Hứa Minh Đạt kể chuyện ‘thương vợ’, ít tụ tập, ở nhà nhiều hơn: 100% anh nào làm được đích thị là người đàn ông mẫu mực, trưởng thành

Hậu trường 13/06/2022 19:43

Lâm Vỹ Dạ và Hứa Minh Đạt được biết đến là cặp đôi hạnh phúc trong showbiz, lấy nhau đã lâu và có 2 bé trai kháu khỉnh, cặp đôi được nhiều sự theo dõi.

Mới đây, Hứa Minh Đạt đã bộc bạch về cuộc sống gia đình mình. Anh cho hay mình hoàn toàn thay đổi tư duy về việc thương vợ, chăm con sau khi lập gia đình. Chia sẻ trên Báo Giao Thông, Hứa Minh Đạt đã thay đổi tư duy. Trước khi lấy vợ, anh còn ham chơi, ‘có bao nhiều xài bấy nhiêu, không nghĩ nhiều về tương lai’. Nhưng sau khi lập gia đình, nam diễn viên đã hoàn toàn thay đổi, anh có trách nhiệm và nghiêm túc hơn. 

Hứa Minh Đạt kể chuyện ‘thương vợ’, ít tụ tập, ở nhà nhiều hơn: 100% anh nào làm được đích thị là người đàn ông mẫu mực, trưởng thành - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Nam diễn viên cho hay, chính nhờ những yếu tố hiểu cho nhau và có điểm chung nhất định, hai vợ chồng có thể chung sống hạnh phúc và hòa thuận lâu dài.

Cụ thể, Hứa Minh Đạt chia sẻ anh luôn suy nghĩ đến việc phải đi làm để nuôi vợ có cuộc sống tốt hơn. Khi thấy vợ mình lao lực, quán xuyến công việc nhà, anh càng thương vợ và tự nhủ rằng: “phải nghĩ về gia đình nhiều, vợ hi sinh nhiều”.

Nam diễn viên tiết lộ thêm, anh hạn chế những buổi tụ tập, gặp gỡ bạn bè. Nam diễn viên thường xuyên về nhà dù công việc bận rộn đến mức nào. Anh cho hay: “Khi tôi ở nhà nhiều, Dạ vui hẳn lên. Mối quan hệ giữa cả gia đình cũng khăng khít hơn. Khi hạn chế những buổi tiệc, tôi cũng thấy sức khỏe của mình tốt hơn”.

Hứa Minh Đạt kể chuyện ‘thương vợ’, ít tụ tập, ở nhà nhiều hơn: 100% anh nào làm được đích thị là người đàn ông mẫu mực, trưởng thành - Ảnh 2
Nam diễn viên tiết lộ, anh ít tụ tập bạn bè và cảm thấy mối quan hệ gia đình khăng khít hơn, sức khỏe tốt hơn. Ảnh: Báo Giao Thông.

Để bà xã yên tâm cống hiến, nam diễn viên cho biết mình cũng luôn có những hành động riêng để vợ biết rằng cô đang được chồng ủng hộ. Hai người không bao giờ so bì sự nổi tiếng của nhau. Mục đích chính của cả hai trong công việc vẫn là vun vén cho gia đình. Anh chia sẻ, cả hai đều hiểu, “Ai nổi tiếng hơn cũng là người vợ hay người chồng của mình"

Cả hai kết hôn từ thời còn rất trẻ, vượt qua nhiều chông gai để có chỗ đứng nhất định trong showbiz như hiện nay. Chia sẻ của Hứa Minh Đạt khiến không ít người cho rằng gia đình anh ngày càng hạnh phúc và thành công hơn.

Hứa Minh Đạt kể chuyện ‘thương vợ’, ít tụ tập, ở nhà nhiều hơn: 100% anh nào làm được đích thị là người đàn ông mẫu mực, trưởng thành - Ảnh 3
Vợ chồng Hứa Minh Đạt và Lâm Vỹ Dạ được nhiều người yêu mến. Ảnh: Báo Giao Thông

Để nói về những người đàn ông, thương, chiều vợ trong showbiz hẳn còn có thể nhắc tên ca sĩ Hoàng Bách, anh chàng chia sẻ nhiều quan điểm và đặc biệt lựa chọn nhiều điều hi sinh cho vợ của mình.

Hứa Minh Đạt kể chuyện ‘thương vợ’, ít tụ tập, ở nhà nhiều hơn: 100% anh nào làm được đích thị là người đàn ông mẫu mực, trưởng thành - Ảnh 4
Ca sĩ Hoàng Bách triệt sản để tránh mang thai ngoài ý muốn. Ảnh: Internet

Cụ thể có thể thấy, Hoàng Bách vì thương vợ mang nặng đẻ đau nên anh quyết định triệt sản để tránh mang thai ngoài ý muốn. Một số người khuyên nam nhạc sĩ nên suy nghĩ lại vì làm thế sẽ rất bất tiện, đồng thời ảnh hưởng ít nhiều đến sức khỏe. Tuy nhiên, Hoàng Bách vẫn quyết tâm làm tới cùng.

Hứa Minh Đạt kể chuyện ‘thương vợ’, ít tụ tập, ở nhà nhiều hơn: 100% anh nào làm được đích thị là người đàn ông mẫu mực, trưởng thành - Ảnh 5
Vợ chồng Lương Thế Thành- Thúy Diễm. Ảnh: Internet

Lương Thế Thành, Hồ Hoài Anh, Công Vinh hay Tiến Luật cũng là những ông chồng được mệnh danh ‘chăm vợ’ nhất nhì showbiz. Những ông chồng này luôn để ý những chi tiết nhỏ nhặt như: dìu vợ trên giày cao, nâng váy áo, đỡ vợ xuống sân khấu, làm việc nhà, ủng hộ sự nghiệp của vợ, chia sẻ những việc vợ làm trong hoàn cảnh khó khăn khiến nhiều người không khỏi ganh tỵ.

Hứa Minh Đạt kể chuyện ‘thương vợ’, ít tụ tập, ở nhà nhiều hơn: 100% anh nào làm được đích thị là người đàn ông mẫu mực, trưởng thành - Ảnh 6
Các ông chồng nổi tiếng thương vợ. Ảnh: Internet.

Chia sẻ về các tình huống trên, nhiều fan cho rằng, không phải ai cũng làm được như trên. Việc ân cần vợ  hay chứng tỏ mình có thể là ‘chỗ dựa’ ‘như ngày đầu mới yêu’ là điều đáng quý. Có thể thấy các ông chồng này bao năm qua vẫn luôn được người quan tâm, ngưỡng mộ và nhắc đến.

‘Hoa khôi’ bóng đá nữ Hoàng Quỳnh bất ngờ đăng đàn tố ‘trà xanh’ giật chồng: 'Thích thì chị cho'

‘Hoa khôi’ bóng đá nữ Hoàng Quỳnh bất ngờ đăng đàn tố ‘trà xanh’ giật chồng: 'Thích thì chị cho'

Cụ thể, tiền vệ của đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam đã không ngại ngần đăng đàn post thẳng nội dung chỉ trích cô gái qua lại với chồng mình.

Xem thêm
Từ khóa:   Lâm Vỹ Dạ Hứa Minh Đạt Hứa Minh Đạt thương vợ

TIN MỚI NHẤT

Trúng số độc đắc đúng ngày 5/10/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

Trúng số độc đắc đúng ngày 5/10/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

Tâm linh - Tử vi 9 giờ 4 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Tâm linh - Tử vi 10 giờ 59 phút trước
Trong 5 ngày 4, 5, 6, 7, 8 tháng 10, 3 con giáp ‘lộc rót vào tay’, tiền của dồi dào, Đắc Tài Đắc Lộc, danh lợi song toàn

Trong 5 ngày 4, 5, 6, 7, 8 tháng 10, 3 con giáp ‘lộc rót vào tay’, tiền của dồi dào, Đắc Tài Đắc Lộc, danh lợi song toàn

Tâm linh - Tử vi 12 giờ 49 phút trước
Mừng 3 con giáp Phật bà hiển linh 'báo mộng', chính thức hết khổ, đổi vận đại gia, hốt tiền hốt bạc của thiên hạ trong 33 ngày tới

Mừng 3 con giáp Phật bà hiển linh 'báo mộng', chính thức hết khổ, đổi vận đại gia, hốt tiền hốt bạc của thiên hạ trong 33 ngày tới

Tâm linh - Tử vi 13 giờ 49 phút trước
Danh tính 3 đối tượng bị bắt tạm giam tại Phòng khám đa khoa Thái Hà vì 'thổi' bệnh để moi tiền bệnh nhân

Danh tính 3 đối tượng bị bắt tạm giam tại Phòng khám đa khoa Thái Hà vì 'thổi' bệnh để moi tiền bệnh nhân

Đời sống 14 giờ 14 phút trước
Chia buồn với 3 con giáp trúng vận Tam Tai, tương lai mờ mịt, khó khăn liên tiếp khó khăn, tiền bạc mất hết trong tuần mới 5 đến 11/10

Chia buồn với 3 con giáp trúng vận Tam Tai, tương lai mờ mịt, khó khăn liên tiếp khó khăn, tiền bạc mất hết trong tuần mới 5 đến 11/10

Tâm linh - Tử vi 14 giờ 49 phút trước
Mừng 3 con giáp may mắn hưởng trọn cơn mưa Tài Lộc, xoay chuyển càn khôn, bước vào thời kì đại vận, công thành danh toại trong tháng 11, 12/2026

Mừng 3 con giáp may mắn hưởng trọn cơn mưa Tài Lộc, xoay chuyển càn khôn, bước vào thời kì đại vận, công thành danh toại trong tháng 11, 12/2026

Tâm linh - Tử vi 15 giờ 49 phút trước
Từ sau ngày 5/10 dương lịch, 3 con giáp được Thần Tài sủng ái, giàu sang tự gõ cửa, tiền đẻ ra tiền khiến ai cũng hờn đỏ mắt

Từ sau ngày 5/10 dương lịch, 3 con giáp được Thần Tài sủng ái, giàu sang tự gõ cửa, tiền đẻ ra tiền khiến ai cũng hờn đỏ mắt

Tâm linh - Tử vi 16 giờ 49 phút trước
Trúng số độc đắc vào đúng 2 ngày liên tiếp (5/10-6/10/2026), 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Trúng số độc đắc vào đúng 2 ngày liên tiếp (5/10-6/10/2026), 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Tâm linh - Tử vi 17 giờ 4 phút trước
Cải thìa và những công dụng bất ngờ đối với sức khỏe nhưng không phải ai cũng biết

Cải thìa và những công dụng bất ngờ đối với sức khỏe nhưng không phải ai cũng biết

Dinh dưỡng 17 giờ 19 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Hai 5/10/2026 của 12 con giáp: Sửu - Dần công thành danh toại, tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, Mão - Tỵ vận hung đeo bám, công việc trắc trở không ngờ

Tử vi thứ Hai 5/10/2026 của 12 con giáp: Sửu - Dần công thành danh toại, tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, Mão - Tỵ vận hung đeo bám, công việc trắc trở không ngờ

Tử vi tuần mới từ ngày 5/10 đến 11/10/2026, 3 con giáp chuẩn bị may túi đựng vàng vì giàu bất thình lình, sự nghiệp lên hương, Tài Lộc thăng tiến

Tử vi tuần mới từ ngày 5/10 đến 11/10/2026, 3 con giáp chuẩn bị may túi đựng vàng vì giàu bất thình lình, sự nghiệp lên hương, Tài Lộc thăng tiến

Đúng hôm nay, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp ngồi 'rung đùi' cũng có tiền về, Phú Quý đủ đường, người đời nhìn bằng con mắt nể phục

Đúng hôm nay, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp ngồi 'rung đùi' cũng có tiền về, Phú Quý đủ đường, người đời nhìn bằng con mắt nể phục

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sơ khảo phía Nam Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026: Thí sinh tranh suất vào Top 36

Sơ khảo phía Nam Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026: Thí sinh tranh suất vào Top 36

Nhạc sĩ Phạm Tuyên nhập viện cấp cứu, tình hình hiện tại ra sao?

Nhạc sĩ Phạm Tuyên nhập viện cấp cứu, tình hình hiện tại ra sao?

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An