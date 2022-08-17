Ngọc Cốt Dao chưa kịp lên sóng, Tiêu Chiến đã gặp rắc rối vì vẻ ngoài "đào hoa"

Sao quốc tế 17/08/2022 20:10

Sự quan tâm thái quá, nhiệt liệt "đẩy thuyền" của người hâm mộ dễ khiến cho các thần tượng liên tục vướng vào rắc rối. Điển hình là nam thần Trần Tình Lệnh - Tiêu Chiến cũng vướng vào những tin đồn thất thiệt làm ảnh hưởng đến hình tượng của nam diễn viên.

Tiêu Chiến sinh năm 1991 là nam diễn viên trẻ rất được yêu thích hiện nay của màn ảnh Hoa ngữ. Anh góp mặt trong nhiều dự án phim truyền hình đạt lượng rating “khủng” như Trần Tình Lệnh, Đấu La Đại Lục, Ôi! Hoàng đế bệ hạ của ta...

Tiêu Chiến là thành viên của nhóm X Cửu thiếu niên đoàn (X9) với vai trò lead vocal của nhóm. Tuy nhiên, anh chỉ thật sự được công chúng biết đến nhiều hơn qua vai diễn Di Lăng Lão Tổ Ngụy Vô Tiện trong phim Trần Tình Lệnh.

Ngọc Cốt Dao chưa kịp lên sóng, Tiêu Chiến đã gặp rắc rối vì vẻ ngoài 'đào hoa' - Ảnh 1
Tiêu Chiến "vụt lên" thành ngôi sao sáng sau khi tham gia đóng Trần Tình Lệnh 

Nhờ vẻ ngoài điển trai, đào hoa của mình mà nam diễn viên không ít lần gặp rắc rối. Ngoài ra, anh còn có kỹ năng diễn xuất tốt nên khi diễn cặp với nữ diễn viên nào cũng tạo phản ứng hóa học rất tốt với bạn diễn. Điều này đã mang đến rắc rối không nhỏ cho nam diễn viên vì người hâm mộ liên tục “đẩy thuyền” và gán ghép Tiêu Chiến với các nữ diễn viên đóng cặp.

Thậm chí, cộng đồng mạng còn đưa ra nhiều lời đồn thổi rằng Tiêu Chiến “phim giả tình thật” với các bạn diễn. Nữ diễn viên gần đây nhất bị đồn hẹn hò với Tiêu Chiến là Lý Thấm (đóng cặp trong phim Vùng biển trong mơ, Lang Điện hạ, Tru Tiên).

Trong khoảng thời gian đóng phim, Tiêu Chiến và Lý Thấm đã bị một số lần bị đồn thổi hẹn hò khi có các hoạt động tương tác với nhau ngoài đời, cũng như trong các chương trình tạp kỹ.

Ngọc Cốt Dao chưa kịp lên sóng, Tiêu Chiến đã gặp rắc rối vì vẻ ngoài 'đào hoa' - Ảnh 2
Tiêu Chiến - Lý Thâm từng bị nghi hẹn hò trước đó bởi sự tương tác của cả hai thân thiết như những cặp đôi thật sự.
Ngọc Cốt Dao chưa kịp lên sóng, Tiêu Chiến đã gặp rắc rối vì vẻ ngoài 'đào hoa' - Ảnh 3
Tiêu Chiến và Dương Tử bị đồn hẹn hò khi đóng chung trong Dư sinh xin chỉ giáo nhiều hơn.

Gần đây nhất, Tiêu Chiến còn bị đồn hẹn hò với quản lý hơn 10 tuổi Trương Tinh do thỉnh thoảng người quản lý mặc trang phục tương đồng với Tiêu Chiến. Thậm chí cộng đồng "buôn dưa” còn cho rằng cả hai đã có con.

Ngọc Cốt Dao chưa kịp lên sóng, Tiêu Chiến đã gặp rắc rối vì vẻ ngoài 'đào hoa' - Ảnh 4
Nam diễn viên bị đồn hẹn hò với nữ quản lý Trương Tinh.

 Sự hâm mộ và chú ý của cư dân mạng dành cho Tiêu Chiến là sự mong muốn của bất kỳ diễn viên nào. Tuy nhiên, sự quan tâm thái quá không chỉ làm ảnh hưởng đến cuộc sống của nam diễn viên mà còn ảnh hưởng đến sự nghiệp của Tiêu Chiến. Bởi vì, nhiều lần có nghi án "phim giả tình thật" với bạn diễn nữ nên Tiêu Chiến cũng không còn hứng thú nhiều với những bộ phim có nhiều tuyến tình cảm.

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