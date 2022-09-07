Cụ thể, Tiểu Tùng đã tức giận hỏi thẳng Hạ Thiên và cho rằng hành vi cũng như cảm xúc của Hạ Thiên mỗi khi đối diện với Hứa tổng là vô cùng vô lí. Tiểu Tùng còn tức giận hơn khi biết được rằng Hạ Thiên đã khóc khi nghe Hứa tổng nói lời chia tay muộn màng sau 5 năm xa cách. Cô cho rằng những điều mà Hứa tổng nói với Hạ Thiên là vô cùng kì quặc và có thể làm Hạ Thiên phải đau khổ thêm một lần nữa.

Đoạn preview tập 18 Yêu Đương Đi Mùa Hè bắt đầu bằng màn tranh cãi nảy lửa giữa Hạ Thiên ( Ngô Thiến ) và bạn thân là Tiểu Tùng ( Tôn Nghệ Ninh ). Tiểu Tùng đang trong tình trạng bực tức chất vấn rằng vì sao Hạ Thiên lại cư xử lưu tình với Hứa tổng (Tần Tuấn Kiệt) trong khi đã có bạn trai là Lâm Tân (Dương Binh Trác).

Có lẽ, vì quá lo lắng cho chuyện tình cảm của bạn mình nên Tiểu Tùng đã nổi giận quá đáng. Cô càng lúc càng hỏi ép Hạ Thiên vào đường cùng: "Có chuyện gì xảy ra với cậu vậy? Có phải cậu bị anh ta làm cho lay động nữa rồi không?". Tiểu Tùng sợ rằng những vết thương tình cảm trong quá khứ năm xưa sẽ lặp lại nếu Hạ Thiên bị xao động bởi Hứa tổng. Bởi vì vốn dĩ chuyện tình cảm của Hạ Thiên và Lâm Tân hiện tại đang rất tốt đẹp.

Tiểu Tùng sợ rằng những vết thương tình cảm trong quá khứ năm xưa sẽ lặp lại với Hạ Thiên Ảnh chụp màn hình

Hạ Thiên lắng nghe hồi lâu sau đó cũng bày tỏ suy nghĩ của mình. Cô cũng thú thật và không che đậy những điều con tim mình mách bảo: "Phải, mình đã bị lay động. Sao mình có thể không cơ chứ. Anh ấy là Hứa Tắc Hào. Là anh ấy chứ không phải ai khác. Hứa Tắc Hào có ý nghĩa gì với mình cơ chứ? Cậu không biết sao?". Rõ ràng, trong trái tim của Hạ Thiên, Hứa tổng lúc nào cũng có một vị trí đặc biệt.

Hạ Thiên cũng thú thật và không che đậy việc bị Hứa tổng lay động Ảnh chụp màn hình

Tuy nhiên, ngay sau đó, Hạ Thiên cũng giải thích rằng bản thân chưa làm gì đi quá giới hạn với Hứa tổng. Bản thân cô chỉ mới bị lay động và Hạ Thiên cũng đã cố kiềm chế cảm xúc của mình trước Hứa tổng: "Mình đã cố gắng hết sức nhưng mình không phải là thánh thần. Trái tim mình bằng xương bằng thịt, mình chỉ mới bị cám dỗ".