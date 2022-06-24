Mang thai vẫn đẹp như hoa hậu, ‘thánh trị tiểu tam’ Karen Nguyễn khiến dân tình xuýt xoa vì body đẹp hút mắt

Xác nhận đã mang thai 5 tháng trong đám cưới, ‘Hân Tuesday’ vẫn khiến dân tình xuýt xoa vì body đẹp bất chấp.

Mới đây, người đẹp Karen Nguyễn - "thánh trị vai tiểu tam" trong các MV của ca sĩ Hương Giang đã tổ chức hôn lễ với người chồng gốc Hoa cùng tuổi. Giây phút xúc động trong buổi tiệc chính là khoảnh khắc Karen Nguyễn công khai mình mang thai 5 tháng, tuy nhiên vóc dáng của cô không thay đổi là bao khiến cộng đồng mạng không ngừng trầm trồ. Karen Nguyễn có vóc dáng chuẩn đẹp dù thai đã 22 tuần tuổi. Ảnh: Internet Sau khi đám cưới diễn ra, nhất cử nhất động của cô nàng còn nhận được vô vàn sự quan tâm của khán giả. Cho đến mới đây, trên tài khoản Instagram cá nhân, Karen Nguyễn đã tung ra bộ ảnh mới 'xinh hết phần thiên hạ của mình'. Bất chấp bụng bầu vượt mặt, cô nàng diện váy ôm sát khoe body cực hút mắt.

Thần thái tự tin của Karen Nguyễn cũng được cộng đồng mạng hết lời khen ngợi. Ảnh: Internet Dù đã mang thai 22 tuần tuổi, tuy nhiên, nhan sắc của bạn thân Hương Giang vẫn khiến dân tình phát sốt. Ngoài chiếc bụng to ra thì vóc dáng của cô vẫn thon thả, nhẹ nhàng như trước. Dù chỉ mới đăng tải thế nhưng loạt ảnh của Karen Nguyễn đã nhận được “bão tim” của cư dân mạng. Với bức ảnh chụp từ phía sau, đường cong hút mắt của Karen Nguyễn cũng khiến dân tình phải xuýt xoa. Ảnh: Internet Với bức ảnh chụp từ phía sau, đường cong hút mắt của Karen Nguyễn cũng khiến dân tình phải xuýt xoa. Thần thái tỏa sáng của mẹ bầu 5 tháng cũng được cộng đồng mạng hết lời khen ngợi.

Ngay bên dưới bài đăng, nhiều người bình luận chia sẻ cảm xúc ngợi khen và chúc mừng người đẹp: “Bầu mà xinh ơi là xinh.” “Chị Karen sinh con ra chắc phải là cực phẩm.” “Mẹ bầu đẹp nhất là mình từng biết.” “Mang thai mà tay chân, mặt thon gọn quá.” Karen Nguyễn trong hôn lễ. Ảnh: Internet Trước đó, trong hôn lễ được tổ chức, Karen Nguyễn vẫn diện váy cưới xuất sắc dù bụng bầu 5 tháng. Ở nhiều góc chụp, khó lòng mà nhận ra cô đang mang thai. Tại đám cưới, cô nàng diện 2 kiểu đầm ‘tỏa sáng’, trong đó, một chiếc váy gây chú ý đính 1000 viên pha lê cúp ngực và ôm sát, chiếc váy còn lại biến cô thành công chúa yêu kiều khiến dân tình mùi mẫn khen ngợi nhan sắc. Karen Nguyễn trong hôn lễ hạnh phúc cùng gia đình. Ảnh: Internet Karen Nguyễn vốn được biết đến là một trong những người đẹp từng tham gia các cuộc thi về nhan sắc như Miss Photo, Miss Áo dài, The Face Vietnam… Ngoài ra, cô còn được khán giả ủng hộ tham gia các cuộc thi sắc đẹp như Hoa hậu Việt Nam, Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam. Sau những vai diễn trong MV của Hoa hậu Hương Giang với vị trí ‘tình địch’, Karen Nguyễn được biết đến với việc hoàn thành xuất sắc và ghi dấu tên tuổi từ đó. Bản thân người đẹp luôn cố gắng hoàn thành các vai diễn và công việc một cách xuất sắc khi còn chưa được nhiều người biết đến. Karen Nguyễn từng tung bộ ảnh cưới đẹp xuất sắc. Ảnh: Internet Loạt ảnh cưới đẹp như mơ của cô nàng và ông xã trước đó từng khiến cư dân mạng u mê. Sau tất cả, chuyện tình cảm của cô khiến đông đảo cộng đồng mạng không khỏi ghen tỵ. Không ít người bày tỏ chúc cô sẽ mẹ tròn con vuông trong thời gian sắp tới.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/mang-thai-van-dep-nhu-hoa-hau-thanh-tri-tieu-tam-karen-nguyen-khien-dan-tinh-xuyt-xoa-vi-body-dep-hut-mat-478710.html