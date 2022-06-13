Hứa Minh Đạt kể chuyện ‘thương vợ’, ít tụ tập, ở nhà nhiều hơn: 100% anh nào làm được đích thị là người đàn ông mẫu mực, trưởng thành

Nam diễn viên cho hay, chính nhờ những yếu tố hiểu cho nhau và có điểm chung nhất định, hai vợ chồng có thể chung sống hạnh phúc và hòa thuận lâu dài.

Mới đây, Hứa Minh Đạt đã bộc bạch về cuộc sống gia đình mình. Anh cho hay mình hoàn toàn thay đổi tư duy về việc thương vợ, chăm con sau khi lập gia đình. Chia sẻ trên Báo Giao Thông, Hứa Minh Đạt đã thay đổi tư duy. Trước khi lấy vợ, anh còn ham chơi, ‘có bao nhiều xài bấy nhiêu, không nghĩ nhiều về tương lai’. Nhưng sau khi lập gia đình, nam diễn viên đã hoàn toàn thay đổi, anh có trách nhiệm và nghiêm túc hơn.

Nam diễn viên tiết lộ thêm, anh hạn chế những buổi tụ tập, gặp gỡ bạn bè . Nam diễn viên thường xuyên về nhà dù công việc bận rộn đến mức nào. Anh cho hay: “Khi tôi ở nhà nhiều, Dạ vui hẳn lên. Mối quan hệ giữa cả gia đình cũng khăng khít hơn. Khi hạn chế những buổi tiệc, tôi cũng thấy sức khỏe của mình tốt hơn”.

Cụ thể, Hứa Minh Đạt chia sẻ anh luôn suy nghĩ đến việc phải đi làm để nuôi vợ có cuộc sống tốt hơn. Khi thấy vợ mình lao lực, quán xuyến công việc nhà, anh càng thương vợ và tự nhủ rằng: “phải nghĩ về gia đình nhiều, vợ hi sinh nhiều”.

Nam diễn viên tiết lộ, anh ít tụ tập bạn bè và cảm thấy mối quan hệ gia đình khăng khít hơn, sức khỏe tốt hơn. Ảnh: Báo Giao Thông.

Để bà xã yên tâm cống hiến, nam diễn viên cho biết mình cũng luôn có những hành động riêng để vợ biết rằng cô đang được chồng ủng hộ. Hai người không bao giờ so bì sự nổi tiếng của nhau. Mục đích chính của cả hai trong công việc vẫn là vun vén cho gia đình. Anh chia sẻ, cả hai đều hiểu, “Ai nổi tiếng hơn cũng là người vợ hay người chồng của mình".

Cả hai kết hôn từ thời còn rất trẻ, vượt qua nhiều chông gai để có chỗ đứng nhất định trong showbiz như hiện nay. Chia sẻ của Hứa Minh Đạt khiến không ít người cho rằng gia đình anh ngày càng hạnh phúc và thành công hơn.

Vợ chồng Hứa Minh Đạt và Lâm Vỹ Dạ được nhiều người yêu mến. Ảnh: Báo Giao Thông

Để nói về những người đàn ông, thương, chiều vợ trong showbiz hẳn còn có thể nhắc tên ca sĩ Hoàng Bách, anh chàng chia sẻ nhiều quan điểm và đặc biệt lựa chọn nhiều điều hi sinh cho vợ của mình.

Ca sĩ Hoàng Bách triệt sản để tránh mang thai ngoài ý muốn. Ảnh: Internet

Cụ thể có thể thấy, Hoàng Bách vì thương vợ mang nặng đẻ đau nên anh quyết định triệt sản để tránh mang thai ngoài ý muốn. Một số người khuyên nam nhạc sĩ nên suy nghĩ lại vì làm thế sẽ rất bất tiện, đồng thời ảnh hưởng ít nhiều đến sức khỏe. Tuy nhiên, Hoàng Bách vẫn quyết tâm làm tới cùng.

Vợ chồng Lương Thế Thành- Thúy Diễm. Ảnh: Internet

Lương Thế Thành, Hồ Hoài Anh, Công Vinh hay Tiến Luật cũng là những ông chồng được mệnh danh ‘chăm vợ’ nhất nhì showbiz. Những ông chồng này luôn để ý những chi tiết nhỏ nhặt như: dìu vợ trên giày cao, nâng váy áo, đỡ vợ xuống sân khấu, làm việc nhà, ủng hộ sự nghiệp của vợ, chia sẻ những việc vợ làm trong hoàn cảnh khó khăn khiến nhiều người không khỏi ganh tỵ.

Các ông chồng nổi tiếng thương vợ. Ảnh: Internet.

Chia sẻ về các tình huống trên, nhiều fan cho rằng, không phải ai cũng làm được như trên. Việc ân cần vợ hay chứng tỏ mình có thể là ‘chỗ dựa’ ‘như ngày đầu mới yêu’ là điều đáng quý. Có thể thấy các ông chồng này bao năm qua vẫn luôn được người quan tâm, ngưỡng mộ và nhắc đến.