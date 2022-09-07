Yêu Đương Đi Mùa Hè tập 14: Hé lộ nguyên nhân vết thương lòng mà cha gây ra cho Hạ Thiên

Sao quốc tế 07/09/2022 10:00

Sau khi trò chuyện với mẹ của Hạ Thiên, Tắc Hào tình cờ biết được nguyên nhân năm xưa Hạ Thiên trở nên suy sụp.

Sau khi trò chuyện với giám đốc An, Hứa Tắc Hào (Tần Tuấn Kiệt) mới biết được rằng nhiều năm trước Hạ Thiên (Ngô Thiến) từng lọt danh sách Giải thưởng Thiết kế ADA nhưng lại xin rút khỏi. Khi gặp mẹ của Hạ Thiên, anh biết được những đau đớn trong quá khứ mà cô phải gánh chịu sau cái chết của cha. 

Nhiều năm trước, khi Hạ Thiên quyết định chia tay Tắc Hào cũng là lúc cha cô qua đời vì tai nạn giao thông. Tuy nhiên điều đáng nói là ông lại bị tai nạn xe khi đang ra ngoài cùng nhân tình. Cả Hạ Thiên và mẹ đều vô cùng bất ngờ trước sự việc này. Nỗi đau mất cha và chia tay Tắc Hào ập đến cùng một lúc là nguyên nhân khiến cho Hạ Thiên rút khỏi Giải thưởng ADA năm đó. 

Yêu Đương Đi Mùa Hè tập 14: Hé lộ nguyên nhân vết thương lòng mà cha gây ra cho Hạ Thiên - Ảnh 1

Nỗi đau mất cha và chia tay Tắc Hào ập đến cùng một lúc là nguyên nhân khiến cho Hạ Thiên rút khỏi Giải thưởng ADA năm đó. 

Ảnh chụp màn hình. 

Từ nhỏ, ông Hạ Vỹ đã là tượng đài rất lớn trong lòng Hạ Thiên, cô luôn tâm sự với cha mỗi khi có chuyện buồn. Chính việc cha ngoại tình đã trở thành đả kích rất lớn trong lòng Hạ Thiên. 6 năm đã trôi qua từ ngày cha mất nhưng Hạ Thiên vẫn không đủ dũng khí để đến thăm mộ ông mỗi dịp giỗ về. Mẹ của Hạ Thiên vào những ngày này chỉ có thể đi một mình và cũng không nỡ lòng trách cứ con gái. 

Yêu Đương Đi Mùa Hè tập 14: Hé lộ nguyên nhân vết thương lòng mà cha gây ra cho Hạ Thiên - Ảnh 2

Khi gặp mẹ của Hạ Thiên, Tắc Hào biết được những đau đớn trong quá khứ mà cô phải gánh chịu sau cái chết của cha. 

Ảnh chụp màn hình.  

Tắc Hào sau khi biết được câu chuyện đau buồn đã nhớ lại lần trò chuyện cuối cùng với cha Hạ Thiên trên bãi biển vào nhiều năm trước. Anh vẫn nhớ như in lời dặn dò của ông khi nói ra ý định muốn kết hôn cùng Hạ Thiên: "Kết hôn và yêu đương không giống nhau. Cháu phải thua con bé vô điều kiện".

Yêu Đương Đi Mùa Hè tập 14: Hé lộ nguyên nhân vết thương lòng mà cha gây ra cho Hạ Thiên - Ảnh 3

Tắc Hào sau khi biết được câu chuyện đau buồn đã nhớ lại lần trò chuyện cuối cùng với cha Hạ Thiên trên bãi biển vào nhiều năm trước.

Ảnh chụp màn hình. 

Yêu Đương Đi Mùa Hè tập 14: Hé lộ nguyên nhân vết thương lòng mà cha gây ra cho Hạ Thiên - Ảnh 4

Tắc Hào ngậm ngùi nhớ lại cuộc trò chuyện cuối cùng với ông Hạ Vỹ

Ảnh chụp màn hình. 

Anh ngậm ngùi khi nhớ lại: "Bây giờ mình mới hiểu cuộc trò chuyện lúc đó là lời gửi gắm cuối cùng". Tắc Hào sau đó cũng hỏi thăm địa chỉ nghĩa trang qua hai người bạn của Hạ Thiên và đến viếng ông Hạ Vỹ. 

 

Top 5 mỹ nhân Hoa ngữ xuất thân từ Bắc Ảnh: "Thần tiên tỉ tỉ" như Lưu Diệc Phi mà lại không đứng đầu nổi

Top 5 mỹ nhân Hoa ngữ xuất thân từ Bắc Ảnh: "Thần tiên tỉ tỉ" như Lưu Diệc Phi mà lại không đứng đầu nổi

Nổi tiếng là nơi có tiêu chí tuyển chọn khắt khe, Bắc Ảnh là nơi đào tạo nhiều thế hệ diễn viên cho màn ảnh Hoa ngữ về cả tài năng lẫn nhan sắc.

Xem thêm
Từ khóa:   Hạ Thiên Khi Yêu Yêu Đương Đi Mùa Hè Yêu Đương Đi Mùa Hè tập 14 Hạ Thiên Khi Yêu tập 14 Ngô Thiến Tần Tuấn Kiệt Ngô Thiến Tần Tuấn Kiệt

TIN LIÊN QUAN

Top 5 mỹ nhân Hoa ngữ xuất thân từ Bắc Ảnh: "Thần tiên tỉ tỉ" như Lưu Diệc Phi mà lại không đứng đầu nổi

Top 5 mỹ nhân Hoa ngữ xuất thân từ Bắc Ảnh: "Thần tiên tỉ tỉ" như Lưu Diệc Phi mà lại không đứng đầu nổi

Thương Lan Quyết và Châu Sinh Như Cố: Tưởng không liên quan nhưng lại giống nhau đến không ngờ!

Thương Lan Quyết và Châu Sinh Như Cố: Tưởng không liên quan nhưng lại giống nhau đến không ngờ!

Sao nam Hoa ngữ sinh năm 74: Chung Hán Lương U50 cố chấp với phim thần tượng, Lưu Khải Uy khó tìm lại hào quang

Sao nam Hoa ngữ sinh năm 74: Chung Hán Lương U50 cố chấp với phim thần tượng, Lưu Khải Uy khó tìm lại hào quang

Bị blogger xứ Trung so sánh với Rosé BlackPink, fan Triệu Lộ Tư phản pháo: "Giống nhau ở chỗ đều xinh đẹp được chưa?"

Bị blogger xứ Trung so sánh với Rosé BlackPink, fan Triệu Lộ Tư phản pháo: "Giống nhau ở chỗ đều xinh đẹp được chưa?"

"Phá đảo" mọi bảng xếp hạng nhưng Vương Hạc Đệ trong Thương Lan Quyết vẫn bị chê chỉ vì một điểm này

"Phá đảo" mọi bảng xếp hạng nhưng Vương Hạc Đệ trong Thương Lan Quyết vẫn bị chê chỉ vì một điểm này

Nam thần chuyển thể được tác giả khen ngợi: Lăng Bất Nghi quá trưởng thành, Dương Dương đóng Vu Đồ như "xé sách bước ra"

Nam thần chuyển thể được tác giả khen ngợi: Lăng Bất Nghi quá trưởng thành, Dương Dương đóng Vu Đồ như "xé sách bước ra"

TIN MỚI NHẤT

Cuộc gọi lúc ốm đau sau 2 năm ly hôn và khoảnh khắc vỡ òa nước mắt của người mẹ trẻ

Cuộc gọi lúc ốm đau sau 2 năm ly hôn và khoảnh khắc vỡ òa nước mắt của người mẹ trẻ

Tâm sự 1 giờ 22 phút trước
Đúng 7h sáng mai, thứ Bảy 3/10/2026, vận đỏ như son, 3 con giáp tài lộc như 'nước chảy ào ào', hưởng trọn vinh hoa phú quý, sự nghiệp thăng hoa

Đúng 7h sáng mai, thứ Bảy 3/10/2026, vận đỏ như son, 3 con giáp tài lộc như 'nước chảy ào ào', hưởng trọn vinh hoa phú quý, sự nghiệp thăng hoa

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 22 phút trước
Lời đáp trả thẳng thắn của người vợ ngày chồng bị nhân tình ruồng bỏ rồi tìm về

Lời đáp trả thẳng thắn của người vợ ngày chồng bị nhân tình ruồng bỏ rồi tìm về

Tâm sự gia đình 1 giờ 52 phút trước
Màn bám theo người giúp việc lúc nửa đêm và sự thật bất ngờ về người đàn ông chị ấy gặp

Màn bám theo người giúp việc lúc nửa đêm và sự thật bất ngờ về người đàn ông chị ấy gặp

Tâm sự 2 giờ 22 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Qua đêm nay, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 22 phút trước
Đúng 9h30 ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp vận trình hanh thông, nhận được khoản tiền 'khủng', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp vận trình hanh thông, nhận được khoản tiền 'khủng', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 52 phút trước
Câu nói của con gái nhỏ ngày mẹ chuẩn bị bước đi bước nữa khiến người mẹ bật khóc

Câu nói của con gái nhỏ ngày mẹ chuẩn bị bước đi bước nữa khiến người mẹ bật khóc

Tâm sự 2 giờ 52 phút trước
Quyết định phơi bày sự thật về người thứ ba ngày chồng có ý định rời đi

Quyết định phơi bày sự thật về người thứ ba ngày chồng có ý định rời đi

Tâm sự 3 giờ 22 phút trước
Sau ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp tiền bạc tiêu xài phủ phê, hút cạn lộc trời, nằm không cũng có của nả đầy nhà

Sau ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp tiền bạc tiêu xài phủ phê, hút cạn lộc trời, nằm không cũng có của nả đầy nhà

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 32 phút trước
Quyết định dứt áo rời đi vì đứa con trai và cái kết cay đắng của người chồng

Quyết định dứt áo rời đi vì đứa con trai và cái kết cay đắng của người chồng

Ngoại tình 3 giờ 52 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Bảy 3/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ cầu được ước thấy, đếm tiền mỏi tay, Mão - Tỵ khốn khó tiền bạc, công việc trắc trở

Tử vi thứ Bảy 3/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ cầu được ước thấy, đếm tiền mỏi tay, Mão - Tỵ khốn khó tiền bạc, công việc trắc trở

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (2/10/2026), 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (2/10/2026), 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

Từ ngày 2/10 đến 12/10, 3 con giáp uống no Lộc Trời, đắc Tài đắc Lộc, may mắn hơn người, nằm duỗi hưởng thụ thành quả

Từ ngày 2/10 đến 12/10, 3 con giáp uống no Lộc Trời, đắc Tài đắc Lộc, may mắn hơn người, nằm duỗi hưởng thụ thành quả

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Triệu Lệ Dĩnh hiện giờ ra sao sau những thông tin về sức khỏe?

Triệu Lệ Dĩnh hiện giờ ra sao sau những thông tin về sức khỏe?

Danh tính người biến Lưu Diệc Phi thành 'thần tiên tỷ tỷ' của màn ảnh Hoa ngữ

Danh tính người biến Lưu Diệc Phi thành 'thần tiên tỷ tỷ' của màn ảnh Hoa ngữ

Lý Á Bằng tiết lộ nguyên nhân không còn xuất hiện trên màn ảnh

Lý Á Bằng tiết lộ nguyên nhân không còn xuất hiện trên màn ảnh

'Lan Hương Như Cố' của Đàm Tùng Vận vấp phải nhiều ý kiến trái chiều

'Lan Hương Như Cố' của Đàm Tùng Vận vấp phải nhiều ý kiến trái chiều

Bạch Lộc và Trần Triết Viễn nên duyên trong phim mới 'Triều Ngọc Giai'

Bạch Lộc và Trần Triết Viễn nên duyên trong phim mới 'Triều Ngọc Giai'

'Biểu tượng sắc đẹp Hong Kong' Vương Tổ Hiền cho phép sử dụng hình ảnh thời trẻ trong phim AI

'Biểu tượng sắc đẹp Hong Kong' Vương Tổ Hiền cho phép sử dụng hình ảnh thời trẻ trong phim AI