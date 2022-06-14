Bị đào lại phát ngôn 'tôi sẽ không bao giờ biến chất', Hữu Tín khiến CĐM thất vọng sau bê bối sử dụng chất cấm

Hậu trường 14/06/2022 09:46

Những thông tin về nam diễn viên sử dụng chất cấm tại nhà khiến CĐM vô cùng ngán ngẩm, đặc biệt trước đó, diễn viên này được xem là luôn cố gắng và cống hiến nhiều cho nghệ thuật.

Được biết, Hữu Tín từng gánh nợ nặng cho gia đình và anh đã làm việc hết sức để trả nợ. Hình ảnh Hữu Tín trong mắt bạn bè và đồng nghiệp là ‘thiện lành’ và 'có duyên' diễn hài. Sự việc sử dụng chất cấm của anh khiến nhiều người không khỏi thất vọng.

Bị đào lại phát ngôn 'tôi sẽ không bao giờ biến chất', Hữu Tín khiến CĐM thất vọng sau bê bối sử dụng chất cấm - Ảnh 1
Hữu Tín là nam diễn viên hài được yêu thích trước đó. Ảnh: Saostar

Trước đó, Hữu Tín từng chia sẻ với truyền thông, khi được phóng viên hỏi về việc liệu nam diễn viên có thể đảm bảo sự "thiện lành" giữa showbiz đầy cám dỗ, Hữu Tín đã thẳng thắn trả lời: "Khi bước vào môi trường nào đó, làm sao tránh khỏi những sự thay đổi để tồn tại. Tôi chỉ chắc chắn rằng bản thân sẽ không bao giờ biến chất".

Bị đào lại phát ngôn 'tôi sẽ không bao giờ biến chất', Hữu Tín khiến CĐM thất vọng sau bê bối sử dụng chất cấm - Ảnh 2
CĐM vô tình đào lại phát ngôn từng gây chú ý trước đó. Ảnh: Internet.

Sau thời gian dài hoạt động trong showbiz, Hữu Tín đã có được những thành công nhất định, anh nhận được nhiều tin tưởng từ đàn anh, đàn chị đi trước. Đặc biệt, là Quán quân của Cười xuyên Việt 2016 và Quán quân Nghệ sĩ đa tài năm 2017 không phải là điều dễ dàng. Hơn 10 năm mới chinh phục khán giả trên sân khấu, Hữu Tín chia sẻ: “Đường nghệ thuật gian khổ thật, ai bước vào xin chớ mộng mơ. Thành công đánh đổi bằng bao nhiêu nỗ lực và kiên trì. Nhưng tôi vẫn mong đi mãi trên con đường này. Ước mơ là giúp được cha mẹ sống yên ổn bằng chính những đồng tiền lương thiện làm từ nghệ thuật”.

Bị đào lại phát ngôn 'tôi sẽ không bao giờ biến chất', Hữu Tín khiến CĐM thất vọng sau bê bối sử dụng chất cấm - Ảnh 3
Hữu Tín từng tuyên bố chắc nịch ''bản thân sẽ không bao giờ biến chất". Ảnh: Internet.

Tuy nhiên, hình ảnh một Hữu Tín không còn vẹn nguyên sau những phát ngôn trên càng khiến cộng đồng mạng ngao ngán, nhiều người tỏ ra phẫn nộ trước hành động sai trái của nam diễn viên sau sự việc lần này.

Trên trang cá nhân của mình, NSND Hồng Vân nhận xét về học trò: “cuộc sống tự mình định đoạt, tương lai do mình quyết định, còn sống là còn phấn đấu, sai đến đâu sửa đến đó, vấp ngã chỗ nào đứng lên ở chỗ đó. Hãy cố gắng vì những người thân bên mình''.

Hiện CĐM vẫn quan tâm đến vụ việc lùm xùm của diễn viên hài X-Pro này.

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