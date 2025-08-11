Chồng Thái Thiếu Phân 'thoát cửa tử' sau cơn đau tim đột ngột, sao nữ phải hủy nhiều công việc để chăm sóc

Sao quốc tế 11/08/2025 18:20

Tham gia chương trình Đột phá 2025, Trương Tấn kể anh đã lên cơn đau tim đột ngột khi đang du lịch nước ngoài vào ngày 17/4.

Khi ghi hình show Anh trai vượt ngàn chông gai cuối tuần qua, Trương Tấn tiết lộ ba tháng qua anh tĩnh dưỡng, phục hồi sức khỏe. Tháng 4, khi cả gia đình du lịch nước ngoài, Trương Tấn đột nhiên cảm thấy đau tức ngực, khó thở, toàn thân toát mồ hôi. Lúc đó, Thái Thiếu Phân đứng cách Trương Tấn 10 m nhưng anh không thể cất tiếng kêu cứu, người dần khuỵu xuống.

Trong đầu Trương Tấn chỉ có một suy nghĩ: "Mình không được chết ở đây, cô ấy còn trông ba đứa trẻ, phải làm sao?". May mắn, sau đó Trương Tấn đứng dậy được, về Hong Kong điều trị.

Bác sĩ nói với Trương Tấn tình trạng của anh lúc bấy giờ nguy hiểm tính mạng. Sau khi thăm khám, anh được chỉ định làm thủ thuật can thiệp mạch vành qua da nhằm điều trị và giảm các triệu chứng đau ngực, khó thở, giảm thiểu tổn thương cơ tim trong hoặc sau cơn đau tim.

Chồng Thái Thiếu Phân 'thoát cửa tử' sau cơn đau tim đột ngột, sao nữ phải hủy nhiều công việc để chăm sóc - Ảnh 1

Trương Tấn xúc động khi nghĩ lại thời gian điều trị. "Lần đầu cách cái chết gần như vậy, có thể chỉ một cái nhắm mắt, tôi không bao giờ còn có thể gặp được người thương yêu", diễn viên nói. Thời gian qua, Thái Thiếu Phân ngừng công việc, không rời chồng nửa bước. Cô nghiên cứu thực đơn, hàng ngày chuẩn bị ba bữa phù hợp thể trạng của Trương Tấn. Các con ở bên bày trò để diễn viên vui vẻ, lạc quan.

Trương Tấn xuất thân gắn với võ thuật, việc quay phim cường độ cao trong thời gian dài đã khiến anh mắc phải nhiều bệnh. Năm 2023, anh bị đứt gân Achilles khi đang quay phim Người lạ, xương bàn tay bị trật khớp vào năm 2024, chưa kể các chấn thương cũ ở cột sống thắt lưng, đầu gối thường xuyên tái phát.

 

Chồng Thái Thiếu Phân 'thoát cửa tử' sau cơn đau tim đột ngột, sao nữ phải hủy nhiều công việc để chăm sóc - Ảnh 2

Trương Tấn sinh năm 1974 tại Trùng Khánh. Năm 1995, anh được danh hiệu vận động viên võ thuật cấp Võ Anh của Trung Quốc. Sau khi giải nghệ năm 1998, anh hoạt động với tư cách là huấn luyện viên võ thuật. Năm 2000, anh bắt đầu sự nghiệp diễn xuất hậu trường và trở nên nổi tiếng với các vai diễn trong Anh hùng xạ điêu, Thủy nguyệt động và Huyền thoại gương thần... Trương Tấn từng giành giải Nam diễn viên phụ xuất sắc tại Lễ trao giải Hoa Đỉnh lần thứ 20 với phim Sát Phá Lang 2.

Trương Tấn kết hôn với hoa hậu Thái Thiếu Phân năm 2008, có ba con, hai gái, một trai. Vợ chồng diễn viên có khối gia sản lớn sau hàng chục năm hoạt động trong giới giải trí.

