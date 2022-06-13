‘Hoa khôi’ bóng đá nữ Hoàng Quỳnh bất ngờ đăng đàn tố ‘trà xanh’ giật chồng: 'Thích thì chị cho'

Hậu trường 13/06/2022 14:31

Cụ thể, tiền vệ của đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam đã không ngại ngần đăng đàn post thẳng nội dung chỉ trích cô gái qua lại với chồng mình.

Trên trang cá nhân, nữ tuyển vệ chia sẻ những nội dung ‘dằn mặt’ tiểu tam đầy gai góc. Cụ thể, cô cho hay: “Thích chồng chị thì chị cho. Thích công khai thì chị đây cho em công khai luôn. Em nói em không thích rượu ngọt…, bởi vì em thích rồi còn đâu em nhỉ”.

Sự việc trên đã khiến không ít người tò mò, trang cá nhân hơn 14.000 người theo dõi nữ tiền vệ cũng đã tỏ ra bất ngờ, hầu hết đều hoang mang không biết sự việc đang diễn ra là như thế nào. Theo nội dung đăng tải và loạt bình luận cho thấy, ‘tiểu tam’ qua lại với chồng của nữ tiền vệ gần như công khai. Chính vì điều đó, nữ tiền vệ không khỏi bức xúc, cô cho hay: 'Thích thì chị cho', 'cháu tặng luôn ck cháu cho nó’.

‘Hoa khôi’ bóng đá nữ Hoàng Quỳnh bất ngờ đăng đàn tố ‘trà xanh’ giật chồng: 'Thích thì chị cho' - Ảnh 1
Tiền vệ tuyển nữ Việt Nam đã đăng đàn tố một cô gái giật chồng trên mạng xã hội. Ảnh: Saostar

Nữ tiền vệ được nhắc đến chính là một trong nữ cầu thủ tài năng đã cùng tuyển nữ Việt Nam giành vé dự World Cup 2023, HCV SEA Games 31- Phạm Hoàng Quỳnh. Bà mẹ trẻ có niềm đam mê lớn với bóng đá, sẵn sàng hi sinh bản thân để cống hiến cho đội nhà. Được biết, sau hơn 2 năm treo giày để kết hôn và sinh con, cô nàng tiền vệ đã quyết định quay trở lại thi đấu.

‘Hoa khôi’ bóng đá nữ Hoàng Quỳnh bất ngờ đăng đàn tố ‘trà xanh’ giật chồng: 'Thích thì chị cho' - Ảnh 2
Phạm Hoàng Quỳnh giải cùng đội tuyển nữ Việt Nam lập được nhiều thành tích. Ảnh: Internet. 

Trước đó, Hoàng Quỳnh từng cùng Đội tuyển nữ Việt Nam giành chức vô địch AFF Cup 2012, huy chương bạc SEA Games 2013, vào bán kết Asiad 2014, huy chương đồng AFF Cup 2018. Tháng 7/2021, Quỳnh được triệu tập lên Đội tuyển bóng đá nữ quốc gia Việt Nam, là người duy nhất có con trong đội bóng, cô cho hay mình  rất thương con và 'không dám ngoảnh mặt lại nhìn vì sợ không dứt ra được'. Sau đó, cô luôn phải mang theo con mỗi trận đấu để có thể vừa chăm con, vừa cống hiến cho màu áo dân tộc ''Ngoại trừ thời gian tập luyện, khi nào tôi cũng cảm thấy có gì đó trống trải, muốn ôm con vào lòng, được hít hà mùi thơm ở má con." Điều đó cũng khiến mọi người vô cùng khâm phục và ngưỡng mộ trước quyết tâm của cô.

‘Hoa khôi’ bóng đá nữ Hoàng Quỳnh bất ngờ đăng đàn tố ‘trà xanh’ giật chồng: 'Thích thì chị cho' - Ảnh 3
Phạm Quỳnh và Ngọc Thắng trong tiệc mừng sinh nhật con gái. Ảnh: Internet.

Thời điểm tạm giải nghệ 2018, cô đã lên duyên cùng với cầu thủ khá nổi tiếng của Việt Nam thời HLV Miura, đó chính là Ngọc Thắng. Cả hai đã có chung hạnh phúc với một bé gái vào năm 2019 và cũng khiến không ít người chúc phúc bởi cả hai cùng là cầu thủ bóng đá.

‘Hoa khôi’ bóng đá nữ Hoàng Quỳnh bất ngờ đăng đàn tố ‘trà xanh’ giật chồng: 'Thích thì chị cho' - Ảnh 4
CĐM ngầm đoán có lẽ Hoàng Quỳnh phát hiện “trà xanh” giật chồng sau những tháng đi đá bóng xa nhà. Ảnh: Internet

Người hâm mộ ngầm đoán có lẽ Hoàng Quỳnh phát hiện “trà xanh” giật chồng sau những tháng đi đá bóng xa nhà. Nhiều bạn bè, người thân quan tâm cũng đã bình luận: ‘trà xanh mãi là trà xanh’, ‘sao bằng được em tôi’, ‘Thể loại đấy cho neck e ạ. nếu nó đã công khai đi với nhau nv thì cũng k coi mình ra gì, nên tốt nhất mình ko cần nữa. “cố gắng lên e nhé, con trà xanh này nó tuổi gi bằng c no thua c xa”, “trà xanh trà đá chỉ ở vỉa hè c ơi :)))"

Trên trang cá nhân có người khuyên cô: “Từ bỏ những thứ đáng trận trọng để đổi lấy những thứ ai cũng lên án . Trước em coi clip này , e rất vui vì thấy gia đình chị hạnh phúc. Mà giờ thấy mọi chuyện như này tiếc thật c ạ. Mà thôi chuyện vỡ lỡ , cái gì không tốt thì mình vứt đi , sống vui vẻ và lo cho bé Bơ chị nha”

Hiện trạng thái cá nhân cô để nội dung 'Single mom' và chưa có bất cứ chia sẻ gì thêm.

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Từ khóa:   Phạm Hoàng Quỳnh trà xanh Ngọc Thắng Phạm Hoàng Quỳnh tố giật chồng

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