Hậu lùm xùm bị tẩy chay vì nấu ăn phản cảm, bà Tân Vlog càng khiến CĐM ngán ngẩm vì chiêu trò chẳng khác xưa

Bà Tân Vlog nổi tiếng một thời từng đạt kỉ lục về những con số và thành tích youtube, tuy nhiên sau đó đã bị tẩy chay vì những việc làm hết sức phản cảm. CĐM càng thêm ngán ngẩm vì kênh Vlog của bà Tân mới đây tiếp tục đăng tải những video clip ‘chẳng có gì khác xưa’.

Cụ thể, đăng tải trên Tiền Phong cho hay, Bà Tân Vlog đã mất vị trí độc tôn trong cộng đồng các kênh ẩm thực của YouTube. Thời kì đỉnh cao, Social Blade từng thống kê, doanh thu ước tính mà Bà Tân Vlog từng kiếm được từ 68 triệu đồng đến 1,1 tỉ đồng mỗi tháng. Như vậy, bà có thể thu về từ hơn 837 triệu đồng đến 13,4 tỉ đồng mỗi năm. Bà Tân Vlog với các món ăn 'siêu to khổng lồ'. Ảnh: Tiền Phong Sức hấp dẫn của Bà Tân có lẽ không đến từ những món ăn kiểu chém to kho mặn, mà đến từ vóc dáng nhỏ bé (bà Tân chỉ cao 1,1m) và phong cách giản dị, mộc mạc của bà. Câu nói “bà chào các cháu nhá”, “cuộc đời bà gần 60 nồi bánh chưng”, “các cháu có thấy bà ngầu không”... đã trở thành hot trend, được giới trẻ yêu thích và chia sẻ rầm rộ.

Tuy nhiên tính tới thời điểm hiện tại, lượt view, tương tác trên Fanpage và kênh YouTube của bà Tân đều giảm đáng kể. Những video dù đăng sau nhiều ngày nhưng lượt view cũng chỉ dao động một vài trăm nghìn. Đây là hiện tượng chưa từng có bởi trước đây, gần như clip nào trên kênh cũng phải có ít nhất triệu view. Bà Tân Vlog và những món ăn cùng các cháu. Ảnh: Tiền Phong Mặc dù là vậy nhưng mẹ con Bà Tân vẫn kiên trì với các món ăn siêu to khổng lồ và nội dung được đăng tải dày đặc trên các kênh. Chính những điều này cộng với nội dung quanh đi quẩn lại, không có gì đặc sắc đã khiến một bộ phận người xem không còn hứng thú với kênh Bà Tân Vlog nữa.

Trang VTC News cũng ghi nhận việc tương tác của bà Tân gần như ‘xuống đáy’. Nếu như trước đây mỗi tháng kênh của Bà Tân Vlog có đến 1 triệu lượt đăng ký thì hiện nay giảm xuống chỉ còn hơn 10 nghìn. Dân mạng dễ dàng nhận thấy kênh của bà đã thoái trào đi rất nhiều. Bà Tân Vlog bị chỉ trích về cách làm video không có gì đổi mới. Ảnh: Internet. Mới đây, nhiều người phát hiện ra bà Tân đã lập kênh YouTube mới với tên “Ẩm thực Bà Tân”, vận hành song song với kênh cũ. Thế nhưng mới nhìn cái tên thôi, nhiều khán giả đã phản cảm vì “quá lười biếng về tư duy”, “chẳng khác gì “Ẩm thực mẹ làm”... Những tưởng đổi tên thì bà Tân cũng sẽ có hướng phát triển kênh mới mẻ hơn nhưng những gì xuất hiện trong clip vẫn là nấu món ăn siêu to khổng lồ quen thuộc. Từ cách nói chuyện, góc quay và diễn biến cũng tương tự kênh Bà Tân Vlog. Không còn gì mới mẻ, nhiều khán giả đã quay xe. Một số người bày tỏ, nếu đã không thể làm ra cái gì mới thì Bà Tân nên yên tâm ở nhà, quay trở lại cuộc sống trước đây và yên tâm thụ hưởng số tiền khổng lồ kiếm được trước đó. Bởi xét cho cùng, đó cũng là một cách tôn trọng khán giả. Bà Tân Vlog được khuyên nên quay trở lại cuộc sống trước đây và yên tâm thụ hưởng số tiền khổng lồ kiếm được trước đó. Ảnh: Tiền Phong Hiện tại, Ẩm Thực Bà Tân mới có hơn 7 nghìn lượt theo dõi, video cũng mới hơn 60 nghìn view. Đáng nói là nội dung clip lại chẳng giống với những gì dân tình mong đợi.

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