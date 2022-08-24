Tạo hình nhân vật của Triệu Lộ Tư - Trần Triết Viễn trong phim mới liên tục gây tranh cãi, đoàn phim quyết định quay lại từ đầu?

Sao quốc tế 24/08/2022 21:07

Rộ tin Vụng Trộm Không Thể Giấu của Triệu Lộ Tư và Trần Triết Viễn sẽ quay lại từ đầu do thay đổi tạo hình nhân vật.

Sau bao ngày chờ đợi, bộ phim Vụng trộm không thể giấu của Triệu Lộ Tư đóng cùng với Trần Triết Viễn đã chính thức khai máy.

Tạo hình nhân vật của Triệu Lộ Tư - Trần Triết Viễn trong phim mới liên tục gây tranh cãi, đoàn phim quyết định quay lại từ đầu? - Ảnh 1
Nguyên tác của Vụng trộm không thể giấu chính thức được khai máy chuyển thể thành phim

Vụng trộm không thể giấu được biết đến như là dự án phim ngôn tình chuyển thể cực hot, Triệu Lộ Tư (vai Tang Trĩ) và Trần Triết Viễn (vai Đoàn Gia Hứa).

Những hình ảnh trong ngày khai máy của hai diễn viên chính bị lộ, cư dân mạng cho rằng Triệu Lộ Tư có độ hoàn nguyên nhân vật cao. Dù chỉ vẻn vẹn vài bức ảnh chụp từ xa của cư dân mạng nhưng có thể phần nào thấy được độ tương đồng giữa Triệu Lộ Tư và nhân vật Tang Trĩ như được miêu tả trong truyện và trong bản hoạt hình 2D.

Tạo hình nhân vật của Triệu Lộ Tư - Trần Triết Viễn trong phim mới liên tục gây tranh cãi, đoàn phim quyết định quay lại từ đầu? - Ảnh 2

Trong những hình ảnh này, Triệu Lộ Tư nhuộm tóc đen, mặc áo sơ mi trắng và chân váy ngắn, tóc buộc cao, tóc mái ngố năng động trẻ trung, rất phù hợp với nhân vật trong Vụng trộm không thể giấu. Trái lại, tạo hình của nam chính Trần Triết Viễn lại được cộng đồng mạng nhận xét khác xa hình ảnh của nhân vật Đoàn Gia Hứa trong truyện cũng như trong phim hoạt hình 2D.

Có nhận xét cho rằng, với kiểu tóc bổ luống, tạo hình của Trần Triết Viễn không toát lên được khí chất “nam hồ ly” cũng như vẻ đẹp như phẫu thuật thẩm mỹ của nhân vật Đoàn Gia Hứa.

Tạo hình nhân vật của Triệu Lộ Tư - Trần Triết Viễn trong phim mới liên tục gây tranh cãi, đoàn phim quyết định quay lại từ đầu? - Ảnh 3

Sau đó, cũng có nhiểu ý kiến hoàn toàn ngược lại, cho rằng Trần Triết Viễn hoàn toàn phù hợp với vai diễn này, còn phía Triệu Lộ Tư thì bị cho là "quá tuổi" so với nhân vật của nguyên tác. Hầu như cư dân mạng chưa từng có phút giây nào cảm thấy "hài lòng" về diễn viên cũng như tạo hình nhân vật. 

Tạo hình nhân vật của Triệu Lộ Tư - Trần Triết Viễn trong phim mới liên tục gây tranh cãi, đoàn phim quyết định quay lại từ đầu? - Ảnh 4

Bẵng đi 1, 2 ngày, tưởng chừng câu chuyện này đã trôi vào quên lãng, thì mới đây, một blogger Trung lại tiếp tục "khuấy động phong trào", cho biết vì bị dân tình chê bai tạo hình quá dữ dội, nên bây giờ đoàn phim Vụng Trộm Không Thể Giấu đã phải mời stylist đến thiết kế lại, những quay trước đó cũng sẽ thực hiện lại từ đầu.

Tạo hình nhân vật của Triệu Lộ Tư - Trần Triết Viễn trong phim mới liên tục gây tranh cãi, đoàn phim quyết định quay lại từ đầu? - Ảnh 5

Tạo hình nhân vật của Triệu Lộ Tư - Trần Triết Viễn trong phim mới liên tục gây tranh cãi, đoàn phim quyết định quay lại từ đầu? - Ảnh 6
Liên tục nhận ý kiến khen chê quá nhiều, nên đoàn làm phim quyết định làm lại từ đầu với một tạo hình hoàn toàn mới. 

Nói thêm một chút, trước khi tin đồn trên xuất hiện, dư luận cũng "ủm củ tỏi" vì có blogger nói rằng tạo hình mà ta đang nhìn thấy trên mạng chỉ là "chiêu trò" của đoàn làm phim, mục đích là để xem phản ứng của khán giả như nào. Nếu quá tiêu cực, sẽ đổi tạo hình khác. Sau khi tổng hợp cả hai "dưa" lại với nhau, nghe có phần khá hợp lý và thuyết phục. 

Vụng Trộm Không Thể Giấu là dự án chuyển thể từ cuốn tiểu thuyết cùng tên của tác giả Trúc Dĩ. Trong đó, vai Tang Trĩ được giao cho Triệu Lộ Tư, còn Trần Triết Viễn hóa thân vào nhân vật Đoàn Gia Hứa. 

Tạo hình nhân vật của Triệu Lộ Tư - Trần Triết Viễn trong phim mới liên tục gây tranh cãi, đoàn phim quyết định quay lại từ đầu? - Ảnh 7
Mặc kệ mọi phản đối, đoàn làm phim vẫn quyết định giao vai chính cho Triệu Lộ Tư và "nam thần mới nổi" Trần Triết Viễn.

Được biết, Vụng Trộm Không Thể Giấu dự kiến sẽ bao gồm 24 tập phim, do Kỳ Thước Ảnh Nghiệp và Wajijiwa đồng sản xuất. 

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Từ khóa:   Triệu Lộ Tư Trần Triết Viễn Vụng trộm không thể giấu sao hoa ngữ Cbiz

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