Yêu Đương Đi Mùa Hè tập 16: Lời hứa muộn màng đi tìm cây phu thê 300 năm của Hứa tổng dành cho Hạ Thiên

Sao quốc tế 07/09/2022 15:42

Preview tập 16 Yêu Đương Đi Mùa Hè tiết lộ kỉ niệm cùng nhau đi tìm cây phu thê hơn 300 năm tuổi của Hứa tổng và Hạ Thiên.

Preview tập 16 Yêu Đương Đi Mùa Hè mở ra với chuyến đi dã ngoại kết hợp giữa công ty của Hứa tổng (Tần Tuấn Kiệt) và studio của Hạ Thiên (Ngô Thiến). Kỉ niệm cùng nhau đi tìm cây phu thê hơn 300 tuổi của cặp đôi Hứa - Hạ trong quá khứ cũng được tiết lộ. 

Cụ thể, đoạn video preview gợi ra bối cảnh ấm cúng trong buổi dã ngoại với các thành viên tại công ty, studio và cả bạn trai hiện tại của Hạ Thiên là Lâm Tân (Dương Bình Trác). Để khuấy động buổi họp mặt, MC đã giới thiệu rằng địa điểm qua đêm do đích thân Hứa tổng lựa chọn. Sở dĩ anh chọn nơi này vì đây là nơi có một loài cây vô cùng nổi tiếng tượng trưng cho tình yêu và tình nghĩa vợ chồng. 

Yêu Đương Đi Mùa Hè tập 16: Lời hứa muộn màng đi tìm cây phu thê 300 năm của Hứa tổng dành cho Hạ Thiên - Ảnh 1

MC đã giới thiệu rằng địa điểm qua đêm dã ngoại do đích thân Hứa tổng lựa chọn.

Ảnh chụp màn hình. 

Khi MC hỏi rằng có ai biết tên loài cây này không, đoạn kí ức năm xưa đã ùa về trong tâm trí của cả Hạ Thiên và Hứa tổng. Khi Hạ Thiên nhất quyết tìm cho ra địa điểm loài cây này, Hứa tổng vì sợ người yêu cực khổ nên đã nói rằng: "Hay là hôm khác chúng ta lại tìm nhé! Nói không chừng ở nơi khác sẽ có đấy. Sau này nhất định anh sẽ giúp em tìm được". 

Yêu Đương Đi Mùa Hè tập 16: Lời hứa muộn màng đi tìm cây phu thê 300 năm của Hứa tổng dành cho Hạ Thiên - Ảnh 2

Hạ Thiên và Hứa tổng trong quá khứ đã cùng nhau đi tìm cây phu thê

Ảnh chụp màn hình. 

Trở lại với hiện tại, người duy nhất đoán được tên loài cây phu thê (liên lí chi) chỉ có một mình Hạ Thiên.

Yêu Đương Đi Mùa Hè tập 16: Lời hứa muộn màng đi tìm cây phu thê 300 năm của Hứa tổng dành cho Hạ Thiên - Ảnh 3

Người duy nhất đoán được tên loài cây phu thê (liên lí chi) là Hạ Thiên.

Ảnh chụp màn hình. 

Yêu Đương Đi Mùa Hè tập 16: Lời hứa muộn màng đi tìm cây phu thê 300 năm của Hứa tổng dành cho Hạ Thiên - Ảnh 4

Cuối cùng Hứa tổng cũng thực hiện được lời hứa, nhưng tiếc là Hạ Thiên đã thuộc về người khác.

Ảnh chụp màn hình. 

Hứa tổng vì nhớ lại lời hứa năm xưa của mình mà xúc động nên khóc rất nhiều. Vậy là lời hứa của anh cuối cùng cũng thực hiện được, nhưng tiếc là Hạ Thiên đã thuộc về người khác. Hạ Thiên mặc dù đang ngồi cạnh bạn trai Lâm Tân nhưng cũng không thể kìm được nước mắt. Cô và Hứa tổng nhìn nhau hai hàng rớm lệ. 

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