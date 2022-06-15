Nguồn thông tin cho biết thêm, khi bị tạm giữ, Hữu Tín đã thừa nhận toàn bộ hành vi. Theo đó, nam diễn viên do áp lực công việc, cuộc sống nên thường tìm đến ma tuý. Sau khi vui ở quán bar, Hữu Tín cùng bạn kéo nhau về căn hộ tại chung cư để tiếp tục 'bay lắc'.

Thông tin trên Vietnamnet cho hay, ngày 14/6, Công an quận 8, TP.HCM củng cố hồ sơ để xử lý đối với Trần Hữu Tín (tức diễn viên hài Hữu Tín, 35 tuổi) về 2 hành vi gồm: “Tàng trữ trái phép chất ma tuý” và “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma tuý”.

Nguồn gốc những viên nén ma tuý, Hữu Tín khai cùng nhóm bạn mua tại quán bar thông qua một số người chưa rõ lai lịch.

Hữu Tín và bạn bè thường xuyên tụ tập vui chơi ở quán bar tại trung tâm quận 1. Ảnh: Vietnamnet.

Về việc sử dụng ma tuý, Hữu Tín khai, bắt đầu 'chơi' tháng 4 đến nay. 2 người bạn của Hữu Tín cũng được phát hiện dương tính với ma túy.

Tại phòng ngủ ở căn hộ, công an còn phát hiện 2 gói nylon chứa 11 viên nén, qua giám định là ma tuý và một đĩa sành chứa tinh thể màu trắng.

Hữu Tín phạm hai tội danh nghiêm trọng về việc tàng trữ và sử dụng ma túy trái phép. Ảnh: Vietnamnet.

Trao đổi với báo điện tử Thể thao & Văn hoá, Ts. Luật sư Đặng Văn Cường Trưởng Văn phòng luật sư Chính Pháp, Đoàn luật sư Hà Nội cho biết: Pháp luật Việt Nam nghiêm cấm việc công dân tự ý sử dụng chất ma túy, thuộc danh mục chất cấm mà Nhà nước quy định.

Hành vi sản xuất, mua bán, tàng trữ, vận chuyển, chiếm đoạt trái phép chất ma túy là hành vi nguy hiểm cho xã hội. Người vi phạm sẽ bị truy cứu trách nhiệm hình sự về các tội danh tương ứng theo quy định của Bộ Luật hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017.

“Tội Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy được quy định tại Điều 255 Bộ luật hình sự 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017), cụ thể: Người nào tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy dưới bất kỳ hình thức nào, thì bị phạt tù từ 2 năm đến 7 năm.

Phạm tội 2 lần trở lên; đối với 2 người trở lên; đối với người từ đủ 13 tuổi đến dưới 18 tuổi; đối với phụ nữ mà biết là có thai; đối với người đang cai nghiện; gây tổn hại cho sức khỏe của người khác mà tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 31% đến 60%; gây bệnh nguy hiểm cho người khác; tái phạm nguy hiểm thì bị phạt tù từ 7 năm đến 15 năm.

Gây tổn hại cho sức khỏe của người khác mà tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 61% trở lên hoặc gây chết người; dây tổn hại cho sức khỏe cho 2 người trở lên mà tỷ lệ tổn thương cơ thể của mỗi người từ 31% đến 60%; gây bệnh nguy hiểm cho 2 người trở lên; đối với người dưới 13 tuổi”thì bị phạt tù từ 15 năm đến 20 năm, Ts. Luật sư. Đặng Văn Cường cho biết.

Về Tội tàng trữ trái phép chất ma túy, Điều 249 Bộ luật hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017) quy định, mức xử lý hình sự thấp nhất là từ 1-5 năm tù và mức án cao nhất là tù chung thân.