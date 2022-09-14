Yêu Đương Đi Mùa Hè tập 19: Là người yêu nhưng sao Hạ Thiên và Quan Tân lại chào hỏi từ đầu, còn xưng tên mới?

Sao quốc tế 14/09/2022 09:30

Sau khi kể về thân phận thật sự của mình, Hạ Thiên và Quan Tân đã chào hỏi nhau như những người bạn mới.

Trong tập 19 Yêu Đương Đi Mùa Hè, Hạ Thiên và Quan Tân đã chào hỏi nhau như những người bạn mới, thậm chí Quan Tân còn giới thiệu tên mới với người yêu của mình. 

Cụ thể, sau khi kể cho Hạ Thiên nghe về việc lớn lên trong viện phúc lợi, Quan Tân đã sợ rằng Hạ Thiên sẽ không chấp nhận mình. Tuy nhiên, Hạ Thiên lại đón nhận sự việc hết sức lạc quan. Cô cho rằng bản thân yêu Quan Tân không phải vì thân thế hay tài sản mà vì anh là chính con người anh. 

Yêu Đương Đi Mùa Hè tập 19: Là người yêu nhưng sao Hạ Thiên và Quan Tân lại chào hỏi từ đầu, còn xưng tên mới? - Ảnh 1

Sau khi kể cho Hạ Thiên nghe về việc lớn lên trong viện phúc lợi, Quan Tân đã sợ rằng Hạ Thiên sẽ không chấp nhận mình.

Ảnh chụp màn hình

Việc làm này của Quan Tân cũng đã tháo gỡ được khúc mắc bấy lâu nay trong lòng Hạ Thiên về mối quan hệ của người yêu mình và Lộc Hy. Thì ra trước đó cả hai cùng lớn lên ở cô nhi viện, Quan Tân thân thiết là vì muốn bù đắp cho Lộc Hy. 

Từ trước đến nay, Quan Tân không muốn tiết lộ về thân thế của mình cho ai biết là vì anh không muốn mẹ nuôi phải buồn. Thêm vào đó Quan Tân từ lúc sống với thân phận mới cũng luôn muốn giấu đi quá khứ của mình. Anh cẩn trọng trong từng lời ăn tiếng nói vì sợ phụ đi kì vọng của những người khác. 

Yêu Đương Đi Mùa Hè tập 19: Là người yêu nhưng sao Hạ Thiên và Quan Tân lại chào hỏi từ đầu, còn xưng tên mới? - Ảnh 2

Sau khi nghe Quan Tân kể về quá khứ, Hạ Thiên đã vui vẻ hỏi tên anh trước khi được nhận nuôi là gì.

Ảnh chụp màn hình

Yêu Đương Đi Mùa Hè tập 19: Là người yêu nhưng sao Hạ Thiên và Quan Tân lại chào hỏi từ đầu, còn xưng tên mới? - Ảnh 3

Quan Tân vui vẻ trả lời là Hạ Hiên, cả hai đã chào hỏi nhau như những người bạn mới.

Ảnh chụp màn hình

Sau khi nghe Quan Tân kể về quá khứ, Hạ Thiên đã vui vẻ hỏi tên anh trước khi được nhận nuôi là gì. Quan Tân vui vẻ trả lời là Hạ Hiên, cả hai đã chào hỏi nhau như những người bạn mới. Lời chào đơn giản, đáng yêu này thể hiện sự chấp nhận của Hạ Thiên dành cho Quan Tân. Mọi hiểu lầm của Hạ Thiên về Lộc Hy từ nay cũng được xí xóa. 

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