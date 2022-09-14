Yêu Đương Đi Mùa Hè tập 19: Hạ Thiên bị Hứa tổng nhắc nhờ chỉ vì làm riêng việc này trong giờ họp

Đáp án chính là ngồi vẽ nhẫn cưới dẫn đến mất tập trung. Cụ thể, trước đó bạn thân của Hạ Thiên là Tiểu Tùng đã nhìn thấy Quan Tân (Dương Binh Trác) đi vào một cửa hàng đá quý để mua nhẫn. Ngay lập tức bộ ba Hạ Thiên - Tiểu Tùng - Đông Hạo đã đặt nghi vấn rằng Quan Tân sắp cầu hôn Hạ Thiên.

Trong tập 19 Yêu Đương Đi Mùa Hè , Hạ Thiên ( Ngô Thiến ) đã bị Hứa tổng (Tần Tuấn Kiệt) nhắc nhở vì làm việc riêng này trong giờ họp. Vậy thực sự thì cô nàng Hạ Thiên đã làm gì?

Hạ Thiên không thể háo hức mong chờ hơn, vì thế mà cô nàng đã vẽ ngay chiếc nhẫn cầu hôn mà mình tưởng tượng vào sổ ghi chú ngay trong giờ họp.

Đông Hạo ngay lập tức được hai cô bạn giao nhiệm vụ quan sát nhất cử nhất động của Quan Tân ở bệnh viện. Anh biết được Quan Tân đã đặt bàn ở khách sạn sang trọng để cầu hôn Hạ Thiên nhưng phân vân có nên nói ra hay không. Một phần vì sợ Hạ Thiên không còn bất ngờ, một phần vì sợ bạn mình là Quan Tân cất công chuẩn bị.

Hứa tổng lúc này là người chủ trì cuộc họp khi đi ngang qua chỗ của Hạ Thiên đã nhìn thấy. Ảnh chụp màn hình

Ngay lập tức sau đó, Hạ Thiên đã gác bản vẽ nhẫn qua một bên và trở lại với cuộc họp. Ảnh chụp màn hình

Với tin vui này, Hạ Thiên không thể háo hức mong chờ hơn, vì thế mà cô nàng đã vẽ ngay chiếc nhẫn cầu hôn mà mình tưởng tượng vào sổ ghi chú ngay trong giờ họp. Có lẽ một chiếc nhẫn cầu hôn đẹp đẽ là điều mà bất cứ cô gái nào cũng mong đợi trong đời.

Hứa tổng lúc này là người chủ trì cuộc họp khi đi ngang qua chỗ của Hạ Thiên đã nhìn thấy. Mặc dù lòng anh có vẻ hơi đau xót nhưng cũng chú ý nhắc nhở Hạ Thiên tập trung vào cuộc họp. Ngay lập tức sau đó, Hạ Thiên đã gác bản vẽ nhẫn qua một bên và trở lại với cuộc họp.