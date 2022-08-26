Hậu trường 'chụp ảnh cưới' của Ngô Lỗi và Triệu Lộ Tư, có gì mà khiến dân tình 'đứng ngồi không yên'?

Phim cổ trang Tinh Hán Xán Lạn do Triệu Lộ Tư và Ngô Lỗi đảm nhận vai chính hiện đã kết thúc sau hơn một tháng phát sóng. Tuy nhiên, dư âm của bộ phim này vẫn còn kéo dài tới tận hiện tại.

Mới đây, khán giả lại tiếp tục thích thú trước đoạn phim hậu trường chụp ảnh hôn phục của cặp đôi diễn viên trẻ. Cụ thể, trong một đoạn clip ngắn nhưng các khoảnh khắc của Ngô Lỗi và Triệu Lộ Tư ngọt đến sâu răng, ánh mắt đầy tình cảm của Lăng Bất Nghi đổ dồn về Trình Thiếu Thương, cả hai nhìn nhau vô cùng tình tứ. Vậy nên, khán giả còn không khỏi thổn thức trước chi tiết nắm tay rất mùi mẫn của hai người. Không chỉ có vậy, cặp đôi "tài sắc vẹn toàn" còn khiến người hâm mộ phải cười ngặt nghẽo trước sự hài hước và pha trò của cả hai.