Nam thần chuyển thể được tác giả khen ngợi: Lăng Bất Nghi quá trưởng thành, Dương Dương đóng Vu Đồ như "xé sách bước ra"

Không chỉ nhận được sự công nhận của khán giả, những nam thần chuyển thể như Dương Dương, Ngô Lỗi đều có màn thể hiện xuất sắc khiến tác giả nguyên tác cũng phải tấm tắc khen ngợi.

Phim chuyển thể từ tiểu thuyết là một trong những đặc sản của màn ảnh Hoa ngữ. Các diễn viên khi vào vai sẽ gặp không ít khó khăn khi thể hiện hình tượng trong tiểu thuyết. Tuy nhiên, cũng có những nam diễn viên như Ngô Lỗi hay Dương Dương bằng kĩ năng diễn xuất thuyết phục được cả khán giả lẫn tác giả của nguyên tác. Ngô Lỗi vai Lăng Bất Nghi trong Tinh Hán Xán Lạn Phim cổ trang Tinh Hán Xán Lạn được chuyển thể từ tiểu thuyết Tinh Hán Xán Lạn, May Mắn Quá Thay của tác giả Quan Tâm Tất Loạn vừa khép lại đã tạo được hiệu ứng bạo nhiệt không thể ngờ tới. Vào vai Lăng Bất Nghi, Ngô Lỗi đã thoát mác "em trai quốc dân" khiến cho tác giả Quan Tâm Tất Loạn cũng phải dành lời khen có cánh.

Ngay từ khi bấm máy, Ngô Lỗi đã chịu nhiều áp lực vì vẻ ngoài quá non nớt, khán giả nguyên tác thì sợ rằng anh chàng sẽ phá hỏng hình tượng Lăng Bất Nghi mưu tính bên ngoài, ấm áp bên trong. Tuy nhiên, anh chàng bằng nỗ lực đã chứng minh điều ngược lại. Quan Tâm Tất Loạn không những khen khả năng diễn xuất mà còn nói rằng Ngô Lỗi thực sự quá điển trai trong tạo hình này. Quan Tâm Tất Loạn không những khen khả năng diễn xuất mà còn nói rằng Ngô Lỗi thực sự quá điển trai trong tạo hình này.

Ảnh: Internet Dương Dương vai Vu Đồ trong Em Là Niềm Kiêu Hãnh Của Anh Không hổ danh là "chàng thơ chuyển thể của Cố Mạn", Dương Dương như sinh ra là dành cho các nhân vật trong tiểu thuyết của tác giả này. Đa số netizen đều nhận xét rằng Vu Đồ của Em Là Niềm Kiêu Hãnh Của Anh như chính con người Dương Dương ngoài đời mang vào phim vậy. Chính Cố Mạn cũng đã từng phải nói rằng chỉ có Dương Dương mới thể hiện được Vu Đồ thành công như vậy. Tính cách lạnh lùng nho nhã nhưng đi kèm chất giọng trầm ấm của Vu Đồ dường như được xây dựng dựa trên hình mẫu nam thần sinh năm 91 này. Chính Cố Mạn cũng đã từng phải nói rằng chỉ có Dương Dương mới thể hiện được Vu Đồ thành công như vậy. Ảnh: Internet

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/nam-than-chuyen-the-duoc-tac-gia-khen-ngoi-lang-bat-nghi-qua-truong-thanh-duong-duong-dong-vu-do-nhu-xe-sach-buoc-ra-497463.html