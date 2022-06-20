Toàn cảnh lễ cưới hơn 700 khách mời, cô dâu Hồ Bích Trâm mũm mĩm hơn khi mang bầu, hôn chú rể ngọt lịm trên sân khấu

Khác với đám cưới của Minh Hằng đám cưới của cô dâu Hồ Bích Trâm ngập tràn trong sắc hoa. Được biết, nữ diễn viên đã sử dụng tất cả 6.000 bông hoa bách hợp để trang trí, ngoài ra còn có thêm nhiều loại hoa khác.

Khách mời có cơ hội được chiêm ngưỡng các thiết kế như lạc trong khu rừng với nhiều hoa cỏ và hương thơm ngọt ngào từ hoa ly và hoa hồng trắng. Theo quy mô của hôn lễ lần này, khán giả có thể nhận định Bích Trâm đầu tư số tiền không nhỏ cho đám cưới của mình.

Hồ Bích Trâm tươi tắn và rạng rỡ trong lễ cưới ngày 19/6 vừa qua. Ảnh: Ngôi sao.

Trong bữa tiệc của cô, hàng loạt gương mặt đình đám trong làng Vbiz như: siêu mẫu Kim Cương, nghệ sĩ Phương Dung, Hamlet Trương, Hải Băng, Khả Như, Quách Ngọc Tuyên, Thanh Bình,... cùng hội tụ với nhiều người đẹp ‘lên đồ’ chiếm spotlight.

Cô dâu Hồ Bích Trâm 'khóa' môi chú rể cực ngọt ngào. Ảnh: Ngôi sao.

Cô dâu Hồ Bích Trâm cùng chú rể xuất hiện, đón tiếp khách mời cùng các concept ảnh chụp tiệc cưới như 'lạc trong khu vườn cổ tích'. Hiện cô đang trong những tháng đầu của thai kì. Ngoại hình nữ diễn viên có phần mũm mĩm hơn bình thường. Tuy vậy, nữ diễn viên vẫn cực kì duyên dáng và tươi tắn trong suốt lễ cưới. Được biết, sức khỏe của cô đang trong tình trạng ổn định trước khi lên kế hoạch làm lễ cưới ngày hôm nay.

Hồ Bích Trâm chụp cùng khách mời và người tham dự lễ cưới. Ảnh: Ngôi sao.

Được biết, đám cưới của cô đã lên kế hoạch lâu dài và có sự chuẩn bị khá kĩ càng. Bản thân người đẹp cùng chồng doanh nhân đã dời đến hai lần cưới mới thành công. Được biết chồng của Hồ Bích Trâm làm kinh doanh, hơn cô 7 tuổi và cặp đôi đã có quãng thời gian dài yêu nhau trước khi quyết định tiến tới hôn nhân.

Trong ngày kỉ niệm, cả hai đã có những khoảnh khắc ngọt ngào, cô dâu và chú rể hạnh phúc với hôn lễ của mình. Chia sẻ về ông xã, nữ diễn viên cho biết: "Anh là một người đàn ông bình thường, không phải đại gia. Tính cách của anh cũng hướng nội, hiền lành và không thích xuất hiện trên truyền thông. Vì thế, tôi không chia sẻ được nhiều thông tin cá nhân về anh ấy". Chồng Hồ Bích Trâm được đánh giá là người có ngoại hình sáng, điển trai, cả hai rất xứng đôi. Hôn lễ của nữ diễn viên được tổ chức tại một khách sạn sang trọng tại TP. HCM được đông đảo khán giả quan tâm, đón nhận.