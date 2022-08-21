Sau Tinh Hán Xán Lạn, Triệu Lộ Tư tiếp tục "chạy đua" phim vườn trường, bị bạn diễn "cọ nhiệt" trong phim mới

Sao quốc tế 21/08/2022 15:10

Sau Tinh Hán Xán Lạn, Triệu Lộ Tư tiếp tục hóa thân thành nữ sinh 14 tuổi, Trần Triết Viễn lại gây tranh cãi chỉ vì lý do này.

Tinh Hán Xán Lạn do Triệu Lộ Tư và Ngô Lỗi thủ vai đã đi đến hồi kết. Sau bộ phim cổ trang này, nữ diễn viên tiếp tục nhận dự án mới thể loại thanh xuân vườn trường.

Tác phẩm tiếp theo của người đẹp họ Triệu được chuyển thể từ tiểu thuyết Vụng Trộm Không Thể Giấu. Theo đoàn phim công bố, nam chính nên duyên với cô là diễn viên trẻ Trần Triết Viễn.

Sau Tinh Hán Xán Lạn, Triệu Lộ Tư tiếp tục 'chạy đua' phim vườn trường, bị bạn diễn 'cọ nhiệt' trong phim mới - Ảnh 1 

Vụng trộm không thể giấu chính thức được chuyển thể thành phim 

Vụng Trộm Không Thể Giấu được chuyển thể từ cuốn tiểu thuyết nổi tiếng đang là dự án nhận được sự quan tâm của đông đảo khán giả mặc dù chỉ mới bắt đầu ghi hình cách đây không lâu.

Sau Tinh Hán Xán Lạn, Triệu Lộ Tư tiếp tục 'chạy đua' phim vườn trường, bị bạn diễn 'cọ nhiệt' trong phim mới - Ảnh 2

Với sự góp mặt của Triệu Lộ Tư - Trần Triết Viễn khiến dân tình xuýt xoa vì quá hợp đôi

Một số khoảnh khắc mới nhất của Triệu Lộ Tư và Trần Triết Viễn trên trường quay của bộ phim Vụng Trộm Không Thể Giấu đã được tung ra. Nhiều cư dân mạng bày tỏ sự phấn khích trước sự đáng yêu của cặp đôi, cho rằng ngoại hình của cặp đôi rất hợp nhau, khi đứng chung lại đem đến không khí tràn đầy thanh xuân tươi trẻ. 

Sau Tinh Hán Xán Lạn, Triệu Lộ Tư tiếp tục 'chạy đua' phim vườn trường, bị bạn diễn 'cọ nhiệt' trong phim mới - Ảnh 3Sau Tinh Hán Xán Lạn, Triệu Lộ Tư tiếp tục 'chạy đua' phim vườn trường, bị bạn diễn 'cọ nhiệt' trong phim mới - Ảnh 4Sau Tinh Hán Xán Lạn, Triệu Lộ Tư tiếp tục 'chạy đua' phim vườn trường, bị bạn diễn 'cọ nhiệt' trong phim mới - Ảnh 5

Tạo hình của các diễn viên liên tục được lan truyền trên mạng xã hội. Cư dân mạng cũng vì thế mà càng thảo luận sôi nổi về dự án này.

Sau Tinh Hán Xán Lạn, Triệu Lộ Tư tiếp tục 'chạy đua' phim vườn trường, bị bạn diễn 'cọ nhiệt' trong phim mới - Ảnh 6
Dân tình xôn xao về tạo hình của hai nhân vật 

 

Nhưng theo một số nguồn tin, việc hình ảnh bị lộ không liên quan đến đoàn phim. Người trong ngành cho biết, Trần Triết Viễn mới là phía chia sẻ tạo hình nhân vật.

Nguyên nhân được cho là nam diễn viên muốn sao tác với Triệu Lộ Tư. Hiện tại, nữ diễn viên đang trên đà nổi tiếng nên anh muốn nhân cơ hội này để tạo nhiệt cùng cô.

Sau Tinh Hán Xán Lạn, Triệu Lộ Tư tiếp tục 'chạy đua' phim vườn trường, bị bạn diễn 'cọ nhiệt' trong phim mới - Ảnh 7Sau Tinh Hán Xán Lạn, Triệu Lộ Tư tiếp tục 'chạy đua' phim vườn trường, bị bạn diễn 'cọ nhiệt' trong phim mới - Ảnh 8

So với Trần Triết Viễn, sự nghiệp của Triệu Lộ Tư phát triển tốt hơn. Gia tài phim ảnh của anh chưa nhiều nên không có tác phẩm đột phá.

Ngược lại, người đẹp họ Triệu đã thành công với Trần Thiên Thiên Trong Lời Đồn, Tinh Hán Xán Lạn  Trường Ca Hành. Nhưng bên cạnh thành tích về sự nghiệp, nữ diễn viên lại có đời tư không tốt.

Sau Tinh Hán Xán Lạn, Triệu Lộ Tư tiếp tục 'chạy đua' phim vườn trường, bị bạn diễn 'cọ nhiệt' trong phim mới - Ảnh 9
Thời gian qua, Triệu Lộ Tư liên tục nhận về nhiều thành tích đáng ngưỡng mộ.

Người đẹp họ Triệu từng bị tố cọ nhiệt đàn anh đàn chị là Tiêu Chiến, Triệu Lệ Dĩnh... Vì vậy, công chúng dần mất thiện cảm đối với nữ diễn viên.

Bên cạnh những bình luận tiêu cực thì một bộ phận khán giả cho rằng việc thay đổi tuổi tác cho nhân vật Tang Trĩ là phù hợp để Vụng Trộm Không Thể Giấu được thông qua quy trình kiểm duyệt. Việc để tuổi của nhân vật quá nhỏ sẽ khiến cho bộ phim bị liệt vào danh sách bị kiểm soát nghiêm ngặt hơn nên cộng đồng mạng cho rằng việc thay đổi này có thể hoàn toàn xảy ra, đặc biệt là khi tạo hình của Triệu Lộ Tư trên phim trường cũng trưởng thành hơn hẳn một cô bé mới chỉ 13, 14 tuổi. 

Sau Tinh Hán Xán Lạn, Triệu Lộ Tư tiếp tục 'chạy đua' phim vườn trường, bị bạn diễn 'cọ nhiệt' trong phim mới - Ảnh 10
Triệu Lộ Tư bị cho quá tuổi so với nhân vật của nguyên tác chỉ 13, 14 tuổi. 

Trần Triết Viễn là một diễn viên, ca sĩ người Trung Quốc. Nổi lên nhờ bộ phim thuộc đề tài thanh xuân Bí Mật Nơi Góc Tối, sở hữu vẻ ngoài đẹp trai, ngũ quan hài hòa lại còn cao ráo nên Trần Triết Viễn được mọi người yêu mến gọi là nam thần thanh xuân thế hệ mới của Cbiz. Chính vì vậy, việc nam diễn viên tham gia  vào vai chính trong Vụng trộm không thể giấu là một lựa chọn vô cùng phù hợp. 

 Sau Tinh Hán Xán Lạn, Triệu Lộ Tư tiếp tục 'chạy đua' phim vườn trường, bị bạn diễn 'cọ nhiệt' trong phim mới - Ảnh 11

Sau Tinh Hán Xán Lạn, Triệu Lộ Tư tiếp tục 'chạy đua' phim vườn trường, bị bạn diễn 'cọ nhiệt' trong phim mới - Ảnh 12
 Nam thần thanh xuân thế hệ mới của Cbiz - Trần Triết Viễn được đánh giá vô cùng phù hợp với vai diễn

Tuy có nhiều bình luận tiêu cực về cả 2 diễn viên song khán giả vẫn rất nóng lòng mong chờ ngày bộ phim được ra mắt. 

Vụng Trộm Không Thể Giấu: Tạo hình Triệu Lộ Tư 'gây choáng' vì như nhân vật bước ra từ trong truyện tranh?

Vụng Trộm Không Thể Giấu: Tạo hình Triệu Lộ Tư 'gây choáng' vì như nhân vật bước ra từ trong truyện tranh?

Những tạo hình đầu tiên của Triệu Lộ Tư trong dự án phim Vụng Trộm Không Thể Giấu được hé lộ, nhiều khán giả cho rằng cô nàng có rất nhiều điểm giống với nữ chính Vụng Trộm Không Thể Giấu bản truyện tranh.

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