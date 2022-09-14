Yêu Đương Đi Mùa Hè: Trốn Hạ Thiên, Quan Tân làm bánh kem cực đẹp cho "em gái trà xanh" Lộc Hy

Sao quốc tế 14/09/2022 10:25

Sau khi giúp Lộc Hy dọn dẹp quán cà phê, Quan Tân đã trổ tài làm cho cô bánh sinh nhật cực đẹp.

Sau khi giúp Lộc Hy dọn dẹp quán cà phê, Quan Tân đã trổ tài làm cho cô bánh sinh nhật cực đẹp. Việc này Quan Tân chưa bao giờ thực hiện cho bạn gái Hạ Thiên của mình. 

Cụ thể, trong tập 19 Yêu Đương Đi Mùa Hè, Quan Tân đã cùng Lộc Hy đến dọn dẹp quán cà phê. Đây chính là quán cà phê Quan Tân gặp lại Lộc Hy sau nhiều năm rời khỏi cô nhi viện. Sau này, Lộc Hy sẽ không còn làm ở đây nữa vì quán cà phê sắp được chủ cho thuê. 

Yêu Đương Đi Mùa Hè: Trốn Hạ Thiên, Quan Tân làm bánh kem cực đẹp cho 'em gái trà xanh' Lộc Hy - Ảnh 1

Sau khi giúp Lộc Hy dọn dẹp quán cà phê, Quan Tân đã trổ tài làm cho cô bánh sinh nhật cực đẹp.

Ảnh chụp màn hình

Khi Lộc Hy quyết định vào bếp để nướng mẻ bánh cuối cùng thì Quan Tân đã đề nghị làm bánh cho cô. Anh cho rằng từ trước đến nay Lộc Hy chỉ toàn làm bánh cho người khác ăn, vì thế nên hôm nay anh sẽ làm bánh cho cô. Quan Tân đã làm một chiếc bánh xinh xắn và vẽ hoa hướng dương đẹp đẽ lên trên tặng cho Lộc Hy. Anh mong rằng Lộc Hy sẽ luôn vui vẻ, rạng rỡ và vươn lên như chính loài hoa này. 

Yêu Đương Đi Mùa Hè: Trốn Hạ Thiên, Quan Tân làm bánh kem cực đẹp cho 'em gái trà xanh' Lộc Hy - Ảnh 2

Khi Lộc Hy quyết định vào bếp để nướng mẻ bánh cuối cùng thì Quan Tân đã đề nghị làm bánh cho cô.

Ảnh chụp màn hình

Yêu Đương Đi Mùa Hè: Trốn Hạ Thiên, Quan Tân làm bánh kem cực đẹp cho 'em gái trà xanh' Lộc Hy - Ảnh 3

Quan Tân đã làm một chiếc bánh xinh xắn và vẽ hoa hướng dương đẹp đẽ lên trên tặng cho Lộc Hy.

Ảnh chụp màn hình

Sau đó, Quan Tân cũng đốt nến lên bánh cho Lộc Hy mặc dù không phải dịp sinh nhật. Lộc Hy đã thổ lộ rằng cô không bao giờ tổ chức sinh nhật vì là trẻ mồ côi nên không biết ngày sinh của mình.

Trong những điều ước của Lộc Hy, có hai điều ước là liên quan đến Quan Tân. Đầu tiên đó là cô ước sẽ sớm gặp lại người anh Tiểu Hiên ở cô nhi viện năm xưa, cũng chính là Quan Tân hiện tại. Và điều ước tiếp theo là mong cho Quan Tân sẽ không phải gồng mình để làm hài lòng những người xung quanh. 

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