Yêu Đương Đi Mùa Hè: Quan Tân và Hứa tổng trở mặt từ thù thành bạn, có cả tín vật định tình anh em chí cốt

Sao quốc tế 09/09/2022 14:40

Sau buổi liên hoan lai rai cùng nhau, Quan Tân và Hứa tổng đã trở mặt từ thù thành bạn, thậm chí còn có tín vật định tình anh em chí cốt.

Có lẽ câu nói "Tứ hải giai huynh đệ" lại vô cùng phù hợp với cặp đôi tưởng chừng như là tình địch Hứa tổng (Tần Tuấn Kiệt) và Quan Tân (Dương Binh Trác). Mặc dù chóe lửa khi tranh giành Hạ Thiên (Ngô Thiến) nhưng khi có hơi men lại trở thành anh em chí cốt, thậm chí còn có tín vật mang về. 

Cụ thể trong tập 8 Yêu Đương Đi Mùa Hè, Hạ Thiên đã dẫn bạn trai Quan Tân đến buổi tiệc cùng với nhóm dự án, và dĩ nhiên trong đó có Hứa tổng, người yêu cũ của cô. Trong khi tất cả mọi người đều tay bắt mặt mừng và xuýt xoa khen Quan Tân đẹp trai thì Hứa tổng lại bày tỏ sự khó chịu ra mặt. 

Yêu Đương Đi Mùa Hè: Quan Tân và Hứa tổng trở mặt từ thù thành bạn, có cả tín vật định tình anh em chí cốt - Ảnh 1

Trong khi tất cả mọi người đều tay bắt mặt mừng và xuýt xoa khen Quan Tân đẹp trai thì Hứa tổng lại bày tỏ sự khó chịu ra mặt. 

Ảnh chụp màn hình

Ngay sau đó, Hứa tổng đã trở thành "kỳ đà" cản trở mọi cuộc vui của đôi trẻ Hạ Thiên - Quan Tân. Tuy nhiên, Quan Tân cũng chẳng ngán gì Hứa tổng khi chấp nhận lời thách đấu uống bia của anh chàng. Cả hai ra giao kèo ai uống thua thì phải gọi người kia bằng anh.

Yêu Đương Đi Mùa Hè: Quan Tân và Hứa tổng trở mặt từ thù thành bạn, có cả tín vật định tình anh em chí cốt - Ảnh 2

Hứa tổng đã trở thành "kỳ đà" cản trở mọi cuộc vui của đôi trẻ Hạ Thiên - Quan Tân.

Ảnh chụp màn hình. 

Ngờ đâu, sau khi có hơi men, cả hai trở thành phiên bản kì quặc và đáng yêu hơn bao giờ hết. Quan Tân và Hứa tổng sau khi say xỉn chơi đùa với nhau thân thiết như anh em. Thậm chí, Quan Tân còn tặng Hứa tổng xúc xắc để làm quà.

Yêu Đương Đi Mùa Hè: Quan Tân và Hứa tổng trở mặt từ thù thành bạn, có cả tín vật định tình anh em chí cốt - Ảnh 3

Hứa tổng cũng tặng Quan Tân chú mèo may mắn mà anh thường để trên xe của mình.

Ảnh chụp màn hình

Yêu Đương Đi Mùa Hè: Quan Tân và Hứa tổng trở mặt từ thù thành bạn, có cả tín vật định tình anh em chí cốt - Ảnh 4

Quan Tân còn tặng Hứa tổng xúc xắc để làm quà.

Ảnh chụp màn hình. 

"Bánh ít trao đi thì bánh quy trao lại", Hứa tổng cũng tặng Quan Tân chú mèo may mắn mà anh thường để trên xe của mình. Khi Hạ Thiên dìu Quan Tân về, thậm chí cô nàng còn bị Hứa tổng dọa rằng: "Em có ý định chia cắt bọn anh à?". Khỏi phải nói cô nàng Hạ Thiên đã cạn lời đến cỡ nào khi thấy tình cảnh dở khóc dở cười của cặp đôi người yêu mới - cũ này. 

 

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Trong tập 13 Yêu Đương Đi Mùa Hạ, vì lo cho Hạ Thiên bị sốt cao trên băng ghế mà Hứa tổng đã lạc tay lái trên cao tốc.

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