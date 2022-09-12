Yêu Đương Đi Mùa Hè tập 15: Hứa tổng quyết định không thỏa hiệp với An Diệp vì Hạ Thiên

Sao quốc tế 12/09/2022 11:05

Trong tập 15 Yêu Đương Đi Mùa Hè, sau khi biết Hạ Thiên từ bỏ giải ADA năm xưa vì mình, Hứa tổng đã kiên quyết với An Diệp để Hạ Thiên tiếp tục thực hiện dự án homestay.

Tập 15 Yêu Đương Đi Mùa Hè mở ra với những diễn biến khi Hứa tổng (Tần Tuấn Kiệt) biết được việc Hạ Thiên (Ngô Thiến) từ bỏ Giải thưởng Thiết kế ADA năm xưa. Đây cũng chính là lí do An Diệp đề nghị hủy hợp đồng với studio của Hạ Thiên. 

Tuy nhiên, vì cho rằng bản thân là người gây ảnh hưởng đến việc bỏ thi năm xưa của Hạ Thiên nên Hứa tổng đã quyết định đấu tranh với An Diệp giữ lại hợp đồng cho Hạ Thiên. Cụ thể, Hứa tổng đã gọi điện cho đối tác của anh là chuyên gia nội thất Alex để nhờ xem qua bản vẽ do Hạ Thiên thực hiện. 

Yêu Đương Đi Mùa Hè tập 15: Hứa tổng quyết định không thỏa hiệp với An Diệp vì Hạ Thiên - Ảnh 1

Hứa tổng đã gọi điện cho đối tác của anh là chuyên gia nội thất Alex để nhờ xem qua bản vẽ do Hạ Thiên thực hiện. 

Ảnh chụp màn hình. 

Lúc này, An Diệp bước vào, cô cho rằng Hứa tổng vì mới kí được hợp đồng lớn nên mới vui vẻ như vậy. Tuy nhiên, khi nghe nhắc đến Hạ Thiên, An tổng bày tỏ thái độ không hài lòng vì nghĩ rằng Hứa tổng làm việc theo cảm tính. An tổng cũng bày tỏ quan điểm rằng Hứa tổng làm vậy cũng chỉ vì muốn theo đuổi Hạ Thiên một lần nữa. Việc đó sẽ khiến doanh nghiệp bị ảnh hưởng rất nhiều. 

Yêu Đương Đi Mùa Hè tập 15: Hứa tổng quyết định không thỏa hiệp với An Diệp vì Hạ Thiên - Ảnh 2

 Khi nghe nhắc đến Hạ Thiên, An tổng bày tỏ thái độ không hài lòng vì nghĩ rằng Hứa tổng lại lần nữa làm việc theo cảm tính.

Ảnh chụp màn hình. 

Yêu Đương Đi Mùa Hè tập 15: Hứa tổng quyết định không thỏa hiệp với An Diệp vì Hạ Thiên - Ảnh 3

Hứa tổng trước đó đã suy nghĩ kĩ và cho rằng bản thân phải có trách nhiệm bù đắp cho những lỗi lầm năm xưa với Hạ Thiên.

Ảnh chụp màn hình. 

Hứa tổng trước đó đã suy nghĩ kĩ và cho rằng bản thân phải có trách nhiệm bù đắp cho những lỗi lầm năm xưa với Hạ Thiên. Hứa tổng đã hạ quyết tâm rằng: "Lần này tôi dùng trái tim giải quyết vấn đề, không dùng bộ não nữa. Tôi sẽ không thỏa hiệp với An Diệp".  

Yêu Đương Đi Mùa Hè tập 15: Hứa tổng quyết định không thỏa hiệp với An Diệp vì Hạ Thiên - Ảnh 4

Hứa tổng cũng thỏa thuận với An Diệp rằng nếu dự án thất bại, anh sẽ gánh chịu toàn bộ thua lỗ. 

Ảnh chụp màn hình. 

Tiếp đó, Hứa tổng vẫn giữ thái độ kiên quyết muốn giữ lại dự án homestay của Hạ Thiên vì cho rằng ý tưởng thiết kế của cô vô cùng độc đáo và chỉ có cô mới hoàn thiện được. Hứa tổng cũng thỏa thuận với An Diệp rằng nếu dự án thất bại, anh sẽ gánh chịu toàn bộ thua lỗ. 

Yêu Đương Đi Mùa Hè: Quan Tân và Hứa tổng trở mặt từ thù thành bạn, có cả tín vật định tình anh em chí cốt

Yêu Đương Đi Mùa Hè: Quan Tân và Hứa tổng trở mặt từ thù thành bạn, có cả tín vật định tình anh em chí cốt

Sau buổi liên hoan lai rai cùng nhau, Quan Tân và Hứa tổng đã trở mặt từ thù thành bạn, thậm chí còn có tín vật định tình anh em chí cốt.

Xem thêm
Từ khóa:   Yêu Đương Đi Mùa Hè tập 15 Ngô Thiến Tần Tuấn Kiệt Ngô Thiến Tần Tuấn Kiệt #sao hoa ngữ

TIN LIÊN QUAN

Yêu Đương Đi Mùa Hè: Quan Tân và Hứa tổng trở mặt từ thù thành bạn, có cả tín vật định tình anh em chí cốt

Yêu Đương Đi Mùa Hè: Quan Tân và Hứa tổng trở mặt từ thù thành bạn, có cả tín vật định tình anh em chí cốt

Yêu Đương Đi Mùa Hè tập 13: Hạ Thiên chia tay Hứa tổng trong quá khứ chỉ vì gọi điện không bắt máy?

Yêu Đương Đi Mùa Hè tập 13: Hạ Thiên chia tay Hứa tổng trong quá khứ chỉ vì gọi điện không bắt máy?

Yêu Đương Đi Mùa Hè tập 13: Hạ Thiên gục ngay trên cao tốc, Hứa tổng lo lắng đến độ suýt tông xe

Yêu Đương Đi Mùa Hè tập 13: Hạ Thiên gục ngay trên cao tốc, Hứa tổng lo lắng đến độ suýt tông xe

Yêu Đương Đi Mùa Hè tập 20: Hứa tổng chết đứng như trời trồng khi hay tin Quan Tân cầu hôn Hạ Thiên, mối duyên xưa từ nay đứt hẳn?

Yêu Đương Đi Mùa Hè tập 20: Hứa tổng chết đứng như trời trồng khi hay tin Quan Tân cầu hôn Hạ Thiên, mối duyên xưa từ nay đứt hẳn?

Yêu Đương Đi Mùa Hè tập 19: Lâm Tân tiết lộ quá khứ là trẻ mồ côi với Hạ Thiên, giải thích mối quan hệ với Lộc Hy thời niên thiếu

Yêu Đương Đi Mùa Hè tập 19: Lâm Tân tiết lộ quá khứ là trẻ mồ côi với Hạ Thiên, giải thích mối quan hệ với Lộc Hy thời niên thiếu

Yêu Đương Đi Mùa Hè tập 18: Bị bạn thân chất vấn kịch liệt, Hạ Thiên thừa nhận đã bị lay động bởi Hứa tổng

Yêu Đương Đi Mùa Hè tập 18: Bị bạn thân chất vấn kịch liệt, Hạ Thiên thừa nhận đã bị lay động bởi Hứa tổng

TIN MỚI NHẤT

Lời nhắn gởi xót xa của người mẹ ngày con gái gặp sự cố ở đám cưới

Lời nhắn gởi xót xa của người mẹ ngày con gái gặp sự cố ở đám cưới

Tâm sự gia đình 59 phút trước
Trúng số độc đắc đúng ngày 3/10/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

Trúng số độc đắc đúng ngày 3/10/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 14 phút trước
Nỗi lòng người vợ bị phản bội ngay đêm tân hôn và cú lội ngược dòng giữ lại tự tôn

Nỗi lòng người vợ bị phản bội ngay đêm tân hôn và cú lội ngược dòng giữ lại tự tôn

Tâm sự 1 giờ 29 phút trước
Nỗi lòng người chị dâu chịu đựng em chồng thích xói móc và kế hoạch đáp trả đầy bất ngờ

Nỗi lòng người chị dâu chịu đựng em chồng thích xói móc và kế hoạch đáp trả đầy bất ngờ

Tâm sự gia đình 1 giờ 59 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 14 phút trước
Cuộc gặp gỡ bất ngờ với vợ cũ trên đường và bài học đắt giá cho sự bốc đồng

Cuộc gặp gỡ bất ngờ với vợ cũ trên đường và bài học đắt giá cho sự bốc đồng

Tâm sự 2 giờ 29 phút trước
3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', tiền bạc đổ đầy túi, giàu có lên trông thấy đúng 2 ngày tới

3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', tiền bạc đổ đầy túi, giàu có lên trông thấy đúng 2 ngày tới

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 29 phút trước
Nỗi lòng người phụ nữ trót mang thai trước cưới bị phản đối và câu nói rùng mình của mẹ chồng ngày sinh nở

Nỗi lòng người phụ nữ trót mang thai trước cưới bị phản đối và câu nói rùng mình của mẹ chồng ngày sinh nở

Tâm sự 2 giờ 59 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, Thần Tài giữ cửa, 3 con giáp sự nghiệp vượng phát, tiền đổ 'ào ào' như mưa, đi đâu cũng gặp quý nhân

Đúng ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, Thần Tài giữ cửa, 3 con giáp sự nghiệp vượng phát, tiền đổ 'ào ào' như mưa, đi đâu cũng gặp quý nhân

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 9 phút trước
Tài xế 66 tuổi đột ngột mất ý thức khi đang lái xe, hành khách hoảng loạn la hét

Tài xế 66 tuổi đột ngột mất ý thức khi đang lái xe, hành khách hoảng loạn la hét

Video 3 giờ 29 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Bảy 3/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ cầu được ước thấy, đếm tiền mỏi tay, Mão - Tỵ khốn khó tiền bạc, công việc trắc trở

Tử vi thứ Bảy 3/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ cầu được ước thấy, đếm tiền mỏi tay, Mão - Tỵ khốn khó tiền bạc, công việc trắc trở

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (2/10/2026), 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (2/10/2026), 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 2/9/2026, 3 con giáp Thần Tài bắt tay Quý Nhân, tài chính rực rỡ, tiền bạc gia tăng theo cấp số nhân

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 2/9/2026, 3 con giáp Thần Tài bắt tay Quý Nhân, tài chính rực rỡ, tiền bạc gia tăng theo cấp số nhân

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Triệu Lệ Dĩnh hiện giờ ra sao sau những thông tin về sức khỏe?

Triệu Lệ Dĩnh hiện giờ ra sao sau những thông tin về sức khỏe?

Danh tính người biến Lưu Diệc Phi thành 'thần tiên tỷ tỷ' của màn ảnh Hoa ngữ

Danh tính người biến Lưu Diệc Phi thành 'thần tiên tỷ tỷ' của màn ảnh Hoa ngữ

Lý Á Bằng tiết lộ nguyên nhân không còn xuất hiện trên màn ảnh

Lý Á Bằng tiết lộ nguyên nhân không còn xuất hiện trên màn ảnh

'Lan Hương Như Cố' của Đàm Tùng Vận vấp phải nhiều ý kiến trái chiều

'Lan Hương Như Cố' của Đàm Tùng Vận vấp phải nhiều ý kiến trái chiều

Bạch Lộc và Trần Triết Viễn nên duyên trong phim mới 'Triều Ngọc Giai'

Bạch Lộc và Trần Triết Viễn nên duyên trong phim mới 'Triều Ngọc Giai'

'Biểu tượng sắc đẹp Hong Kong' Vương Tổ Hiền cho phép sử dụng hình ảnh thời trẻ trong phim AI

'Biểu tượng sắc đẹp Hong Kong' Vương Tổ Hiền cho phép sử dụng hình ảnh thời trẻ trong phim AI