Yêu Đương Đi Mùa Hè: "Trả hết mắt môi nụ cười" cho Ngô Thiến, Tần Tuấn Kiệt giữ riêng cho mình món đồ đặc biệt này

Thì ra trong quá khứ, Hứa tổng đã có ý định cầu hôn Hạ Thiên, tuy nhiên lại dang dở.

Trong tập 15 Yêu Đương Đi Mùa Hè, Hứa tổng (Tần Tuấn Kiệt) sau khi nói lời chia tay, chính thức đoạn tuyệt với Hạ Thiên (Ngô Thiến) đã lục lại món đồ này và nhớ về kí ức năm xưa. Thì ra anh cũng đã từng có ý định cầu hôn Hạ Thiên nhưng lại dang dở.

Cụ thể, sau khi từ studio của Hạ Thiên trở về, Hứa tổng đã trả lại toàn bộ những món quà tình yêu trong quá khứ của hai người để thôi nhung nhớ về Hạ Thiên. Tuy nhiên, thứ duy nhất anh chàng giữ lại lại có giá trị tinh thần vô cùng to lớn.

Hứa tổng nhớ lại lần cuối cùng hai người gặp nhau vào nhiều năm trước, cũng chính là lúc Hạ Thiên nói lời chia tay anh. Ảnh chụp màn hình

Hứa tổng nhớ lại lần cuối cùng hai người gặp nhau vào nhiều năm trước, cũng chính là lúc Hạ Thiên nói lời chia tay anh. Tại nhà ga hai người lần đầu gặp mặt, Hạ Thiên đã chính thức nói lời chia tay Hứa tổng. Lúc này, Hứa tổng cho rằng Hạ Thiên vì hờn dỗi mà không hiểu những gì cô đang trải qua.

Hứa tổng nhớ lại lần cuối cùng hai người gặp nhau vào nhiều năm trước, cũng chính là lúc Hạ Thiên nói lời chia tay anh. Ảnh chụp màn hình.

Hứa tổng nhớ lại lần cuối cùng hai người gặp nhau vào nhiều năm trước, cũng chính là lúc Hạ Thiên nói lời chia tay anh.

Đến hiện tại, Hứa tổng vẫn giữ gìn cẩn thận hộp nhẫn năm đó, tuy nhiên điều còn lại trong anh chỉ là nuối tiếc. Hứa tổng đau lòng: "Những lời đã nói đều đã nói rồi, chỉ có cái này vẫn chưa có cơ hội nói ra".

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