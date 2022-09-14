Yêu Đương Đi Mùa Hè tập 19: Hạ Thiên bị Hứa tổng nhắc nhờ chỉ vì làm riêng việc này trong giờ họp

Sao quốc tế 14/09/2022 10:05

Hạ Thiên đã bị Hứa tổng nhắc nhờ vì làm riêng việc này trong giờ họp.

Trong tập 19 Yêu Đương Đi Mùa Hè, Hạ Thiên (Ngô Thiến) đã bị Hứa tổng (Tần Tuấn Kiệt) nhắc nhở vì làm việc riêng này trong giờ họp. Vậy thực sự thì cô nàng Hạ Thiên đã làm gì?

Đáp án chính là ngồi vẽ nhẫn cưới dẫn đến mất tập trung. Cụ thể, trước đó bạn thân của Hạ Thiên là Tiểu Tùng đã nhìn thấy Quan Tân (Dương Binh Trác) đi vào một cửa hàng đá quý để mua nhẫn. Ngay lập tức bộ ba Hạ Thiên - Tiểu Tùng - Đông Hạo đã đặt nghi vấn rằng Quan Tân sắp cầu hôn Hạ Thiên. 

Yêu Đương Đi Mùa Hè tập 19: Hạ Thiên bị Hứa tổng nhắc nhờ chỉ vì làm riêng việc này trong giờ họp - Ảnh 1

Hạ Thiên không thể háo hức mong chờ hơn, vì thế mà cô nàng đã vẽ ngay chiếc nhẫn cầu hôn mà mình tưởng tượng vào sổ ghi chú ngay trong giờ họp.

Ảnh chụp màn hình

Đông Hạo ngay lập tức được hai cô bạn giao nhiệm vụ quan sát nhất cử nhất động của Quan Tân ở bệnh viện. Anh biết được Quan Tân đã đặt bàn ở khách sạn sang trọng để cầu hôn Hạ Thiên nhưng phân vân có nên nói ra hay không. Một phần vì sợ Hạ Thiên không còn bất ngờ, một phần vì sợ bạn mình là Quan Tân cất công chuẩn bị. 

Yêu Đương Đi Mùa Hè tập 19: Hạ Thiên bị Hứa tổng nhắc nhờ chỉ vì làm riêng việc này trong giờ họp - Ảnh 2

Hứa tổng lúc này là người chủ trì cuộc họp khi đi ngang qua chỗ của Hạ Thiên đã nhìn thấy.

Ảnh chụp màn hình

 

Yêu Đương Đi Mùa Hè tập 19: Hạ Thiên bị Hứa tổng nhắc nhờ chỉ vì làm riêng việc này trong giờ họp - Ảnh 3

Ngay lập tức sau đó, Hạ Thiên đã gác bản vẽ nhẫn qua một bên và trở lại với cuộc họp. 

Ảnh chụp màn hình

Với tin vui này, Hạ Thiên không thể háo hức mong chờ hơn, vì thế mà cô nàng đã vẽ ngay chiếc nhẫn cầu hôn mà mình tưởng tượng vào sổ ghi chú ngay trong giờ họp. Có lẽ một chiếc nhẫn cầu hôn đẹp đẽ là điều mà bất cứ cô gái nào cũng mong đợi trong đời.

Hứa tổng lúc này là người chủ trì cuộc họp khi đi ngang qua chỗ của Hạ Thiên đã nhìn thấy. Mặc dù lòng anh có vẻ hơi đau xót nhưng cũng chú ý nhắc nhở Hạ Thiên tập trung vào cuộc họp. Ngay lập tức sau đó, Hạ Thiên đã gác bản vẽ nhẫn qua một bên và trở lại với cuộc họp. 

 

Tần Tuấn Kiệt nổi đóa vì bị nghi ngờ "quan hệ bất chính" với Ngô Thiến trong Yêu Đương Đi Mùa Hè

Tần Tuấn Kiệt nổi đóa vì bị nghi ngờ "quan hệ bất chính" với Ngô Thiến trong Yêu Đương Đi Mùa Hè

Bị nghi ngờ "quan hệ bất chính" với Ngô Thiến, Tần Tuấn Kiệt nổi đóa trong Yêu Đương Đi Mùa Hè.

Xem thêm
Từ khóa:   Yêu Đương Đi Mùa Hè Yêu Đương Đi Mùa Hè tập 19 Ngô Thiến Tần Tuấn Kiệt #sao hoa ngữ

TIN LIÊN QUAN

Tần Tuấn Kiệt nổi đóa vì bị nghi ngờ "quan hệ bất chính" với Ngô Thiến trong Yêu Đương Đi Mùa Hè

Tần Tuấn Kiệt nổi đóa vì bị nghi ngờ "quan hệ bất chính" với Ngô Thiến trong Yêu Đương Đi Mùa Hè

Yêu Đương Đi Mùa Hè tập 19: Là người yêu nhưng sao Hạ Thiên và Quan Tân lại chào hỏi từ đầu, còn xưng tên mới?

Yêu Đương Đi Mùa Hè tập 19: Là người yêu nhưng sao Hạ Thiên và Quan Tân lại chào hỏi từ đầu, còn xưng tên mới?

Yêu Đương Đi Mùa Hè tập 24: Được Hạ Thiên "lục tủ lạnh" làm bánh sinh nhật, Hứa tổng hạnh phúc sướng rơn người

Yêu Đương Đi Mùa Hè tập 24: Được Hạ Thiên "lục tủ lạnh" làm bánh sinh nhật, Hứa tổng hạnh phúc sướng rơn người

Yêu Đương Đi Mùa Hè tập 23: Thâm độc như Hứa tổng, trả lại kỉ vật dứt tình Hạ Thiên ai ngờ đâu châm ngòi đốt nhà, làm Quan Tân ghen nóng mặt!

Yêu Đương Đi Mùa Hè tập 23: Thâm độc như Hứa tổng, trả lại kỉ vật dứt tình Hạ Thiên ai ngờ đâu châm ngòi đốt nhà, làm Quan Tân ghen nóng mặt!

Yêu Đương Đi Mùa Hè tập 21: Dự án nghiệm thu thành công, Hứa tổng ngậm ngùi chúc Hạ Thiên hôn nhân hạnh phúc

Yêu Đương Đi Mùa Hè tập 21: Dự án nghiệm thu thành công, Hứa tổng ngậm ngùi chúc Hạ Thiên hôn nhân hạnh phúc

Yêu Đương Đi Mùa Hè tập 15: Hộp kỉ niệm tình yêu với Hứa tổng có gì mà Hạ Thiên phải lật đật cất giấu?

Yêu Đương Đi Mùa Hè tập 15: Hộp kỉ niệm tình yêu với Hứa tổng có gì mà Hạ Thiên phải lật đật cất giấu?

TIN MỚI NHẤT

Đang lái xe giữa đêm, người đàn ông tá hỏa phát hiện rắn độc dài 2 m trong xe máy

Đang lái xe giữa đêm, người đàn ông tá hỏa phát hiện rắn độc dài 2 m trong xe máy

Video 29 phút trước
Trong 15 ngày tới, 3 con giáp Thần Tài đến nhà, ban phát Phúc Lộc, may mắn đủ đường, tương lai tươi sáng, vàng bạc dư dôi, làm gì cũng hanh thông

Trong 15 ngày tới, 3 con giáp Thần Tài đến nhà, ban phát Phúc Lộc, may mắn đủ đường, tương lai tươi sáng, vàng bạc dư dôi, làm gì cũng hanh thông

Tâm linh - Tử vi 59 phút trước
Kể từ ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp hứng trọn lộc trần gian, vận thế hanh thông, phú quý ngập nhà, sự nghiệp thăng hoa

Kể từ ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp hứng trọn lộc trần gian, vận thế hanh thông, phú quý ngập nhà, sự nghiệp thăng hoa

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 9 phút trước
Camera giám sát ghi lại được cảnh tượng trăn khổng lồ đang bơi trên con phố ngập lụt

Camera giám sát ghi lại được cảnh tượng trăn khổng lồ đang bơi trên con phố ngập lụt

Video 1 giờ 29 phút trước
Từ ngày 2/10 đến 12/10, 3 con giáp uống no Lộc Trời, đắc Tài đắc Lộc, may mắn hơn người, nằm duỗi hưởng thụ thành quả

Từ ngày 2/10 đến 12/10, 3 con giáp uống no Lộc Trời, đắc Tài đắc Lộc, may mắn hơn người, nằm duỗi hưởng thụ thành quả

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 59 phút trước
Thần Tài phù trợ đúng ngày mai (3/10/2026), 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Thần Tài phù trợ đúng ngày mai (3/10/2026), 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 9 phút trước
Đi dã ngoại ở biển, 8 học sinh bị dòng nước cuốn trôi

Đi dã ngoại ở biển, 8 học sinh bị dòng nước cuốn trôi

Video 2 giờ 29 phút trước
Từ nay đến ngày 10/10/2026, 3 con giáp ngồi không 'rung đùi' cũng có tiền về, Phú Quý đủ đường, người đời nhìn bằng con mắt nể phục

Từ nay đến ngày 10/10/2026, 3 con giáp ngồi không 'rung đùi' cũng có tiền về, Phú Quý đủ đường, người đời nhìn bằng con mắt nể phục

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 59 phút trước
Đúng 7h30 ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp 'tay trái hứng vàng, tay phải gom bạc', tài lộc tấn tới, niềm vui phơi phới

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp 'tay trái hứng vàng, tay phải gom bạc', tài lộc tấn tới, niềm vui phơi phới

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 9 phút trước
Xe ô tô lao như "tên bắn" vào xe khách, 7 người tử vong và 19 người bị thương

Xe ô tô lao như "tên bắn" vào xe khách, 7 người tử vong và 19 người bị thương

Video 3 giờ 25 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (2/10/2026), 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (2/10/2026), 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

Tử vi thứ Bảy 3/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ cầu được ước thấy, đếm tiền mỏi tay, Mão - Tỵ khốn khó tiền bạc, công việc trắc trở

Tử vi thứ Bảy 3/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ cầu được ước thấy, đếm tiền mỏi tay, Mão - Tỵ khốn khó tiền bạc, công việc trắc trở

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 2/9/2026, 3 con giáp Thần Tài bắt tay Quý Nhân, tài chính rực rỡ, tiền bạc gia tăng theo cấp số nhân

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 2/9/2026, 3 con giáp Thần Tài bắt tay Quý Nhân, tài chính rực rỡ, tiền bạc gia tăng theo cấp số nhân

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Triệu Lệ Dĩnh hiện giờ ra sao sau những thông tin về sức khỏe?

Triệu Lệ Dĩnh hiện giờ ra sao sau những thông tin về sức khỏe?

Danh tính người biến Lưu Diệc Phi thành 'thần tiên tỷ tỷ' của màn ảnh Hoa ngữ

Danh tính người biến Lưu Diệc Phi thành 'thần tiên tỷ tỷ' của màn ảnh Hoa ngữ

Lý Á Bằng tiết lộ nguyên nhân không còn xuất hiện trên màn ảnh

Lý Á Bằng tiết lộ nguyên nhân không còn xuất hiện trên màn ảnh

'Lan Hương Như Cố' của Đàm Tùng Vận vấp phải nhiều ý kiến trái chiều

'Lan Hương Như Cố' của Đàm Tùng Vận vấp phải nhiều ý kiến trái chiều

Bạch Lộc và Trần Triết Viễn nên duyên trong phim mới 'Triều Ngọc Giai'

Bạch Lộc và Trần Triết Viễn nên duyên trong phim mới 'Triều Ngọc Giai'

'Biểu tượng sắc đẹp Hong Kong' Vương Tổ Hiền cho phép sử dụng hình ảnh thời trẻ trong phim AI

'Biểu tượng sắc đẹp Hong Kong' Vương Tổ Hiền cho phép sử dụng hình ảnh thời trẻ trong phim AI