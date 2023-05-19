15 năm hôn nhân hạnh phúc của Trương Tấn và Thái Thiếu Phân

Thái Thiếu Phân sinh năm 1973 tại Hong Kong, từng là nữ diễn viên độc quyền của hãng TVB. Năm 1991, cô đạt Á Hậu 2 cuộc thi Hoa hậu Hong Kong. Đến năm 1992, cô tham gia diễn xuất trong bộ phim đầu tay "Ma đao hiệp tình", hợp tác cùng Ôn Triệu Luân. Những bộ phim nổi tiếng mà cô tham gia sau đó có thể kể đến như "Bạch phát ma nữ truyện", "Bao Thanh Thiên", "Bàn tay nhân ái", "Bí mật của trái tim", "Thử thách nghiệt ngã".

Thái Thiếu Phân là một trong Tứ Đại Hoa Đán (danh hiệu dành cho diễn viên nữ được yêu thích nhất) của TVB thập niên 1990-2000 cùng với Quách Khả Doanh, Trần Tuệ San và Tuyên Huyên. Mỗi khi xuất hiện trước truyền thông, cô đều được người hâm mộ yêu mến gọi với biệt danh "nương nương".

Thời điểm công khai yêu nhau Thái Thiếu Phân và Trương Tấn không mấy được khán giả ủng hộ - Ảnh: Internet

Thuở đó, Thái Thiếu Phân vướng vào nhiều ồn ào. Tuy nhiên, sau khi kết hôn với diễn viên Trương Tấn vào năm 2008, cô chuyên tâm làm vợ, làm mẹ và vun vén gia đình, dần lấy được thiện cảm của khán giả.

Về phần Trương Tấn, anh là diễn viên võ thuật tên tuổi trong làng phim hành động Hoa ngữ. Thời điểm cả hai công khai yêu nhau, Trương Tấn nhận không ít lời bàn tán vì sự chênh lệch danh tiếng, địa vị với bạn gái. Thế nhưng nam diễn viên đã chứng minh tình cảm của mình dành cho Thái Thiếu Phân theo năm tháng.

Cả hai có gia đình viên mãn đủ nếp đủ tẻ sau 15 năm về chung một nhà - Ảnh: Internet

Đến nay, 15 năm bên nhau, cặp đôi vẫn dành cho nhau tình cảm như ngày đầu.

Đôi vợ chồng vẫn tình tứ, ngọt ngào dù đã có 3 con. Họ thường dành thời gian tận hưởng không gian riêng trong những buổi tiệc hay du lịch. Thái Thiếu Phân cũng thường chia sẻ những khoảnh khắc lãng mạn trên mạng xã hội.

Đến nay, 15 năm bên nhau, cặp đôi vẫn dành cho nhau tình cảm như ngày đầu - Ảnh: Internet

Trong nhiều lần phỏng vấn, Thái Thiếu Phân dành lời khen cho chồng vì luôn quan tâm, chăm sóc và dành tình cảm cho cô như lúc mới yêu. Mỗi dịp sinh nhật hay kỷ niệm hôn nhân, ông xã gác mọi công việc để ở bên nữ diễn viên.

Trong dịp kỷ niệm 13 năm hôn nhân (năm 2021), vợ chồng Thái Thiếu Phân đã 'đánh lẻ" để các con ở nhà và tận hưởng không gian riêng của hai người.

Nhắc đến Thái Thiếu Phân và Trương Tấn, công chúng sẽ nghĩ ngay đến tổ ấm viên mãn và hạnh phúc mà họ đã cùng nhau vun vén suốt hơn 1 thập kỷ qua - Ảnh: Internet

Trải qua cuộc hôn nhân hơn 1 thập kỷ, Thái Thiếu Phân và Trương Tấn đã cho công chúng và người hâm thấy một cuộc hôn nhân hạnh phúc là như thế nào.