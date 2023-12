‘Hoa khôi’ bóng đá nữ Hoàng Quỳnh bất ngờ đăng đàn tố ‘trà xanh’ giật chồng: 'Thích thì chị cho'

Phạm Quỳnh và Ngọc Thắng trong tiệc mừng sinh nhật con gái. Ảnh: Internet.

Thời điểm tạm giải nghệ 2018, cô đã lên duyên cùng với cầu thủ khá nổi tiếng của Việt Nam thời HLV Miura, đó chính là Ngọc Thắng. Cả hai đã có chung hạnh phúc với một bé gái vào năm 2019 và cũng khiến không ít người chúc phúc bởi cả hai cùng là cầu thủ bóng đá.

CĐM ngầm đoán có lẽ Hoàng Quỳnh phát hiện “trà xanh” giật chồng sau những tháng đi đá bóng xa nhà. Ảnh: Internet

Người hâm mộ ngầm đoán có lẽ Hoàng Quỳnh phát hiện “trà xanh” giật chồng sau những tháng đi đá bóng xa nhà. Nhiều bạn bè, người thân quan tâm cũng đã bình luận: ‘trà xanh mãi là trà xanh’, ‘sao bằng được em tôi’, ‘Thể loại đấy cho neck e ạ. nếu nó đã công khai đi với nhau nv thì cũng k coi mình ra gì, nên tốt nhất mình ko cần nữa. “cố gắng lên e nhé, con trà xanh này nó tuổi gi bằng c no thua c xa”, “trà xanh trà đá chỉ ở vỉa hè c ơi :)))"

Trên trang cá nhân có người khuyên cô: “Từ bỏ những thứ đáng trận trọng để đổi lấy những thứ ai cũng lên án . Trước em coi clip này , e rất vui vì thấy gia đình chị hạnh phúc. Mà giờ thấy mọi chuyện như này tiếc thật c ạ. Mà thôi chuyện vỡ lỡ , cái gì không tốt thì mình vứt đi , sống vui vẻ và lo cho bé Bơ chị nha”

Hiện trạng thái cá nhân cô để nội dung 'Single mom' và chưa có bất cứ chia sẻ gì thêm.