Bà xã Quý Bình hiếm hoi đăng khoảnh khắc trên mạng, vì ‘tình yêu thương, không được phép gục ngã’

Dòng trạng thái của vợ Quý Bình bày tỏ: "Tôi không được phép gục ngã, bởi kiếp nhân sinh này tôi đã chọn sứ mệnh là người dẫn đầu dù chỉ trong một phạm vi rất nhỏ của xã hội.

Cụ thể mới đây, bà xã Quý Bình đã đăng một dòng trạng thái khá dài chia sẻ tâm tư kèm hình ảnh tự chụp. Có vẻ như cô đang gặp áp lực trong công việc và cuộc sống hiện tại, dẫu vậy bà xã Quý Bình vẫn tươi tắn, rạng ngời, nhan sắc của người phụ nữ 7x được đánh giá là trẻ trung, xinh đẹp, mặn mà và quyến rũ so với tuổi.

Người ta thường nói, người luôn quan tâm và lo lắng mọi chuyện là người thường nhận lại nhiều tổn thương về mình. Ca thán cũng bằng thừa. Nếu không thể yếu đuối thì phải mạnh mẽ.

Tôi cũng không được phép trình bày quan điểm, chia sẻ nỗi buồn, phản ứng những điều bản thân nhận thấy không phù hợp. Vì nếu chỉ cần thể hiện những điều này thì người nhận tổn thương là tôi.

Đoạn đường tôi đi không còn chỉ một mình, một thanh xuân phơi phới độc hành để có thể vùng vẫy hay rẽ lối vô thưởng vô phạt. Mà giờ đây, chút thanh xuân sót lại tôi cố nâng niu trên đôi tay mỏi mệt và trái tim đầy vết thăng trầm.

Nốt trầm đủ sức và bản lĩnh ngân nó, nó trở nên ấm áp nhưng nếu tôi không đủ bản lĩnh, nó sẽ là một nốt nghẹn ngào.

Tình yêu thương ơi. Ngươi bao quát chủ thể và rộng lớn, ý nghĩa lắm. Nên ngươi đã làm cho ta đủ lý do để tạo nghị lực mà bước tiếp hành trình tìm phương tiện, chắt chiu yêu thương và thực hiện trọn vẹn nghĩa vụ, trách nhiệm của chính ta tạo ra", doanh nhân Ngọc Tiền bày tỏ.

Ngọc Tiền và Quý Bình. Ảnh: 2sao.

Đoạn trạng thái chia sẻ cho thấy Ngọc Tiền có những trải nghiệm sâu sắc về cuộc sống. Cô cho hay, mình ‘không sống một mình’, hay có những ‘lựa chọn vô thưởng vô phạt’. Bản thân cô sống có trách nhiệm và nghĩa vụ là một người dẫn đầu. Ngoài ra, bà xã Quý Bình cũng cho rằng: 'Vì tình yêu thương lớn lao mà cô có thể vượt qua tất cả', 'chút thanh xuân sót lại tôi cố nâng niu trên đôi tay mỏi mệt và trái tim đầy vết thăng trầm, ngươi đã làm cho ta đủ lý do để tạo nghị lực mà bước tiếp hành trình tìm phương tiện.'

Bà xã doanh nhân 7x rất được Quý Bình quan tâm, chiều chuộng. Ảnh: 2sao

Dòng trạng thái cũng nhận được sự quan tâm của CĐM, đặc biệt họ có thể thấu hiểu hơn về người phụ nữ 39 tuổi khá kín kẽ nhưng có đời sống phong phú.

Ngọc Tiền và Quý Bình thường xuyên kề cận bên nhau trong các dịp quan trọng. Ảnh: 2sao

Cô được Quý Bình nhận xét là một người giản dị, mộc mạc khiến anh yêu thương. Là doanh nhân thành đạt và đã có 2 người con riêng, Ngọc Tiền khá chu đáo và tinh tế, cô cũng rất khéo léo và hiểu lòng cha mẹ chồng, điều đó giúp anh an lòng và tin là lựa chọn đúng đắn.

Cặp đôi đã tổ chức đám cưới viên mãn vào cuối năm 2020, chào đón thiên thần trong sự hạnh phúc vào tháng 3/2022 nhận được nhiều quan tâm từ CĐM.