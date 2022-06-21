Minh Hải bất ngờ xuất hiện với hình ảnh 'mới toanh', thay đổi hoàn toàn ngoại hình sau 4 tháng chia tay Hòa Minzy

Hậu trường 21/06/2022 10:45

Sau 4 tháng chính thức xác nhận ‘đường ai nấy đi’, Minh Hải bất ngờ đăng tải hình ảnh và trạng thái hoàn toàn khác lạ.

Đăng tải trên trang cá nhân cập nhật trạng thái của mình, Minh Hải khiến dân tình không khỏi ngạc nhiên vì anh có phần khác xưa rất nhiều. Nếu trước đây, Minh Hải để lộ nhiều hình ảnh không mấy chỉn chu, thiếu chú ý đến diện mạo hay thậm chí còn bị đánh giá ‘xuề xòa’, thì hiện tại ‘thiếu gia 35 tuổi’ gần như đổi khác.

Minh Hải bất ngờ xuất hiện với hình ảnh 'mới toanh', thay đổi hoàn toàn ngoại hình sau 4 tháng chia tay Hòa Minzy - Ảnh 1
Bạn trai cũ Hòa Minzy đăng tải hình ảnh khoe cận gương mặt trên Instargram. Ảnh: Internet

Trên trang cá nhân, bạn trai cũ Hòa Minzy thậm chí còn đăng tải hình ảnh khoe cận gương mặt trên Instagram với vẻ ngoài điển trai hơn hẳn. Phong cách ăn mặc hiện tại của người tình cũ Hòa Minzy cũng được cho là đổi khác giúp anh có ngoại hình sáng bảnh bao và cá tính hơn xưa. Trong bức ảnh trên, Minh Hải cũng bày tỏ niềm thích thú khi tự hào "Chào bạn chàng trai 35".

Minh Hải bất ngờ xuất hiện với hình ảnh 'mới toanh', thay đổi hoàn toàn ngoại hình sau 4 tháng chia tay Hòa Minzy - Ảnh 2
Minh Hải bất ngờ xuất hiện với hình ảnh 'mới toanh', thay đổi hoàn toàn ngoại hình sau 4 tháng chia tay Hòa Minzy - Ảnh 3
Minh Hải gây chú ý về ngoại hình sau khi chia tay Hòa Minzy. Ảnh: Internet.

Sau chia tay, Minh Hải cũng từng tiết lộ anh nặng 57kg, cân nặng bị sút hẳn so với thời điểm trước đến tận 15kg. Được biết, Hòa Minzy xác nhận không còn hẹn hò với bạn trai cũ vào 19/2/2022.

Giọng ca Rời bỏ cho rằng cả hai có nhiều vấn đề riêng và cả hai lựa chọn chia tay trên cơ sở đều tôn trọng nhau. Song song đó, Minh Hải và Hòa Minzy luôn hết lòng chăm lo, yêu thương bé Bo, là con trai của cả hai.

Cặp đôi từng công khai hẹn hò vào năm 2018 và nhiều dịp chung đôi khiến dân tình ngưỡng mộ. Bản thân nữ ca sĩ từng chia sẻ cô muốn sau khi sinh con thứ 2 mới làm đám cưới. Tuy nhiên, từ tháng 5/2021, cả hai bắt đầu có tin đồn rạn nứt, Hòa Minzy và Minh Hải dường như không tương tác với nhau gần 4 tháng, không có bất cứ động thái thể hiện tình cảm hay sự quan tâm đối phương trên mạng xã hội.

Minh Hải bất ngờ xuất hiện với hình ảnh 'mới toanh', thay đổi hoàn toàn ngoại hình sau 4 tháng chia tay Hòa Minzy - Ảnh 4
Hòa Minzy và Minh Hải yêu xa. Ảnh: Internet

Thời điểm trên cũng là lúc Minh Hải có thời gian công tác tại Úc, anh chuyên tâm làm việc và không thường xuyên về chăm sóc con trai do ảnh hưởng dịch covid. Để đi đến quyết định này, nữ ca sĩ đã phải đắn đo rất nhiều, bên cạnh đó cả hai cũng kết thúc trong êm đẹp 'như cách mới bắt đầu yêu và vì tương lai của bé Bo' - theo Hòa Minzy từng chia sẻ.

Minh Hải bất ngờ xuất hiện với hình ảnh 'mới toanh', thay đổi hoàn toàn ngoại hình sau 4 tháng chia tay Hòa Minzy - Ảnh 5
Minh Hải bất ngờ xuất hiện với hình ảnh 'mới toanh', thay đổi hoàn toàn ngoại hình sau 4 tháng chia tay Hòa Minzy - Ảnh 6
Bé Bo được nhận xét ngày càng giống Minh Hải. Ảnh: Internet

Cộng đồng mạng từng vô cùng tiếc nuối vì cặp đôi đã không còn song hành. Dẫu vậy, người hâm mộ luôn tôn trọng và đồng cảm với giọng ca ‘Không thể cùng nhau suốt kiếp’. Bé Bo được nhận xét ngày càng giống Minh Hải. Dạo gần đây, anh chàng liên tục gây chú ý về ngoại hình sau chia tay Hòa Minzy.

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