Yêu Đương Đi Mùa Hè tập 17: Hứa tổng không mong bản thân mình hạnh phúc, chỉ muốn được nhìn trộm Hạ Thiên mỗi ngày

Sao quốc tế 08/09/2022 00:05

Trong preview tập 17 Yêu Đương Đi Mùa Hè, Hứa tổng đã bày tỏ cảm giác tội lỗi khi thổ lộ rằng không mong muốn bản thân được hạnh phúc, chỉ mong được nhìn trộm Hạ Thiên mỗi ngày.

Trong preview Yêu Đương Đi Mùa Hè tập 17, Hứa tổng (Tần Tuấn Kiệt) vì cảm giác tội lỗi trong quá khứ với Hạ Thiên (Ngô Thiến) nên đã nói lời thật lòng rằng bản thân không muốn hạnh phúc. Anh chỉ cầu mong điều đó cho Hạ Thiên và mong được nhìn trộm người mình yêu mỗi ngày. 

Cụ thể, sau khi sinh hoạt chung ở buổi team building, lúc này Hứa tổng đã uống say. Đôi mắt anh tràn ngập sự buồn bã sau khi nhớ về kí ức đi tìm cây phu thê ngày xưa với Hạ Thiên. Hạ Thiên lúc này đã chờ sẵn để nói chuyện với Hứa tổng, cô dường như cũng rất buồn khi nhớ về đoạn kí ức này. 

Yêu Đương Đi Mùa Hè tập 17: Hứa tổng không mong bản thân mình hạnh phúc, chỉ muốn được nhìn trộm Hạ Thiên mỗi ngày - Ảnh 1

Hạ Thiên lúc này đã chờ sẵn để nói chuyện với Hứa tổng, cô dường như cũng rất buồn khi nhớ về đoạn kí ức này. 

Ảnh chụp màn hình. 

Hạ Thiên ánh mắt đượm buồn, đầy nước mắt và không ngừng trách móc Hứa tổng: "Anh không thể sống tốt hơn hay sao? Anh mong em hạnh phúc hơn, mong em có một cuộc sống tốt hơn. Vậy tại sao anh không mong bản thân anh có thể hạnh phúc". 

Yêu Đương Đi Mùa Hè tập 17: Hứa tổng không mong bản thân mình hạnh phúc, chỉ muốn được nhìn trộm Hạ Thiên mỗi ngày - Ảnh 2

Hạ Thiên ánh mắt đượm buồn, đầy nước mắt và không ngừng trách móc Hứa tổng

Ảnh chụp màn hình. 

Câu thoại này cho thấy trước đó bản thân Hứa tổng đã thổ lộ mong muốn tất cả những điều tốt đẹp cho người mình yêu. Có thể anh không mong bản thân sẽ được hạnh phúc vì đã cư xử tồi tệ với Hạ Thiên vào năm năm trước đó. 

Hứa tổng lúc này dù đã say, hai má đỏ ửng nhưng vẫn cố nói ra lời chân thật nhất từ đáy lòng của mình. Anh đã bộc bạch rằng: "Anh đã có khoảng thời gian hạnh phúc. Lúc đó, em đã luôn ở trong cuộc sống của anh. Em có biết rằng mỗi ngày anh đã nhìn lên cửa sổ nơi em làm việc bao nhiêu lần không?". 

Yêu Đương Đi Mùa Hè tập 17: Hứa tổng không mong bản thân mình hạnh phúc, chỉ muốn được nhìn trộm Hạ Thiên mỗi ngày - Ảnh 3

Hứa tổng bộc bạch: "Em có biết rằng mỗi ngày anh đã nhìn lên cửa sổ nơi em làm việc bao nhiêu lần không?"

Ảnh chụp màn hình. 

Yêu Đương Đi Mùa Hè tập 17: Hứa tổng không mong bản thân mình hạnh phúc, chỉ muốn được nhìn trộm Hạ Thiên mỗi ngày - Ảnh 4

Sau tất cả, Hứa tổng đã trưởng thành hơn sau khi nhìn nhận lại cuộc tình đổ vỡ năm đó với Hạ Thiên.

Ảnh chụp màn hình. 

Vậy là lại thêm một lần nữa Hứa tổng bày tỏ tâm tư của mình với Hạ Thiên. Sau tất cả, Hứa tổng đã trưởng thành hơn sau khi nhìn nhận lại sự đổ vỡ năm đó với Hạ Thiên. Giờ đây, anh không mong bản thân sẽ là người giành phần thắng mà chỉ mong điều tốt đẹp nhất cho người mình yêu. 

 

Yêu Đương Đi Mùa Hè tập 18: Bị bạn thân chất vấn kịch liệt, Hạ Thiên thừa nhận đã bị lay động bởi Hứa tổng

Yêu Đương Đi Mùa Hè tập 18: Bị bạn thân chất vấn kịch liệt, Hạ Thiên thừa nhận đã bị lay động bởi Hứa tổng

Preview tập 18 Yêu Đương Đi Mùa Hè cho thấy Hạ Thiên đã thừa nhận với Tiểu Tùng bản thân cô đã bị lay động bởi tình cảm của Hứa tổng.

Xem thêm
Từ khóa:   Yêu Đương Đi Mùa Hè Yêu Đương Đi Mùa Hè tập 17 Hạ Thiên Khi Yêu Hạ Thiên Khi Yêu tập 17 Ngô Thiến Tần Tuấn Kiệt Ngô Thiến Tần Tuấn Kiệt #saohoangu

TIN LIÊN QUAN

Yêu Đương Đi Mùa Hè tập 18: Bị bạn thân chất vấn kịch liệt, Hạ Thiên thừa nhận đã bị lay động bởi Hứa tổng

Yêu Đương Đi Mùa Hè tập 18: Bị bạn thân chất vấn kịch liệt, Hạ Thiên thừa nhận đã bị lay động bởi Hứa tổng

Yêu Đương Đi Mùa Hè tập 16: Lời hứa muộn màng đi tìm cây phu thê 300 năm của Hứa tổng dành cho Hạ Thiên

Yêu Đương Đi Mùa Hè tập 16: Lời hứa muộn màng đi tìm cây phu thê 300 năm của Hứa tổng dành cho Hạ Thiên

Yêu Đương Đi Mùa Hè tập 15: Là người yêu cũ nhưng tại sao Hứa tổng lại nói lời chia tay Hạ Thiên ở hiện tại?

Yêu Đương Đi Mùa Hè tập 15: Là người yêu cũ nhưng tại sao Hứa tổng lại nói lời chia tay Hạ Thiên ở hiện tại?

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 12/5/2022: Ngu Thư Hân cùng Ngô Thiến cạnh tranh tài nguyên, Địch Lệ Nhiệt Ba hạn chế tham gia chương trình truyền hình?

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 12/5/2022: Ngu Thư Hân cùng Ngô Thiến cạnh tranh tài nguyên, Địch Lệ Nhiệt Ba hạn chế tham gia chương trình truyền hình?

Ly hôn cùng thời điểm, cuộc sống Angela Baby và Ngô Thiến sau đó lại chênh nhau rõ rệch: người phất lên làm sếp, kẻ khó khăn đủ đường

Ly hôn cùng thời điểm, cuộc sống Angela Baby và Ngô Thiến sau đó lại chênh nhau rõ rệch: người phất lên làm sếp, kẻ khó khăn đủ đường

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 7/4/2022: Ngô Thiến vẫn được ngỏ lời nhiều dự án sau khi ly hôn, La Vân Hi bị thiếu máu và hạ đường huyết nghiêm trọng?

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 7/4/2022: Ngô Thiến vẫn được ngỏ lời nhiều dự án sau khi ly hôn, La Vân Hi bị thiếu máu và hạ đường huyết nghiêm trọng?

TIN MỚI NHẤT

Cuộc gọi lúc ốm đau sau 2 năm ly hôn và khoảnh khắc vỡ òa nước mắt của người mẹ trẻ

Cuộc gọi lúc ốm đau sau 2 năm ly hôn và khoảnh khắc vỡ òa nước mắt của người mẹ trẻ

Tâm sự 1 giờ 23 phút trước
Đúng 7h sáng mai, thứ Bảy 3/10/2026, vận đỏ như son, 3 con giáp tài lộc như 'nước chảy ào ào', hưởng trọn vinh hoa phú quý, sự nghiệp thăng hoa

Đúng 7h sáng mai, thứ Bảy 3/10/2026, vận đỏ như son, 3 con giáp tài lộc như 'nước chảy ào ào', hưởng trọn vinh hoa phú quý, sự nghiệp thăng hoa

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 23 phút trước
Lời đáp trả thẳng thắn của người vợ ngày chồng bị nhân tình ruồng bỏ rồi tìm về

Lời đáp trả thẳng thắn của người vợ ngày chồng bị nhân tình ruồng bỏ rồi tìm về

Tâm sự gia đình 1 giờ 53 phút trước
Màn bám theo người giúp việc lúc nửa đêm và sự thật bất ngờ về người đàn ông chị ấy gặp

Màn bám theo người giúp việc lúc nửa đêm và sự thật bất ngờ về người đàn ông chị ấy gặp

Tâm sự 2 giờ 23 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Qua đêm nay, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 23 phút trước
Đúng 9h30 ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp vận trình hanh thông, nhận được khoản tiền 'khủng', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp vận trình hanh thông, nhận được khoản tiền 'khủng', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 53 phút trước
Câu nói của con gái nhỏ ngày mẹ chuẩn bị bước đi bước nữa khiến người mẹ bật khóc

Câu nói của con gái nhỏ ngày mẹ chuẩn bị bước đi bước nữa khiến người mẹ bật khóc

Tâm sự 2 giờ 53 phút trước
Quyết định phơi bày sự thật về người thứ ba ngày chồng có ý định rời đi

Quyết định phơi bày sự thật về người thứ ba ngày chồng có ý định rời đi

Tâm sự 3 giờ 23 phút trước
Sau ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp tiền bạc tiêu xài phủ phê, hút cạn lộc trời, nằm không cũng có của nả đầy nhà

Sau ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp tiền bạc tiêu xài phủ phê, hút cạn lộc trời, nằm không cũng có của nả đầy nhà

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 33 phút trước
Quyết định dứt áo rời đi vì đứa con trai và cái kết cay đắng của người chồng

Quyết định dứt áo rời đi vì đứa con trai và cái kết cay đắng của người chồng

Ngoại tình 3 giờ 53 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Bảy 3/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ cầu được ước thấy, đếm tiền mỏi tay, Mão - Tỵ khốn khó tiền bạc, công việc trắc trở

Tử vi thứ Bảy 3/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ cầu được ước thấy, đếm tiền mỏi tay, Mão - Tỵ khốn khó tiền bạc, công việc trắc trở

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (2/10/2026), 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (2/10/2026), 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

Từ ngày 2/10 đến 12/10, 3 con giáp uống no Lộc Trời, đắc Tài đắc Lộc, may mắn hơn người, nằm duỗi hưởng thụ thành quả

Từ ngày 2/10 đến 12/10, 3 con giáp uống no Lộc Trời, đắc Tài đắc Lộc, may mắn hơn người, nằm duỗi hưởng thụ thành quả

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Triệu Lệ Dĩnh hiện giờ ra sao sau những thông tin về sức khỏe?

Triệu Lệ Dĩnh hiện giờ ra sao sau những thông tin về sức khỏe?

Danh tính người biến Lưu Diệc Phi thành 'thần tiên tỷ tỷ' của màn ảnh Hoa ngữ

Danh tính người biến Lưu Diệc Phi thành 'thần tiên tỷ tỷ' của màn ảnh Hoa ngữ

Lý Á Bằng tiết lộ nguyên nhân không còn xuất hiện trên màn ảnh

Lý Á Bằng tiết lộ nguyên nhân không còn xuất hiện trên màn ảnh

'Lan Hương Như Cố' của Đàm Tùng Vận vấp phải nhiều ý kiến trái chiều

'Lan Hương Như Cố' của Đàm Tùng Vận vấp phải nhiều ý kiến trái chiều

Bạch Lộc và Trần Triết Viễn nên duyên trong phim mới 'Triều Ngọc Giai'

Bạch Lộc và Trần Triết Viễn nên duyên trong phim mới 'Triều Ngọc Giai'

'Biểu tượng sắc đẹp Hong Kong' Vương Tổ Hiền cho phép sử dụng hình ảnh thời trẻ trong phim AI

'Biểu tượng sắc đẹp Hong Kong' Vương Tổ Hiền cho phép sử dụng hình ảnh thời trẻ trong phim AI