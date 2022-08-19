Tinh Hán Xán Lạn của Ngô Lỗi - Triệu Lộ Tư kết thúc gấp rút khiến khán giả hụt hẫng vì cảm thấy chưa đủ

Tinh Hán Xán Lạn của Ngô Lỗi và Triệu Lộ Tư kết thúc vội vàng để nhường chỗ cho Ngọc Cốt Dao lên sóng, khán giả bày tỏ sự không hài lòng với cái kết chưa đủ thỏa mãn với những kỳ vọng trước đó.

Tinh Hán Xán Lạn do Triệu Lộ Tư và Ngô Lỗi đóng chính hiện đang là một trong những bộ phim hot nhất mùa hè năm nay. Mọi thông tin liên quan đến nội dung và dàn diễn trong phim đều trở thành chủ đề bàn tán trên các diễn đàn về phim ảnh. Tuy nhiên, ở những tập gần cuối, khán giả nhận thấy được sự gấp rút trong từng tập phim. Theo thông tin rộ lên trước đó, nhiều xôn xao cho rằng Tinh Hán Xán Lạng đã phải chiếu gấp rút để nhường suất cho Ngọc Cốt Dao của Tiêu Chiến lên sóng.

Ngọc Cốt Dao đang "rục rịch" chuẩn bị lên sóng Đến hôm nay, nhiều khán giả bày tỏ sự tiếc nuối khi biết Tencent – đơn vị phát sóng Tinh Hán Xán Lạn đã chính thức mở gói VIP để khán giả xem đến tập cuối phim. Sau bao ngày mong đợi, cuối cùng cặp đôi Lăng Bất Nghi (Ngô Lỗi) và Trình Thiếu thương (Triệu Lộ Tư) cũng đã có được một cái kết viên mãn. Tuy nhiên, tập cuối Tinh Hán Xán Lạn vẫn khiến một bộ phận khán giả thấy không hài lòng. Ảnh minh họa: Internet Theo đó, sau 5 năm đi đày Lăng Bất Nghi đã về “nối lại tình xưa” cùng Trình Thiếu Thương. Mọi hiểu lầm được tháo gỡ, cặp đôi lại về bên nhau trong sự chúc phúc của mọi người. Dẫu vậy, nhiều khán giả vẫn cảm thấy tiếc nuối vì nam nữ chính không có được một hôn lễ hoành tráng. Phân cảnh, Lăng Bất Nghi và Trình Thiếu Thương mặc hỉ phục bước vào lễ đường ở huyện Hoa chỉ xuất hiện ở trailer, trên ảnh và trong lời kể.

Tập cuối của Tinh Hán Xán Lạn bị cắt đi khá nhiều khiến nội dung có phần thiếu logic và nhanh quá. Đặc biệt, việc cắt đi cảnh tổ chức hôn lễ của nam nữ chính khiến người xem cảm thấy không thỏa mãn. Lẽ ra sau khi phải trải qua vô vàn sóng gió, nam nữ chính nên có được một cái kết có hậu trong khung cảnh ngập tràn sắc đỏ rực rỡ. Ảnh minh họa: Internet Dưới sức nóng của cả hai bộ phim làm mưa làm gió, người hâm mộ vừa muốn xem Ngọc Cốt Dao, vừa không muốn Tinh Hán Xán Lạn phải kết thúc. Cái kết của Tinh Hán Xán Lạn dù là kết thúc đẹp nhưng vẫn không thỏa mãn đúng như những gì khán giả mong đợi.

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