được biết đến là một trong 7 thí sinh nhận được tấm vé vàng vào thẳng top 71 Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam và hiện có mặt trong top 5 Người đẹp biển. Cô gái 20 tuổi được đánh giá là lột xác khi trở thành thí sinh Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2022. Xét về kỹ năng catwalk, Thu Huyền chưa thực sự nổi trội hay có những bước đi cuốn hút. Song, ban giám khảo vẫn dành cho cô nhiều cơ hội dựa trên nhiều yếu tố cộng lại.

Hoa khôi bóng chuyền Đặng Thu Huyền gây thất vọng vì màn trình diễn không tốt ở đêm thi Hoa hậu Hoàn Vũ Việt Nam - Ảnh 3
Thu Huyền là 1 trong 7 thí sinh nhận được tấm vé vàng vào thẳng top 71 Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam. Ảnh: Báo Lao động.

Ngoài ra, người đẹp sinh năm 2002 cũng là người đẹp nổi tiếng được biết đến với danh xưng vận động viên bóng chuyền chuyên nghiệp của Thông Tin Liên Việt Postbank (TTLVPB) có nhiều thành tích trong thi đấu.

Mỹ nhân sở hữu ngoại hình đẹp, gương mặt tươi sáng cùng trình độ chuyên môn tốt với chiều cao 1,76m, số đo ba vòng 83-64-95 Thu Huyền không chỉ là "Hoa khôi bóng chuyền" mà còn giành rất nhiều thành tích, được công nhận là tài năng sáng giá từ năm 11 tuổi, danh hiệu chuyền hai xuất sắc nhất và cùng vô địch giải bóng chuyền trẻ Cúp các câu lạc bộ toàn quốc.

Hoa khôi bóng chuyền Đặng Thu Huyền gây thất vọng vì màn trình diễn không tốt ở đêm thi Hoa hậu Hoàn Vũ Việt Nam - Ảnh 4
Thu Huyền được đánh giá là thí sinh nổi bật Hoa hậu Hoàn Vũ 2022 năm nay. Ảnh: Tri thức trực tuyến.

Tuy nhiên, đang trong giai đoạn đỉnh cao của sự nghiệp, Thu Huyền đã quyết định giải nghệ để ‘học hỏi, va chạm và khám phá’ những việc mà cô chưa bao giờ thử. Vốn sở hữu ngoại hình thu hút, Thu Huyền ngay từ vòng loại của Hoa hậu Hoàn Vũ Việt Nam năm 2022 đã gây sốt, làm nóng chương trình năm nay.

Người hâm mộ vẫn đang tiếp tục chờ đợi sự bứt phá của Thu Huyền sau màn trình diễn trang phục dân tộc chưa thực sự ấn tượng.

Hoa khôi bóng chuyền Đặng Thu Huyền gây thất vọng vì màn trình diễn không tốt ở đêm thi Hoa hậu Hoàn Vũ Việt Nam - Ảnh 5
Trang phục dân tộc “Chiếu Cà Mau” của Nguyễn Quốc Việt do người đẹp Nguyễn Võ Ngọc Anh trình diễn xuất sắc trở thành trang phục dân tộc chính thức của đại diện Việt Nam tại Hoa hậu Hoàn vũ 2022. Ảnh: Vietnamplus. 

Trong khi đó, top 3 màn trình diễn được bình chọn và khen ngợi trong đêm thi trang phục dân tộc tại Miss Universe Vietnam ngày 14/6 đã xuất sắc trao cho các trang phục: Chiếu Cà Mau, Bánh tráng và Tôm tre mỹ nghệ.

Hoa khôi bóng chuyền Đặng Thu Huyền gây thất vọng vì màn trình diễn không tốt ở đêm thi Hoa hậu Hoàn Vũ Việt Nam - Ảnh 6

Trang phục dân tộc 'Bánh tráng'  do người đẹp Thanh Khoa trình diễn giành được giải nhì sau cuộc thi. Ảnh: Vietnamplus. 

Hoa khôi bóng chuyền Đặng Thu Huyền gây thất vọng vì màn trình diễn không tốt ở đêm thi Hoa hậu Hoàn Vũ Việt Nam - Ảnh 7
Trang phục 'Tôm tre mỹ nghệ' do thí sinh Lê Hoàng Phương trình diễn lọt top 3 trong đêm thi tối 14/6. Ảnh: Vietnamplus. 

 

Các trang phục không chỉ thể hiện tinh tế vẻ đẹp tự tin, hiện đại của một “Vinawoman” mà còn phá vỡ những quy tắc về cái đẹp nhằm thể hiện nét văn hóa độc đáo, thú vị của người Việt. Cả ba trang phục đều thể hiện trọn vẹn những tiêu chí của trang phục dân tộc độc đáo, giàu tính thẩm mỹ, ứng dụng và truyền tải giá trị văn hóa Việt Nam đến bạn bè thế giới.

Riêng “Chiếu Cà Mau” xuất sắc trở thành trang phục dân tộc chính thức của đại diện Việt Nam tại Hoa hậu Hoàn vũ 2022.

Bà xã Quý Bình hiếm hoi đăng khoảnh khắc trên mạng, vì ‘tình yêu thương, không được phép gục ngã’

Bà xã Quý Bình hiếm hoi đăng khoảnh khắc trên mạng, vì ‘tình yêu thương, không được phép gục ngã’

Rất hiếm hoi số lần CĐM ‘nhặt’ được những khoảnh khắc trải lòng của nữ doanh nhân Ngọc Tiền - vợ Quý Bình.

Xem thêm
Từ khóa:   Đặng Thu Huyền Hoa khôi bóng chuyền trang phục dân tộc

TIN MỚI NHẤT

Trúng số độc đắc đúng ngày 5/10/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

Trúng số độc đắc đúng ngày 5/10/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

Tâm linh - Tử vi 9 giờ 3 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Tâm linh - Tử vi 10 giờ 58 phút trước
Trong 5 ngày 4, 5, 6, 7, 8 tháng 10, 3 con giáp ‘lộc rót vào tay’, tiền của dồi dào, Đắc Tài Đắc Lộc, danh lợi song toàn

Trong 5 ngày 4, 5, 6, 7, 8 tháng 10, 3 con giáp ‘lộc rót vào tay’, tiền của dồi dào, Đắc Tài Đắc Lộc, danh lợi song toàn

Tâm linh - Tử vi 12 giờ 48 phút trước
Mừng 3 con giáp Phật bà hiển linh 'báo mộng', chính thức hết khổ, đổi vận đại gia, hốt tiền hốt bạc của thiên hạ trong 33 ngày tới

Mừng 3 con giáp Phật bà hiển linh 'báo mộng', chính thức hết khổ, đổi vận đại gia, hốt tiền hốt bạc của thiên hạ trong 33 ngày tới

Tâm linh - Tử vi 13 giờ 48 phút trước
Danh tính 3 đối tượng bị bắt tạm giam tại Phòng khám đa khoa Thái Hà vì 'thổi' bệnh để moi tiền bệnh nhân

Danh tính 3 đối tượng bị bắt tạm giam tại Phòng khám đa khoa Thái Hà vì 'thổi' bệnh để moi tiền bệnh nhân

Đời sống 14 giờ 13 phút trước
Chia buồn với 3 con giáp trúng vận Tam Tai, tương lai mờ mịt, khó khăn liên tiếp khó khăn, tiền bạc mất hết trong tuần mới 5 đến 11/10

Chia buồn với 3 con giáp trúng vận Tam Tai, tương lai mờ mịt, khó khăn liên tiếp khó khăn, tiền bạc mất hết trong tuần mới 5 đến 11/10

Tâm linh - Tử vi 14 giờ 48 phút trước
Mừng 3 con giáp may mắn hưởng trọn cơn mưa Tài Lộc, xoay chuyển càn khôn, bước vào thời kì đại vận, công thành danh toại trong tháng 11, 12/2026

Mừng 3 con giáp may mắn hưởng trọn cơn mưa Tài Lộc, xoay chuyển càn khôn, bước vào thời kì đại vận, công thành danh toại trong tháng 11, 12/2026

Tâm linh - Tử vi 15 giờ 48 phút trước
Từ sau ngày 5/10 dương lịch, 3 con giáp được Thần Tài sủng ái, giàu sang tự gõ cửa, tiền đẻ ra tiền khiến ai cũng hờn đỏ mắt

Từ sau ngày 5/10 dương lịch, 3 con giáp được Thần Tài sủng ái, giàu sang tự gõ cửa, tiền đẻ ra tiền khiến ai cũng hờn đỏ mắt

Tâm linh - Tử vi 16 giờ 48 phút trước
Trúng số độc đắc vào đúng 2 ngày liên tiếp (5/10-6/10/2026), 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Trúng số độc đắc vào đúng 2 ngày liên tiếp (5/10-6/10/2026), 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Tâm linh - Tử vi 17 giờ 3 phút trước
Cải thìa và những công dụng bất ngờ đối với sức khỏe nhưng không phải ai cũng biết

Cải thìa và những công dụng bất ngờ đối với sức khỏe nhưng không phải ai cũng biết

Dinh dưỡng 17 giờ 18 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Hai 5/10/2026 của 12 con giáp: Sửu - Dần công thành danh toại, tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, Mão - Tỵ vận hung đeo bám, công việc trắc trở không ngờ

Tử vi thứ Hai 5/10/2026 của 12 con giáp: Sửu - Dần công thành danh toại, tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, Mão - Tỵ vận hung đeo bám, công việc trắc trở không ngờ

Tử vi tuần mới từ ngày 5/10 đến 11/10/2026, 3 con giáp chuẩn bị may túi đựng vàng vì giàu bất thình lình, sự nghiệp lên hương, Tài Lộc thăng tiến

Tử vi tuần mới từ ngày 5/10 đến 11/10/2026, 3 con giáp chuẩn bị may túi đựng vàng vì giàu bất thình lình, sự nghiệp lên hương, Tài Lộc thăng tiến

Đúng hôm nay, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp ngồi 'rung đùi' cũng có tiền về, Phú Quý đủ đường, người đời nhìn bằng con mắt nể phục

Đúng hôm nay, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp ngồi 'rung đùi' cũng có tiền về, Phú Quý đủ đường, người đời nhìn bằng con mắt nể phục

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sơ khảo phía Nam Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026: Thí sinh tranh suất vào Top 36

Sơ khảo phía Nam Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026: Thí sinh tranh suất vào Top 36

Nhạc sĩ Phạm Tuyên nhập viện cấp cứu, tình hình hiện tại ra sao?

Nhạc sĩ Phạm Tuyên nhập viện cấp cứu, tình hình hiện tại ra sao?

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An