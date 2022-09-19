Yêu Đương Đi Mùa Hè tập 21: Lộc Hy muốn xóa sẹo năm xưa, từ giờ không còn "anh em" gì với Quan Tân nữa?

Sao quốc tế 19/09/2022 10:55

Lộc Hy tỏ ý muốn Quan Tân xóa giúp mình vết sẹo năm xưa do người anh Tiểu Hiên gây ra.

Trong tập 21 Yêu Đương Đi Mùa Hè, Lộc Hy (Lý Giai Khiết) đã nhờ Quan Tân (Dương Binh Trác) xóa giúp mình vết sẹo ở cánh tay từ ngày nhỏ. Điều này khiến Quan Tân vô cùng vui mừng. 

Cụ thể, đây chính là vết sẹo ngày nhỏ khi Tiểu Hiên tập xe đạp đã không cẩn thận khiến Lộc Hy bị ngã. Lộc Hy muốn giữ vết sẹo này vĩnh viễn vì để chờ ngày đoàn tụ cùng anh trai thất lạc của mình. Đây cũng là dấu hiệu giúp Quan Tân nhận ra cô sau chừng ấy năm thất lạc. 

Khi Lộc Hy nhận ra Quan Tân chính là anh trai năm xưa của mình, cô nàng cảm thấy buồn bã vì anh không muốn tiết lộ danh tính của mình. Sau khi nghe Quan Tân nói rõ những tâm tư sợ mất đi những gì đang có ở hiện tại, Lộc Hy đã hiểu cho anh hơn. 

Yêu Đương Đi Mùa Hè tập 21: Lộc Hy muốn xóa sẹo năm xưa, từ giờ không còn 'anh em' gì với Quan Tân nữa? - Ảnh 1

Sau khi nghe Quan Tân nói rõ những tâm tư sợ mất đi những gì đang có ở hiện tại, Lộc Hy đã hiểu cho anh hơn. 

Ảnh chụp màn hình

Lộc Hy từ đó cũng không mong tìm lại được anh trai của mình nữa. Cô nàng chủ động nhờ Quan Tân xóa đi vết sẹo trên cánh tay của mình. Đây là điều mà từ lâu Quan Tân đã muốn thực hiện cho cô. Lộc Hy muốn xóa nó đi với lí do không muốn chờ đợi người anh trai năm xưa nữa. 

Yêu Đương Đi Mùa Hè tập 21: Lộc Hy muốn xóa sẹo năm xưa, từ giờ không còn 'anh em' gì với Quan Tân nữa? - Ảnh 2

Cô nàng chủ động nhờ Quan Tân xóa đi vết sẹo trên cánh tay của mình.

Ảnh chụp màn hình

Liệu trong những tập tiếp theo, Lộc Hy sau khi xóa vết sẹo có hồi tâm chuyển ý hay không là điều chưa chắc chắn được nhưng Quan Tân sẽ rất vui lòng vì em gái của mình đã xinh đẹp hơn xưa. Đây cũng xem như là một phép thử của Lộc Hy với tình cảm của Quan Tân dành cho mình. Chắc chắn anh chàng sẽ phần nào buồn lòng vì Lộc Hy muốn quên đi anh trai. 

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Quan Tân đã chủ động gặp Lộc Hy để bày tỏ cảm giác tội lỗi của mình, anh cũng được dịp nói ra tâm tư.

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