Nữ đại gia gây choáng vì ở nhà 200 tỷ nhưng mê săn đồ rẻ trên mạng, dự sự kiện với đôi cao gót chưa tới 170 nghìn đồng

Hậu trường 22/06/2022 10:31

Nổi tiếng là đại gia có nhà hơn 200 tỷ, Đoàn Di Băng vẫn có sở thích săn hàng rẻ, dự sự kiện với đôi giày cao gót chưa tới 200 nghìn đồng.

Vốn được biết đến là một trong những ca sĩ giàu có của showbiz Việt. Đoàn Di Băng và chồng đại gia sở hữu hàng loạt căn nhà đắt đỏ, có căn giá trị lên đến 200 trăm tỷ đồng. Nữ ca sĩ sau khi dành toàn tâm cho gia đình và phát triển sự nghiệp kinh doanh riêng càng gây choáng vì độ giàu có khi sở hữu từ nhà biệt thự đến xế hộp siêu sang cùng những món hàng hiệu xa xỉ có giá bằng cả gia tài.

Nữ đại gia gây choáng vì ở nhà 200 tỷ nhưng mê săn đồ rẻ trên mạng, dự sự kiện với đôi cao gót chưa tới 170 nghìn đồng - Ảnh 1

Mỹ nhân sành điệu Đoàn Di Băng nổi tiếng nhất khi từng thuê kiến trúc sư thiết kế cho mình căn nhà trị giá 200 tỷ. Ảnh: Internet

Thế nhưng, khi cư dân mạng vẫn chưa hết choáng ngợp chuyện nữ doanh nhân có nhà cao, cửa rộng, xế hộp không thiếu thì phu nhân đại gia bất động sản còn nhiệt tình mua hàng giảm giá, sale rẻ kịch sàn trên các trang online. Bản thân người đẹp 'lắm tiền nhiều của' từng tiết lộ mua hàng trên trang điện tử thông dụng với đôi cao gót chưa tới 200 nghìn đồng để dự sự kiện.  

Nữ đại gia gây choáng vì ở nhà 200 tỷ nhưng mê săn đồ rẻ trên mạng, dự sự kiện với đôi cao gót chưa tới 170 nghìn đồng - Ảnh 2
Đoàn Di Băng đăng tải ảnh dự sự kiện mới đây. Ảnh: Internet

Cụ thể mới đây, Đoàn Di Băng đăng tải hình ảnh cô dự sự kiện cùng chồng, trong đó, cô tiết lộ vừa 'quất' vội đôi giày 170k trên mạng. Cô tái xuất cùng chồng 'ton -sur- ton' với váy đen cúp ngực, bộ váy cắt xẻ bạo và túi hiệu đắt đỏ.

Nữ đại gia gây choáng vì ở nhà 200 tỷ nhưng mê săn đồ rẻ trên mạng, dự sự kiện với đôi cao gót chưa tới 170 nghìn đồng - Ảnh 3
 Đoàn Di Băng lên đồ dự sự kiện mới đây. Ảnh: Internet

Trên bộ trang phục lộng lẫy kèm túi xách xịn đồng điệu, Đoàn Di Băng chiếm spotlight không ngại chặt chém bất cứ mỹ nhân nào. Dù đã là mẹ ba con, vóc dáng Đoàn Di Băng vẫn luôn được khen ngợi thon gọn và trẻ trung thu hút.

Nữ đại gia gây choáng vì ở nhà 200 tỷ nhưng mê săn đồ rẻ trên mạng, dự sự kiện với đôi cao gót chưa tới 170 nghìn đồng - Ảnh 4

Di Băng mặc chiếc váy đen cúp ngực, xẻ đùi gợi cảm, cùng chồng đại gia xuất hiện cực thu hút trên thảm đỏ. Ảnh: Internet

Cộng đồng mạng ngỡ ngàng vì ngoài loạt đồ hiệu đắt đỏ, Đoàn Di Băng còn sử dụng đôi giày cao gót chưa đến 200 nghìn đồng vừa mua trên mạng. Thậm chí, sau khi nhớ ra, cô còn chụp ảnh đôi giày đang sale chỉ có giá 134 nghìn đồng.

Nữ đại gia gây choáng vì ở nhà 200 tỷ nhưng mê săn đồ rẻ trên mạng, dự sự kiện với đôi cao gót chưa tới 170 nghìn đồng - Ảnh 5
Đôi sandal săn giá chưa đầy 200 nghìn đồng. Ảnh: Internet

Nói về điều này, Di Băng cho hay cô cảm thấy vừa vặn và thoải mái, đôi giày đã giúp cô ‘bung xõa’ tại sự kiện mà còn cực kì tôn dáng, giúp cô tăng chiều cao một cách đáng kể. Hóa ra, tưởng rằng nữ đại gia chỉ xài hàng hiệu đắt đỏ, "hiếm có khó tìm" nhưng ai dè vẫn mê mệt đôi guốc quai trong hack chân phổ biến trên mạng, ai cũng có thể mua. 

Nữ đại gia gây choáng vì ở nhà 200 tỷ nhưng mê săn đồ rẻ trên mạng, dự sự kiện với đôi cao gót chưa tới 170 nghìn đồng - Ảnh 6

Đoàn Di Băng sở hữu hàng hiệu đắt đỏ. Ảnh: Internet

Đoàn Di Băng được biết đến là nữ ca sĩ được chồng hết mực yêu thương. Bản thân cô nàng không chỉ được ông xã tặng nhà, tặng xe mà loạt đồ hiệu như túi xách Lady Dior trị giá hàng tỷ đồng để dự sự kiện. Trong hình là chiếc túi cá sấu mang gen đột biến, xa xỉ và hiếm có, được sản xuất số lượng giới hạn nên "có tiền chưa chắc đã mua được" mà nữ đại gia 'tậu' về cho mình.

Có thể nói, không chỉ nổi tiếng vì ở căn nhà 200 tỷ, Đoàn Di Băng còn sở hữu loạt đồ hiệu xa xỉ có giá trên trời. Song cô cũng có sở thích lên sàn thương mại điện tử mua hàng sale như bao người. 

Dù không còn hoạt động trong showbiz với vai trò ca sĩ nhưng Đoàn Di Băng vẫn nhận được sự quan tâm lớn từ phía cư dân mạng. Cô được biết đến có lối sống tự nhiên và cởi mở. Bản thân người đẹp sẵn sàng đáp trả hoặc bày tỏ ý kiến với những điều khiến bản thân khó chịu. Chính điều đó, cô được nhiều người yêu mến hơn thay vì tỏ ra ganh ghét, chê bai.

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