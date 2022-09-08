Cụ thể, sau khi sinh hoạt chung ở buổi team building, lúc này Hứa tổng đã uống say. Đôi mắt anh tràn ngập sự buồn bã sau khi nhớ về kí ức đi tìm cây phu thê ngày xưa với Hạ Thiên. Hạ Thiên lúc này đã chờ sẵn để nói chuyện với Hứa tổng, cô dường như cũng rất buồn khi nhớ về đoạn kí ức này.

Trong preview Yêu Đương Đi Mùa Hè tập 17, Hứa tổng (Tần Tuấn Kiệt) vì cảm giác tội lỗi trong quá khứ với Hạ Thiên ( Ngô Thiến ) nên đã nói lời thật lòng rằng bản thân không muốn hạnh phúc. Anh chỉ cầu mong điều đó cho Hạ Thiên và mong được nhìn trộm người mình yêu mỗi ngày.

Hạ Thiên lúc này đã chờ sẵn để nói chuyện với Hứa tổng, cô dường như cũng rất buồn khi nhớ về đoạn kí ức này.

Hạ Thiên ánh mắt đượm buồn, đầy nước mắt và không ngừng trách móc Hứa tổng: "Anh không thể sống tốt hơn hay sao? Anh mong em hạnh phúc hơn, mong em có một cuộc sống tốt hơn. Vậy tại sao anh không mong bản thân anh có thể hạnh phúc".

Hạ Thiên ánh mắt đượm buồn, đầy nước mắt và không ngừng trách móc Hứa tổng Ảnh chụp màn hình.

Câu thoại này cho thấy trước đó bản thân Hứa tổng đã thổ lộ mong muốn tất cả những điều tốt đẹp cho người mình yêu. Có thể anh không mong bản thân sẽ được hạnh phúc vì đã cư xử tồi tệ với Hạ Thiên vào năm năm trước đó.

Hứa tổng lúc này dù đã say, hai má đỏ ửng nhưng vẫn cố nói ra lời chân thật nhất từ đáy lòng của mình. Anh đã bộc bạch rằng: "Anh đã có khoảng thời gian hạnh phúc. Lúc đó, em đã luôn ở trong cuộc sống của anh. Em có biết rằng mỗi ngày anh đã nhìn lên cửa sổ nơi em làm việc bao nhiêu lần không?".

Hứa tổng bộc bạch: "Em có biết rằng mỗi ngày anh đã nhìn lên cửa sổ nơi em làm việc bao nhiêu lần không?" Ảnh chụp màn hình.

Sau tất cả, Hứa tổng đã trưởng thành hơn sau khi nhìn nhận lại cuộc tình đổ vỡ năm đó với Hạ Thiên. Ảnh chụp màn hình.

Vậy là lại thêm một lần nữa Hứa tổng bày tỏ tâm tư của mình với Hạ Thiên. Sau tất cả, Hứa tổng đã trưởng thành hơn sau khi nhìn nhận lại sự đổ vỡ năm đó với Hạ Thiên. Giờ đây, anh không mong bản thân sẽ là người giành phần thắng mà chỉ mong điều tốt đẹp nhất cho người mình yêu.