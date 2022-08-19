Tinh Hán Xán Lạn của Ngô Lỗi - Triệu Lộ Tư kết thúc gấp rút khiến khán giả hụt hẫng vì cảm thấy chưa đủ

Sao quốc tế 19/08/2022 17:05

Tinh Hán Xán Lạn của Ngô Lỗi và Triệu Lộ Tư kết thúc vội vàng để nhường chỗ cho Ngọc Cốt Dao lên sóng, khán giả bày tỏ sự không hài lòng với cái kết chưa đủ thỏa mãn với những kỳ vọng trước đó.

Tinh Hán Xán Lạn do Triệu Lộ Tư và Ngô Lỗi đóng chính hiện đang là một trong những bộ phim hot nhất mùa hè năm nay. Mọi thông tin liên quan đến nội dung và dàn diễn trong phim đều trở thành chủ đề bàn tán trên các diễn đàn về phim ảnh

Tuy nhiên, ở những tập gần cuối, khán giả nhận thấy được sự gấp rút trong từng tập phim. Theo thông tin rộ lên trước đó, nhiều xôn xao cho rằng Tinh Hán Xán Lạng đã phải chiếu gấp rút để nhường suất cho Ngọc Cốt Dao của Tiêu Chiến lên sóng. 

Tinh Hán Xán Lạn của Ngô Lỗi - Triệu Lộ Tư kết thúc gấp rút khiến khán giả hụt hẫng vì cảm thấy chưa đủ - Ảnh 1
Ngọc Cốt Dao đang "rục rịch" chuẩn bị lên sóng

Đến hôm nay, nhiều khán giả bày tỏ sự tiếc nuối khi biết Tencent – đơn vị phát sóng Tinh Hán Xán Lạn đã chính thức mở gói VIP để khán giả xem đến tập cuối phim. Sau bao ngày mong đợi, cuối cùng cặp đôi Lăng Bất Nghi (Ngô Lỗi) và Trình Thiếu thương (Triệu Lộ Tư) cũng đã có được một cái kết viên mãn. Tuy nhiên, tập cuối Tinh Hán Xán Lạn vẫn khiến một bộ phận khán giả thấy không hài lòng.

Tinh Hán Xán Lạn của Ngô Lỗi - Triệu Lộ Tư kết thúc gấp rút khiến khán giả hụt hẫng vì cảm thấy chưa đủ - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Theo đó, sau 5 năm đi đày Lăng Bất Nghi đã về “nối lại tình xưa” cùng Trình Thiếu Thương. Mọi hiểu lầm được tháo gỡ, cặp đôi lại về bên nhau trong sự chúc phúc của mọi người. Dẫu vậy, nhiều khán giả vẫn cảm thấy tiếc nuối vì nam nữ chính không có được một hôn lễ hoành tráng. Phân cảnh, Lăng Bất Nghi và Trình Thiếu Thương mặc hỉ phục bước vào lễ đường ở huyện Hoa chỉ xuất hiện ở trailer, trên ảnh và trong lời kể.

Tập cuối của Tinh Hán Xán Lạn bị cắt đi khá nhiều khiến nội dung có phần thiếu logic và nhanh quá. Đặc biệt, việc cắt đi cảnh tổ chức hôn lễ của nam nữ chính khiến người xem cảm thấy không thỏa mãn. Lẽ ra sau khi phải trải qua vô vàn sóng gió, nam nữ chính nên có được một cái kết có hậu trong khung cảnh ngập tràn sắc đỏ rực rỡ.

Tinh Hán Xán Lạn của Ngô Lỗi - Triệu Lộ Tư kết thúc gấp rút khiến khán giả hụt hẫng vì cảm thấy chưa đủ - Ảnh 3

Tinh Hán Xán Lạn của Ngô Lỗi - Triệu Lộ Tư kết thúc gấp rút khiến khán giả hụt hẫng vì cảm thấy chưa đủ - Ảnh 4
Ảnh minh họa: Internet

Dưới sức nóng của cả hai bộ phim làm mưa làm gió, người hâm mộ vừa muốn xem Ngọc Cốt Dao, vừa không muốn Tinh Hán Xán Lạn phải kết thúc. Cái kết của Tinh Hán Xán Lạn dù là kết thúc đẹp nhưng vẫn không thỏa mãn đúng như những gì khán giả mong đợi. 

Rộ tin Vương Nhất Bác gia hạn hợp đồng với Nhạc Hoa, Cnet cho rằng liệu có liên quan đến Tiêu Chiến?

Rộ tin Vương Nhất Bác gia hạn hợp đồng với Nhạc Hoa, Cnet cho rằng liệu có liên quan đến Tiêu Chiến?

Tiêu Chiến bất ngờ bị gọi tên sau khi rộ thông tin Vương Nhất Bác đã gia hạn hợp đồng với Nhạc Hoa.

Xem thêm
Từ khóa:   Tinh hán xán lạn Ngọc Cốt Dao Phim Hoa Ngữ hay sao Hoa ngữ Cbiz

TIN LIÊN QUAN

Rộ tin Vương Nhất Bác gia hạn hợp đồng với Nhạc Hoa, Cnet cho rằng liệu có liên quan đến Tiêu Chiến?

Rộ tin Vương Nhất Bác gia hạn hợp đồng với Nhạc Hoa, Cnet cho rằng liệu có liên quan đến Tiêu Chiến?

Netizen tranh cãi dữ dội việc Bạch Lộc và Cúc Tịnh Y "mượn" tạo hình của Dương Tử trong Trường Tương Tư

Netizen tranh cãi dữ dội việc Bạch Lộc và Cúc Tịnh Y "mượn" tạo hình của Dương Tử trong Trường Tương Tư

Phim mới của Triệu Lệ Dĩnh 'vượt ải' kiểm duyệt, netizen mong đợi liệu có "làm nên chuyện" như Hạnh Phúc Đến Vạn Gia?

Phim mới của Triệu Lệ Dĩnh 'vượt ải' kiểm duyệt, netizen mong đợi liệu có "làm nên chuyện" như Hạnh Phúc Đến Vạn Gia?

Triệu Lộ Tư được đạo diễn Tinh Hán Xán Lạn khen ngợi hết lời dù từng bị Vu Chính chê 'một màu'

Triệu Lộ Tư được đạo diễn Tinh Hán Xán Lạn khen ngợi hết lời dù từng bị Vu Chính chê 'một màu'

Ngọc Cốt Dao chưa kịp lên sóng, Tiêu Chiến đã gặp rắc rối vì vẻ ngoài "đào hoa"

Ngọc Cốt Dao chưa kịp lên sóng, Tiêu Chiến đã gặp rắc rối vì vẻ ngoài "đào hoa"

Phía Tiêu Chiến có động thái cực gắt sau tin đồn nam diễn viên hẹn hò với quản lí kém 11 tuổi

Phía Tiêu Chiến có động thái cực gắt sau tin đồn nam diễn viên hẹn hò với quản lí kém 11 tuổi

TIN MỚI NHẤT

Trịnh Mỹ Anh bị ban tổ chức Hoa hậu Trái đất tước danh hiệu sau khi đoạt á hậu Miss Universe Vietnam

Trịnh Mỹ Anh bị ban tổ chức Hoa hậu Trái đất tước danh hiệu sau khi đoạt á hậu Miss Universe Vietnam

Tin tức giải trí 1 giờ 9 phút trước
Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Hậu trường 1 giờ 33 phút trước
Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

Xã hội 2 giờ 14 phút trước
Thịt vịt và những tác dụng tích cực giúp tăng cường sức khỏe

Thịt vịt và những tác dụng tích cực giúp tăng cường sức khỏe

Dinh dưỡng 3 giờ 25 phút trước
Danh tính nam giám đốc bán đồng hồ, trang sức nhái Rolex, Cartier

Danh tính nam giám đốc bán đồng hồ, trang sức nhái Rolex, Cartier

Đời sống 3 giờ 47 phút trước
Đồng Nai: Cháy lớn tại xưởng 1.000m2 ở KCN Nhơn Trạch 2, huy động 10 xe chữa cháy

Đồng Nai: Cháy lớn tại xưởng 1.000m2 ở KCN Nhơn Trạch 2, huy động 10 xe chữa cháy

Đời sống 4 giờ 8 phút trước
Thần Tài chiếu cố sau ngày 3/10/2026, 3 con giáp tài lộc bung cửa, trúng số giàu to, vận may ập đến không ngừng

Thần Tài chiếu cố sau ngày 3/10/2026, 3 con giáp tài lộc bung cửa, trúng số giàu to, vận may ập đến không ngừng

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 20 phút trước
Người mẫu Quỳnh Anh đăng quang Miss Universe Vietnam 2026, rapper Pháo là Á hậu

Người mẫu Quỳnh Anh đăng quang Miss Universe Vietnam 2026, rapper Pháo là Á hậu

Tin tức giải trí 4 giờ 21 phút trước
Giá vàng hôm nay, ngày 3/10/2026: Miếng SJC và nhẫn giảm 600 nghìn/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 3/10/2026: Miếng SJC và nhẫn giảm 600 nghìn/lượng

Đời sống 4 giờ 53 phút trước
Tử vi 2 ngày cuối tuần, 3 con giáp ra ngõ gặp Quý Nhân, đường đời rộng mở, làm ăn phát đạt, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

Tử vi 2 ngày cuối tuần, 3 con giáp ra ngõ gặp Quý Nhân, đường đời rộng mở, làm ăn phát đạt, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 55 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Từ ngày 2/10 đến 12/10, 3 con giáp uống no Lộc Trời, đắc Tài đắc Lộc, may mắn hơn người, nằm duỗi hưởng thụ thành quả

Từ ngày 2/10 đến 12/10, 3 con giáp uống no Lộc Trời, đắc Tài đắc Lộc, may mắn hơn người, nằm duỗi hưởng thụ thành quả

Kể từ ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp hứng trọn lộc trần gian, vận thế hanh thông, phú quý ngập nhà, sự nghiệp thăng hoa

Kể từ ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp hứng trọn lộc trần gian, vận thế hanh thông, phú quý ngập nhà, sự nghiệp thăng hoa

Tử vi Chủ Nhật 4/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi sự nghiệp vượng phát, tiền tài tràn vào nhà, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Tử vi Chủ Nhật 4/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi sự nghiệp vượng phát, tiền tài tràn vào nhà, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Triệu Lệ Dĩnh hiện giờ ra sao sau những thông tin về sức khỏe?

Triệu Lệ Dĩnh hiện giờ ra sao sau những thông tin về sức khỏe?

Danh tính người biến Lưu Diệc Phi thành 'thần tiên tỷ tỷ' của màn ảnh Hoa ngữ

Danh tính người biến Lưu Diệc Phi thành 'thần tiên tỷ tỷ' của màn ảnh Hoa ngữ

Lý Á Bằng tiết lộ nguyên nhân không còn xuất hiện trên màn ảnh

Lý Á Bằng tiết lộ nguyên nhân không còn xuất hiện trên màn ảnh

'Lan Hương Như Cố' của Đàm Tùng Vận vấp phải nhiều ý kiến trái chiều

'Lan Hương Như Cố' của Đàm Tùng Vận vấp phải nhiều ý kiến trái chiều

Bạch Lộc và Trần Triết Viễn nên duyên trong phim mới 'Triều Ngọc Giai'

Bạch Lộc và Trần Triết Viễn nên duyên trong phim mới 'Triều Ngọc Giai'

'Biểu tượng sắc đẹp Hong Kong' Vương Tổ Hiền cho phép sử dụng hình ảnh thời trẻ trong phim AI

'Biểu tượng sắc đẹp Hong Kong' Vương Tổ Hiền cho phép sử dụng hình ảnh thời trẻ trong phim AI