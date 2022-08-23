Phát hiện điểm chung là minh chứng cho sự thành công của Thương Lan Quyết và Trầm Vụn Hương Phai

Mặc dù không được đầu tư khủng như những dự án cấp S nhưng về chất lượng thì Thương Lan Quyết của Ngu Thư Hân không thua kém bất kì bộ phim nào, kể cả Trầm Vụn Hương Phai . Điều này có thể thấy qua nhiều yếu tố như diễn xuất, kịch bản, kĩ xảo, tạo hình của các nhân vật.

Chính những chi tiết này đã tạo nên sự khác biệt giữa cả hai bộ phim, tuy nhiên có điểm khác chắc chắn sẽ có điểm chung.

Kĩ xảo của Trầm Vụn Hương Phai bị cho là nghèo nàn, như những phim cổ trang trước đó, không có nổi bật và khác lạ.

Dưới nóng của cả hai bộ phim, nhiều tranh cãi đã nổ ra trước đó. Trước đó, đã có nhiều ý kiến cho rằng Thương Lan Quyết đã vượt trội hẳn về mặt nội dung và xây dựng nhân vật. Không chỉ vậy, Thương Lan Quyết còn được chăm chút kĩ lưỡng về mặt kĩ xảo mướt mắt, "xịn sò" hơn cả Trầm Vụn Hương Phai. Những cảnh quay không gian thần tiên nhìn rất thật, không làm tụt mood người xem.

Mới đây, khán giả đã phát hiện ra một điểm chung bất ngờ giữa hai bộ phim này là ngay sau khi vừa phát sóng, cả hai đều có một động thái chung, đó là công bố danh phận cho diễn viên chính trên nền tảng.

- Với Thành Nghị, nam diễn viên trở thành Quản lý phúc lợi của thành viên VIP Youku.

- Với Ngu Thư Hân, nữ diễn viên trở thành Người giới thiệu nội dung VIP của IQIYI.

Có thể thấy, đây là sự tin tưởng, công nhận mà nền tảng dành cho các diễn viên chính của những bộ phim này. Đây cũng là minh chứng quan trọng nhất cho sự thành công của hai dự án lớn mà các nền tảng lớn như Youku hay IQIYI chú trọng đầu tư trong năm nay.

Đối với Trầm Vụn Hương Phai, với sự góp mặt của Dương Tử và Thành Nghị, dự án thu hút sự chú ý của khán giả ngay sau khi lên sóng. Tuy nhiên, đáng tiếc rằng cho đến hiện tại, Trầm Vụn Hương Phai đã không còn giữ được độ thảo luận ở mức độ cao như trước đây, dẫu vậy, đây vẫn một trong ba bộ phim hot nhất ở thời điểm hiện tại. Bộ phim đang mở đầu phần 2 sau khi phần 1 kết thúc và tiếp tục được khán giả đón xem.

Trong khi đó, Thương Lan Quyết lại là bộ phim gây nhiều bất ngờ. Vốn không có diễn viên lưu lượng nhưng với kịch bản hấp dẫn, dàn diễn viên mới mẻ, tác phẩm hiện đang dẫn đầu nhiều bảng xếp hạng, thậm chí vượt mặt cả Trầm Vụn Hương Phai.