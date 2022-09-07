Nhiều năm trước, khi Hạ Thiên quyết định chia tay Tắc Hào cũng là lúc cha cô qua đời vì tai nạn giao thông. Tuy nhiên điều đáng nói là ông lại bị tai nạn xe khi đang ra ngoài cùng nhân tình. Cả Hạ Thiên và mẹ đều vô cùng bất ngờ trước sự việc này. Nỗi đau mất cha và chia tay Tắc Hào ập đến cùng một lúc là nguyên nhân khiến cho Hạ Thiên rút khỏi Giải thưởng ADA năm đó.

Sau khi trò chuyện với giám đốc An, Hứa Tắc Hào (Tần Tuấn Kiệt) mới biết được rằng nhiều năm trước Hạ Thiên (Ngô Thiến) từng lọt danh sách Giải thưởng Thiết kế ADA nhưng lại xin rút khỏi. Khi gặp mẹ của Hạ Thiên, anh biết được những đau đớn trong quá khứ mà cô phải gánh chịu sau cái chết của cha.

Nỗi đau mất cha và chia tay Tắc Hào ập đến cùng một lúc là nguyên nhân khiến cho Hạ Thiên rút khỏi Giải thưởng ADA năm đó.

Từ nhỏ, ông Hạ Vỹ đã là tượng đài rất lớn trong lòng Hạ Thiên, cô luôn tâm sự với cha mỗi khi có chuyện buồn. Chính việc cha ngoại tình đã trở thành đả kích rất lớn trong lòng Hạ Thiên. 6 năm đã trôi qua từ ngày cha mất nhưng Hạ Thiên vẫn không đủ dũng khí để đến thăm mộ ông mỗi dịp giỗ về. Mẹ của Hạ Thiên vào những ngày này chỉ có thể đi một mình và cũng không nỡ lòng trách cứ con gái.

Khi gặp mẹ của Hạ Thiên, Tắc Hào biết được những đau đớn trong quá khứ mà cô phải gánh chịu sau cái chết của cha. Ảnh chụp màn hình.

Tắc Hào sau khi biết được câu chuyện đau buồn đã nhớ lại lần trò chuyện cuối cùng với cha Hạ Thiên trên bãi biển vào nhiều năm trước. Anh vẫn nhớ như in lời dặn dò của ông khi nói ra ý định muốn kết hôn cùng Hạ Thiên: "Kết hôn và yêu đương không giống nhau. Cháu phải thua con bé vô điều kiện".

Tắc Hào sau khi biết được câu chuyện đau buồn đã nhớ lại lần trò chuyện cuối cùng với cha Hạ Thiên trên bãi biển vào nhiều năm trước. Ảnh chụp màn hình.

Tắc Hào ngậm ngùi nhớ lại cuộc trò chuyện cuối cùng với ông Hạ Vỹ Ảnh chụp màn hình.

Anh ngậm ngùi khi nhớ lại: "Bây giờ mình mới hiểu cuộc trò chuyện lúc đó là lời gửi gắm cuối cùng". Tắc Hào sau đó cũng hỏi thăm địa chỉ nghĩa trang qua hai người bạn của Hạ Thiên và đến viếng ông Hạ Vỹ.