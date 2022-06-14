Hoàng Quỳnh có động thái mới sau khi tố ‘trà xanh’ và chồng qua lại: ai rồi cũng phải mạnh mẽ thôi

Trên story cá nhân, Hoàng Quỳnh tiếp tục chia sẻ trạng thái của mình. Cụ thể, tiền vệ của đội tuyển bóng đá nữ đăng tải nội dung kèm hình ảnh của mình. Cô cho hay:

Thông tin về nữ tuyển thủ Hoàng Quỳnh đăng đàn tố chồng và tiểu tam qua lại vốn đã khiến người theo dõi vô cùng bất ngờ. Ngay sau bài đăng, hot mom của đội tuyển nữ Việt Nam đã có động thái mới gây chú ý.

"Cuộc đời này không xấu, chỉ có con người đối xử với nhau không đẹp"

Dòng trạng thái của hot mom tố 'trà xanh’ dường như đang trấn an mình sau sự việc tiểu tam phá hoại hạnh phúc mà chính cô cũng không ngờ được. Không quên kèm theo hình ảnh xinh đẹp, Hoàng Quỳnh chứng minh bản lĩnh dù đang vô cùng đau khổ nhưng vẫn mạnh mẽ và yêu đời. Cô không quá bi quan vào cuộc sống.

Hot mom của đội tuyển nữ và khoảnh khắc bên con. Ảnh: Internet.

Có thể thấy, nữ cầu thủ dành hết tình cảm cho con mình khi tìm lại hình ảnh em bé đã từng ra sân cổ vũ sau chiến thắng 2-1 của tuyển nữ Việt Nam trước Philippines. Em bé như tiếp thêm sức mạnh cho mẹ không chỉ trong những giải đấu mà ở cả cuộc sống hôn nhân đang có phần trục trặc này.

Hoàng Quỳnh và con gái. Ảnh: Internet.

Nhiều bạn bè, người thân đã bày tỏ sự phẫn nộ, tức giận vì ‘tiểu tam’ phá hoại gia đình người khác, lại ra vẻ thách thức cả chính thất. Hàng loạt bình luận quan tâm, cổ vũ cho nữ tuyển thủ cố gắng để vượt qua. Có người mạnh dạn khuyên nếu chồng không tốt, sẵn sàng bỏ.

Hoàng Quỳnh đăng đàn tố 'tiểu tam' giật chồng mình. Ảnh: Internet.

Theo đó, Hoàng Quỳnh cũng không ngại ngần ‘sẵn sàng cho’ và chấp nhận cuộc sống của mẹ đơn thân. Nữ tuyển thủ từng cùng đội tuyển giành nhiều chiến tích trong suốt thời gian thi đấu, mang lại vẻ vàng cho màu áo dân tộc.

Ảnh minh họa: Internet

Cô kết hôn với Ngọc Thắng (cũng là cầu thủ của đội tuyển Việt Nam) năm 2018, cả hai có chung hạnh phúc với một bé gái xinh đẹp và không ít lần có những khoảnh khắc ngọt ngào trên trang cá nhân của nhau. Hiện sự việc vẫn khiến CĐM chú ý.