Triệu Lộ Tư nóng bỏng trong sự kiện trang sức, nhưng lại bất cẩn để lộ 'điểm nhạy cảm' vòng một

Sao quốc tế 25/08/2022 11:07

Triệu Lộ Tư là một trong những ngôi sao được mời đến tham gia sự kiện của thương hiệu đình đám BVLGARI diễn ra tại Thượng Hải vào ngày 24/8/2022.

Vào tối ngày 24/8, thảm đỏ sự kiện thời trang hội tụ nhiều nghệ sĩ nổi tiếng bậc nhất trong làng giải trí Hoa ngữ như Thư Kỳ, Chương Tử Di, Đồng Lệ Á, Ngô Lỗi, Dương Dương.... Trong đó, Triệu Lộ Tư là minh tinh được truyền thông đặc biệt chú ý. Xuất hiện trên thảm đỏ với lễ phục o ép vòng một, nữ diễn viên trở thành ngôi sao nổi bật nhất.

So với những tạo hình trước đó, lần xuất hiện này của Triệu Lộ Tư có phần đột phá hơn với phong cách quyến rũ, gợi cảm và khoe vòng 1 đẫy đà. Phần eo nhỏ của cô vốn nổi tiếng gần xa nhưng nay cũng "mất hút" vì đường nét của chiếc váy. Có lẽ vì vậy mà đội ngũ stylist đã "phù phép" cho đôi gò bồng đảo của cô nàng trở nên đẫy đà, quyến rũ hơn. Đây cũng là lần hiếm hoi Triệu Lộ Tư diện thiết kế gợi cảm dự sự kiện. Trước đây, cô theo đuổi phong cách trẻ trung và ngọt ngào.

Triệu Lộ Tư nóng bỏng trong sự kiện trang sức, nhưng lại bất cẩn để lộ 'điểm nhạy cảm' vòng một - Ảnh 1
Triệu Lộ Tư nóng bỏng trong sự kiện trang sức, nhưng lại bất cẩn để lộ 'điểm nhạy cảm' vòng một - Ảnh 2
Triệu Lộ Tư nóng bỏng trong sự kiện trang sức, nhưng lại bất cẩn để lộ 'điểm nhạy cảm' vòng một - Ảnh 3

Tuy nhiên, vì o ép quá đà mà Triệu Lộ Tư đã vô tình lộ miếng dán ngực khi tạo dáng trên thảm đỏ. Thậm chí ngay từ màn hình livestream đã có thể thấy được điểm nhạy cảm này. Cư dân mạng cũng vì thế mà không khỏi tiếc nuối, bởi mọi sự chú ý đã từ tạo hình xinh đẹp của cô nàng chuyển sang lỗi trang phục hớ hênh này.

Bên cạnh đó, thảm đỏ của sự kiện khi vừa diễn ra đã nhanh chóng trở thành tâm điểm khi khán giả vô cùng mong chờ màn xuất hiện của cặp đôi "Tinh Hán Xán Lạn" là Ngô Lỗi cùng Triệu Lộ Tư. Tuy không sánh bước chung trên thảm đỏ nhưng việc cả hai cùng xuất hiện trong một sự kiện đã khiến đông đảo người hâm mộ "đứng ngồi không yên".

Triệu Lộ Tư nóng bỏng trong sự kiện trang sức, nhưng lại bất cẩn để lộ 'điểm nhạy cảm' vòng một - Ảnh 4
Triệu Lộ Tư nóng bỏng trong sự kiện trang sức, nhưng lại bất cẩn để lộ 'điểm nhạy cảm' vòng một - Ảnh 5

Hiện tại, Triệu Lộ Tư dẫn đầu nhóm tiểu hoa đán sinh sau năm 1995. Nổi tiếng chưa đầy hai năm, cô đã bước vào hàng ngũ diễn viên được nhận giá thù lao cao nhất 3,6 triệu USD, ngang hàng với Địch Lệ Nhiệt Ba, Triệu Lệ Dĩnh hay Dương Tử. Thời gian qua, Triệu Lộ Tư vươn lên mạnh mẽ nhờ thành công của các phim như Tinh hán xán lạn, Trần Thiên Thiên trong lời đồn, Trường Ca hành...

 

Triệu Lộ Tư được cho là có thể chen chân vào vị trí "tứ tiểu hoa đán 9X nổi tiếng nhất". Thậm chí nhiều chuyên trang còn dự đoán cô sẽ vượt mặt Địch Lệ Nhiệt Ba về độ nổi tiếng trong tương lai. Khả năng diễn xuất của Triệu Lộ Tư được đánh giá tốt hơn mỹ nhân Tân Cương, cũng như sở hữu thành tích phim ấn tượng hơn đàn chị.

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