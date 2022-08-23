Không phải Triệu Lộ Tư, hóa ra nữ diễn viên này mới là 'tiểu Triệu Lệ Dĩnh' cọ nhiệt đàn chị?

Không phải Triệu Lộ Tư, nhiều cư dân mạng cho rằng Đàm Tùng Vận mới xứng danh " tiểu Triệu Lệ Dĩnh".

Ở thời điểm hiện tại, Triệu Lệ Dĩnh đang là một trong những đỉnh lưu lượng nổi tiếng nhất Cbiz. Chính vì vậy, có không ít ngôi sao trẻ 9x tìm mọi cách để cọ nhiệt, thậm chí được gọi với danh xưng “tiểu Triệu Lệ Dĩnh” điển hình như Triệu Lộ Tư, Viên Băng Nghiên… Thế nhưng mới đây, dân mạng đã phát hiện ra một ngôi sao khác có con đường phát triển sự nghiệp giống hệt nữ chính Dữ Phượng Hành. Cụ thể, sao nữ được nhắc đến chính là Đàm Tùng Vận. Triệu Lệ Dĩnh đang là một trong những đỉnh lưu lượng nổi tiếng nhất Cbiz Đàm Tùng Vận sinh năm 1990, thuộc hàng Tiểu Hoa Đán 9X. Năm 2007, Đàm Tùng Vận tốt nghiệp chuyên ngành Biểu diễn ở Học viện Điện ảnh Bắc Kinh, đến năm 2012, Đàm Tùng Vận mới được khán giả nhớ đến nhờ việc tham gia phim Hậu cung Chân Hoàn truyện. Thời điểm này, Đàm Tùng Vận đóng vai Phương Thuần Ý, nhân vật chỉ làm "lá xanh" cho Chân Hoàn (Tôn Lệ).

Tiểu Hoa Đán 9X - Đàm Tùng Vận Đàm Tùng Vận có không ít vai diễn chẳng để lại ấn tượng gì, đó là giai đoạn cô đóng rất nhiều vai phụ trong loạt phim truyền hình kém hấp dẫn. Mãi đến năm 2019, khi tham gia các dự án Thiếu nữ toàn phong và Điều tuyệt vời nhất của chúng ta, Đàm Tùng Vận mới bật lên được. Bước đà này tạo cơ hội để Đàm Tùng Vận đóng Cẩm y chi hạ cùng Nhậm Gia Luân rồi gây sốt khắp Châu Á vì quá xinh đẹp, đáng yêu. Không khó để nhận ra rằng Đàm Tùng Vận và Triệu Lệ Dĩnh đều sở hữu gương mặt tròn đáng yêu cùng khả năng ăn gian tuổi cực mạnh. Đâu chỉ có ngoại hình giống nhau, Đàm Tùng Vận còn được cho là có con đường phát triển sự nghiệp giống hệt đàn chị. Điển hình như việc chọn thể loại phim giống nhau trong vài năm trở lại đây.

Năm 2019, Triệu Lệ Dĩnh nhận vai nữ chính trong bộ phim trạch đấu Minh Lan Truyện. Đến năm 2021, Đàm Tùng Vận cũng nhận dự án phim cùng thể loại mang tên Cẩm Tâm Tựa Ngọc. Cả 2 dự án phim này đều tạo được tiếng vang tốt và góp phần giúp 2 nữ chính nâng cao danh tiếng. Mới đây, có thông tin cho biết Đàm Tùng Vận đang xem xét nhận một dự án phim về đề tài nông thôn. Có vẻ như sau khi gặt hái nhiều thành công nhờ các dự án ngôn tình, cổ trang, cô nàng đang muốn thay đổi hình tượng bản thân. Điều đáng nói là cách đây không lâu, dự án chuyển hình Hạnh Phúc Đến Vạn Gia của Triệu Lệ Dĩnh lên sóng cũng thuộc đề tài nông thôn. Sự trùng hợp trong việc chọn phim gần đây của Triệu Lệ Dĩnh và Đàm Tùng Vận khiến nhiều người không khỏi bất ngờ. Có ý kiến cho rằng sao nữ 9x đang muốn bắt chước con đường phát triển sự nghiệp của đàn chị. Khác với Triệu Lộ Tư và Viên Băng Nghiên, thay vì “sao chép” tạo hình, Đàm Tùng Vận chọn cách học hỏi việc chọn phim để bạo. Tuy nhiên, thông tin Đàm Tùng Vận sắp nhận phim về đề tài nông thôn vẫn chưa được xác nhận.

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