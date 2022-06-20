Hé lộ đoạn clip ông xã Minh Hằng đọc thơ dành tặng vợ trong lễ cưới, ông chồng tâm lý khiến Minh Hằng ‘không - đổ - sao - được’ là đây

Hậu trường 20/06/2022 14:58

Video clip ghi lại khoảnh khắc ông xã Minh Hằng đọc thơ dành tặng vợ trong lễ cưới được cư dân mạng chia sẻ chóng mặt. Đúng là ‘ông chồng quốc dân’ không thể không khiến người phụ nữ của mình mê mệt là đây.

Vừa qua, lễ cưới của cô dâu Minh Hằng đã được tổ chức tại một resort sang trọng ở Vũng Tàu. Cư dân mạng đã rất hào hứng chúc mừng ‘cô dâu tháng 6’ lên xe bông cùng ông xã doanh nhân hơn cô 10 tuổi. Cả hai vốn quen nhau 6 năm trước khi quyết định tiến đến lễ cưới chính thức ngày hôm nay.

Trong lễ cưới diễn ra, màn hình rộng chiếu lại khoảnh khắc mà Minh Hằng được bạn trai lâu năm cầu hôn trên du thuyền thời điểm tháng 3/2022. Khoảnh khắc đã khiến cộng đồng mạng vô cùng phấn khích bởi ông xã doanh nhân của Minh Hằng đã dành tặng những câu nói từ tận đáy lòng, chân thành và vô cùng ngọt ngào cho nữ nghệ sĩ 35 tuổi của công chúng.

Hé lộ đoạn clip ông xã Minh Hằng đọc thơ dành tặng vợ trong lễ cưới, ông chồng tâm lý khiến Minh Hằng ‘không - đổ - sao - được’ là đây - Ảnh 1
Đoạn video clip ông xã Minh Hằng cầu hôn được phát lại trong lễ cưới. Ảnh: Internet.

Netizen để tâm đến những vần thơ được ông xã nữ ca sĩ đọc lên song song với hình ảnh trên màn hình cụ thể với nội dung như sau: "Cảm giác khi ấy anh không bao giờ quên được, vì khi ấy em đã làm cho con tim anh thổn thức. Anh dành cho em là những điều tuyệt vời nhất. Chưa bao giờ em có thể đoán được...", doanh nhân Quốc Bảo chia sẻ câu nói chân thành khi cầu hôn nữ ca sĩ ‘Bẫy ngọt ngào’.

Hé lộ đoạn clip ông xã Minh Hằng đọc thơ dành tặng vợ trong lễ cưới, ông chồng tâm lý khiến Minh Hằng ‘không - đổ - sao - được’ là đây - Ảnh 2

"Hạnh phúc là khi nhìn em vui cười mỗi tối. Những lúc nhõng nhẽo anh làm trò em cười nói. Anh thật lòng xin lỗi vì giờ này mới cầu hôn. Vì mãi lo mọi thứ trọn vẹn nhất dành cho em"- Doanh nhân Quốc Bảo chia sẻ. Ảnh: Internet.

"Hạnh phúc là khi nhìn em vui cười mỗi tối. Những lúc nhõng nhẽo anh làm trò em cười nói. Anh thật lòng xin lỗi vì giờ này mới cầu hôn. Vì mãi lo mọi thứ trọn vẹn nhất dành cho em".

Nam doanh nhân tiết lộ lí do bản thân mãi đến năm 2022 mới cầu hôn Minh Hằng vì còn bận mọi thứ ‘trọn vẹn nhất’ dành cho nữ ca sĩ và nam doanh nhân đã có màn cầu hôn thành công trước sự chứng kiến của bạn bè Minh Hằng.

Hé lộ đoạn clip ông xã Minh Hằng đọc thơ dành tặng vợ trong lễ cưới, ông chồng tâm lý khiến Minh Hằng ‘không - đổ - sao - được’ là đây - Ảnh 3
Hé lộ đoạn clip ông xã Minh Hằng đọc thơ dành tặng vợ trong lễ cưới, ông chồng tâm lý khiến Minh Hằng ‘không - đổ - sao - được’ là đây - Ảnh 4
Minh Hằng tổ chức lễ cưới vào ngày 18/6. Ảnh: Internet. 

Khoảnh khắc sau khi được chia sẻ khiến CĐM không ngớt lời khen ngợi. Dân tình bày tỏ cảm xúc vui mừng cho ‘cô dâu tháng 6’ vì người đẹp đã quá hạnh phúc và trọn vẹn trong sự lựa chọn của mình.

- "Lãng mạn quá, chúc hai anh chị trăm năm hạnh phúc".

- "Anh chồng tâm lý nhất năm là đấy chứ đâu, chúc mừng Minh Hằng".

- "Làm thơ ngọt như mía lùi luôn vậy đó, bảo sao Minh Hằng không mê mệt cho được chứ".

Trước đó, cô dâu Minh Hằng đăng tải những lời chia sẻ từ việc chọn nơi tổ chức lễ cưới, concept lễ cưới đến trang phục có nhiều ý nghĩa trong ngày lễ đặc biệt của mình. Nữ diễn viên ‘Bẫy ngọt ngào’ cho hay, mình sống trọn vẹn từng khoảnh khắc. "’Không biết tương lai thế nào nhưng tôi đã luôn sống hết mình với từng khoảnh khắc. Tôi xin cảm ơn mọi người đã ở bên cạnh và đồng hành. Tôi vẫn tiếp tục cống hiến hết mình trong hành trình mới. Chỉ khác là bây giờ mình có thêm một người tiếp thêm sức mạnh tinh thần để tôi làm những điều lớn lao hơn trong tương lai", diễn viên bày tỏ.

Hé lộ đoạn clip ông xã Minh Hằng đọc thơ dành tặng vợ trong lễ cưới, ông chồng tâm lý khiến Minh Hằng ‘không - đổ - sao - được’ là đây - Ảnh 5
Khung cảnh lễ cưới của Minh Hằng. Ảnh: Internet.

Vào ngày cầu hôn, nữ nghệ sĩ đã bằng lòng và gật đầu đồng ý lời cầu hôn của bạn trai doanh nhân. Cô đăng tải trên trang cá nhân khoảnh khắc hạnh phúc: ‘Em đồng ý’. 'Em không viết sai đâu mọi người. Anh ấy đã rap để cầu hôn em. Hằng biết Hằng đã không chọn lầm người. Anh ấy luôn linh hoạt làm đủ trò chỉ để làm Hằng hú hồn. Có thể nói cuộc tình của chúng mình chưa bao giờ nhàm chán vì những lần anh ấy làm em choáng váng như vậy. Không biết tương lai thế nào, ra sao, nhưng Hằng đã và luôn sống hết mình với từng khoảnh khắc. Hằng xin cám ơn mọi người đã luôn ở bên cạnh và đồng hành cùng Hằng.'

Hé lộ đoạn clip ông xã Minh Hằng đọc thơ dành tặng vợ trong lễ cưới, ông chồng tâm lý khiến Minh Hằng ‘không - đổ - sao - được’ là đây - Ảnh 6
Hé lộ đoạn clip ông xã Minh Hằng đọc thơ dành tặng vợ trong lễ cưới, ông chồng tâm lý khiến Minh Hằng ‘không - đổ - sao - được’ là đây - Ảnh 7
Những khoảnh khắc hạnh phúc của cặp đôi khiến cộng đồng mạng không ngừng chia sẻ. Ảnh: Internet.

Minh Hằng đã dành nhiều tâm huyết để chuẩn bị cho ngày trọng đại của mình, đám cưới của cô được xem là có 1 - 0 - 2 hết sức đặc biệt. Việc cô chọn biển - một ước mơ từ bé cho đến hôm nay, hoa cỏ lau duy nhất trong đám cưới và trang phục được đính kết nhiều hoa - được cho hay "Hằng là bông hoa cho người đàn ông của đời mình. Cỏ lau là một loài hoa có sức sống vô cùng kiên cường dù trải qua bao bão dông".

Tiệc cưới của cô được thắt chặt an ninh, đồng thời chuẩn bị chu đáo từ món ăn đến giấc ngủ cho các khách mời “để mọi người được dâng trào cảm xúc và hết mình bên nhau" - nữ ca sĩ từng chia sẻ.

Sau lễ cưới, cô cũng đăng tải dòng trạng thái luôn khiến ông xã của mình đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác. Cụ thể cô cho hay: “Đã xác minh hôm qua là lần đầu tiên anh ấy nhìn thấy tôi trong bộ váy cưới lộng lẫy này, và cũng là lần đầu tiên tôi nhìn thấy những giọt nước mắt hạnh phúc của anh ấy. Không cần nói, cả hai chúng tôi đều biết khoảnh khắc kỳ diệu này sẽ theo chúng tôi đến vô tận)”.

Quả thật, những điều ấn tượng của cô dâu tháng 6 Minh Hằng luôn khiến cộng đồng mạng ghi nhớ và xuýt xoa không thôi.

Hé lộ khung ảnh chồng Minh Hằng ‘quẩy’ cực sung sau đám cưới, lộ cả body U50 cùng cô dâu nóng bỏng trong đêm tiệc

Hé lộ khung ảnh chồng Minh Hằng ‘quẩy’ cực sung sau đám cưới, lộ cả body U50 cùng cô dâu nóng bỏng trong đêm tiệc

Sau đám cưới, Minh Hằng cùng dàn khách mời đã có màn ‘quẩy’ hết mình tại buổi tiệc tối. Cụ thể, hầu hết những người tham gia đều bị ‘quăng’ xuống hồ bơi và ‘dẩy đầm’ hết sức mình.

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