Hậu trường 'chụp ảnh cưới' của Ngô Lỗi và Triệu Lộ Tư, có gì mà khiến dân tình 'đứng ngồi không yên'?

Sao quốc tế 26/08/2022 08:08

Mặc dù đã kết thúc song dư âm của bộ phim Tinh Hán Xán Lạn do Triệu Lộ Tư và Ngô Lỗi đóng chính vẫn còn kéo dài tới tận hiện tại.

Phim cổ trang Tinh Hán Xán Lạn do Triệu Lộ TưNgô Lỗi đảm nhận vai chính hiện đã kết thúc sau hơn một tháng phát sóng. Tuy nhiên, dư âm của bộ phim này vẫn còn kéo dài tới tận hiện tại.

Mới đây, khán giả lại tiếp tục thích thú trước đoạn phim hậu trường chụp ảnh hôn phục của cặp đôi diễn viên trẻ. Cụ thể, trong một đoạn clip ngắn nhưng các khoảnh khắc của Ngô Lỗi và Triệu Lộ Tư ngọt đến sâu răng, ánh mắt đầy tình cảm của Lăng Bất Nghi đổ dồn về Trình Thiếu Thương, cả hai nhìn nhau vô cùng tình tứ. Vậy nên, khán giả còn không khỏi thổn thức trước chi tiết nắm tay rất mùi mẫn của hai người. Không chỉ có vậy, cặp đôi "tài sắc vẹn toàn" còn khiến người hâm mộ phải cười ngặt nghẽo trước sự hài hước và pha trò của cả hai.

Hậu trường 'chụp ảnh cưới' của Ngô Lỗi và Triệu Lộ Tư, có gì mà khiến dân tình 'đứng ngồi không yên'? - Ảnh 1
Hậu trường 'chụp ảnh cưới' của Ngô Lỗi và Triệu Lộ Tư, có gì mà khiến dân tình 'đứng ngồi không yên'? - Ảnh 2

 

Triệu Lộ Tư và Ngô Lỗi sau khi hợp tác trong Tinh Hán Xán Lạn đã nhận về phản ứng rất tích cực, cả hai đã phối hợp hết sức ăn ý và tự nhiên trong tựa phim cổ trang thuộc top phim Hoa ngữ ăn khách của năm 2022. Nhiều thông tin cho biết, Ngô Lỗi đã đồng ý sẽ tái hợp với Triệu Lộ Tư trong dự án mới và bên phía nữ diễn viên cũng đang cố gắng sắp xếp để dành thời gian quay trở lại cùng "em trai quốc dân". 

"Phản ứng" ngọt lịm trong phim và tương tác rất tự nhiên, thân thiết của cả hai trên phim trường đã khiến không ít khán giả phải trầm trồ, nhiều người xem đã trở thành "fan cứng" của cặp đôi Nghi - Thương trong Tinh Hán Xán Lạn và hy vọng sớm sẽ được xem thêm nhiều tựa phim khác có sự tham gia của cả hai.

Hậu trường 'chụp ảnh cưới' của Ngô Lỗi và Triệu Lộ Tư, có gì mà khiến dân tình 'đứng ngồi không yên'? - Ảnh 3
Hậu trường 'chụp ảnh cưới' của Ngô Lỗi và Triệu Lộ Tư, có gì mà khiến dân tình 'đứng ngồi không yên'? - Ảnh 4
Hậu trường 'chụp ảnh cưới' của Ngô Lỗi và Triệu Lộ Tư, có gì mà khiến dân tình 'đứng ngồi không yên'? - Ảnh 5

Bên cạnh đó, Tinh Hán Xán Lạn nhận thành tích khả quan với điểm Douban tăng từ 7.4 lên 7.6 điểm. Mức tăng này được đánh giá là xứng đáng với nội dung ngày càng hấp dẫn của bộ phim. Thậm chí, có người nhận xét rằng sự tăng trưởng của Tinh Hán Xán Lạn còn ấn tượng hơn hồi Mộng Hoa Lục của Lưu Diệc Phi và Trần Hiểu lên sóng.

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