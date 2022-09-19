Thái Thiếu Phân rạng rỡ và tươi trẻ, đón sinh nhật thứ 49 bên những người thân yêu

Sao quốc tế 19/09/2022 11:58

Nữ diễn viên Thái Thiếu Phân vừa qua đã đón sinh nhật lần thứ 49 cùng ông xã và những người bạn thân của mình.

Nữ diễn viên người Hong Kong Thái Thiếu Phân vừa qua đã đăng tải lên mạng xã hội những bức ảnh trong bữa tiệc sinh nhật lần thứ 49 của mình. Bên cạnh ông xã Trương Tấn, cùng chung vui với minh tinh họ Thái còn có sự tham gia của những người bạn thân như Trần Pháp Dung, vợ chồng Ngô Tôn, vợ chồng Lưu Canh Hoành.

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Thái Thiếu Phân đón sinh nhật thứ 49 bên gia đình và bạn bè - Ảnh: Internet

Trong các bức ảnh được Thái Thiếu Phân đăng tải, nữ diễn viên tuy để mặt mộc nhưng vô cùng rạng rỡ và tươi tắn. ở phần bình luận, nhiều người để lại các lời chúc mừng sinh nhật và ngưỡng mộ cuộc sống gia đình hạnh phúc của cô.

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Theo truyền thông Hong Kong, vào năm ngoái, do tình hình dịch bệnh tại Hong Kong vô cùng căng thẳng, cơ hội việc làm cũng ít đi nên Thái Thiếu Phân và chồng đã quyết định đưa theo cả 3 con sang Đại lục sống và làm việc. Hai vợ chồng rất nhanh đã bắt nhịp được với Thượng Hải và tham gia vào nhiều show truyền hình hay sự kiện tại showbiz Đại lục.

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Tuy nhiên, chỉ vài tháng sau, dịch bệnh ở Thượng Hải lên đến đỉnh điểm, buộc phải phong tỏa. Việc thiếu nguồn cung thực phẩm và giá cả gia tăng đã thay đổi suy nghĩ của gia đình Thái Thiếu Phân, cuối cùng họ buộc phải quay về Hong Kong.

Thái Thiếu Phân và Trương Tấn kết hôn vào năm 2008, bỏ ngoài tai mọi lời dèm pha về sự chênh lệch danh tiếng, tài sản của cả hai. Sau 14 năm chung sống, cặp đôi vẫn vô cùng hạnh phúc với 3 con đứa con và sự nghiệp của cả hai ngày càng thăng tiến.

Vợ chồng Thái Thiếu Phân từ bỏ Đại lục, trở về Hong Kong sinh sống

Vợ chồng Thái Thiếu Phân từ bỏ Đại lục, trở về Hong Kong sinh sống

Sau một năm sinh sống tại Thượng Hải, gia đình Thái Thiếu Phân quyết định trở về Hong Kong sinh sống và làm việc.

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