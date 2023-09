Yêu Đương Đi Mùa Hè tập 15: Hứa tổng quyết định không thỏa hiệp với An Diệp vì Hạ Thiên

Tuy nhiên, vì cho rằng bản thân là người gây ảnh hưởng đến việc bỏ thi năm xưa của Hạ Thiên nên Hứa tổng đã quyết định đấu tranh với An Diệp giữ lại hợp đồng cho Hạ Thiên. Cụ thể, Hứa tổng đã gọi điện cho đối tác của anh là chuyên gia nội thất Alex để nhờ xem qua bản vẽ do Hạ Thiên thực hiện.

Tập 15 Yêu Đương Đi Mùa Hè mở ra với những diễn biến khi Hứa tổng (Tần Tuấn Kiệt) biết được việc Hạ Thiên (Ngô Thiến) từ bỏ Giải thưởng Thiết kế ADA năm xưa. Đây cũng chính là lí do An Diệp đề nghị hủy hợp đồng với studio của Hạ Thiên.

Lúc này, An Diệp bước vào, cô cho rằng Hứa tổng vì mới kí được hợp đồng lớn nên mới vui vẻ như vậy. Tuy nhiên, khi nghe nhắc đến Hạ Thiên, An tổng bày tỏ thái độ không hài lòng vì nghĩ rằng Hứa tổng làm việc theo cảm tính. An tổng cũng bày tỏ quan điểm rằng Hứa tổng làm vậy cũng chỉ vì muốn theo đuổi Hạ Thiên một lần nữa. Việc đó sẽ khiến doanh nghiệp bị ảnh hưởng rất nhiều.

Hứa tổng trước đó đã suy nghĩ kĩ và cho rằng bản thân phải có trách nhiệm bù đắp cho những lỗi lầm năm xưa với Hạ Thiên. Hứa tổng đã hạ quyết tâm rằng: "Lần này tôi dùng trái tim giải quyết vấn đề, không dùng bộ não nữa. Tôi sẽ không thỏa hiệp với An Diệp".

Tiếp đó, Hứa tổng vẫn giữ thái độ kiên quyết muốn giữ lại dự án homestay của Hạ Thiên vì cho rằng ý tưởng thiết kế của cô vô cùng độc đáo và chỉ có cô mới hoàn thiện được. Hứa tổng cũng thỏa thuận với An Diệp rằng nếu dự án thất bại, anh sẽ gánh chịu toàn bộ thua lỗ.