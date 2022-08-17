Đinh Vũ Hề bất ngờ được xếp trên cơ loạt mỹ nam như Tiêu Chiến, Ngô Lỗi, Vương Hạc Đệ , nghe lí do khiến fan phải bật cười

Tiêu Chiến, Ngô Lỗi, Vương Hạc Đệ.bị cho là "kẻ đến sau" Đinh Vũ Hề chỉ vì một lý do khá thú vị.

Đinh Vũ Hề sinh ngày 20/07/1995, tốt nghiệp học viện Hí Kịch Thượng Hải. Các mọt phim Trung sẽ nhận ra Đinh Vũ Hề từng đóng vai chàng bác sĩ đẹp trai Chu Thời Uẩn trong Đẹp Trai Là Số 1. Trước đó, Đinh Vũ Hề cũng góp mặt trong nhiều dự án như Tân Tiếu Ngạo Giang Hồ, Tám Phút Ấm Áp... Dù là là diễn viên mới, chưa có nhiều kinh nghiệm trong nghề nhưng nhờ ngoại hình ổn, Đinh Vũ Hề vẫn được các đạo diễn ưu ái trao cơ hội tỏa sáng. Là một trong những cái tên mới được chú ý trong Cbiz. Không sở hữu vẻ ngoài điển trai cực phẩm, thế nhưng nam diễn viên 9x này lại được nhận xét là có diễn xuất tốt cùng khả năng tương tác ăn ý với bạn diễn. Mới đây, anh chàng bất ngờ được dân mạng xếp trên cơ loạt mỹ nam như Tiêu Chiến, Ngô Lỗi, Vương Hạc Đệ vì một lý do khá thú vị.

Đinh Vũ Hề là cái tên mới đang gây chý ý trong giới giải trí Cbiz Theo đó ở thời điểm hiện tại, Ngô Lỗi đang hợp tác cùng Triệu Lộ Tư trong Tinh Hán Xán Lạn. Vương Hạc Đệ lần đầu đóng cặp cùng Ngu Thư Hân trong dự án tiên hiệp Thương Lan Quyết. Trong khi đó, Ngọc Cốt Dao do Tiêu Chiến và Nhậm Mẫn đóng chính cũng đang rục rịch chuẩn bị lên sóng. Cả 3 dự án cổ trang này đều đang là tâm điểm chú ý của các mọt phim Hoa ngữ. Ngô Lỗi - Triệu Lộ Tư trong Tinh Hán Xán Lạn Vương Hạc Đệ lần đầu hợp tác cùng Ngu Thư Hân trong Thương Lan Quyết Ngọc Cốt Dao do Tiêu Chiến - Nhậm Mẫn thủ vai chính chuẩn bị lên sóng Điều bất ngờ là các “tình mới” của Tiêu Chiến, Ngô Lỗi và Vương Hạc Đệ đều đã từng hợp tác với Đinh Vũ Hề trước đó. Vì vậy, có dân mạng đã đùa vui rằng, cả 3 mỹ nam trên chỉ là “kẻ đến sau” mà thôi.

Cụ thể vào năm 2020, Đinh Vũ Hề nhận được sự chú ý lớn sau khi hợp tác cùng Triệu Lộ Tư trong bộ phim Trần Thiên Thiên Trong Lời Đồn. Với lối diễn tự nhiên, chemistry tốt với bạn diễn, anh chàng nhận được vô số lời khen ngợi. Tính đến nay, đây cũng là bộ phim thành công nhất trong sự nghiệp của nam diễn viên. "Tình mới" của Ngô Lỗi lại chính là "tình cũ" của Đinh Vũ Hề Dù cách kiểm soát biểu cảm của Đinh Vũ Hề có phần chưa được chuyên nghiệp, điều khiến khán giả "phát cuồng" là anh chàng có tương tác rất tốt với nữ diễn viên họ Triệu. Trong Trần Thiên Thiên Trong Lời Đồn, người xem không ít lần "lịm tim" bởi hành động ngọt ngào của Hàn Thước. Ngoài đời, Đinh Vũ Hề cũng rất ga lăng với đàn chị Triệu Lộ Tư. Đến năm 2021, Đinh Vũ Hề và Ngu Thư Hân cùng hợp tác trong bộ phim Khúc Biến Tấu Ánh Trăng. Sang năm 2022 mới đây, anh chàng đóng cặp cùng Nhậm Mẫn trong bộ phim điện ảnh Mười Năm Nhất Phẩm Ôn Như Ngôn. Đinh Vũ Hề và Ngu Thư Hân cùng hợp tác trong bộ phim Khúc Biến Tấu Ánh Trăng Hợp tác cùng Nhậm Mẫn trong bộ phim điện ảnh Mười Năm Nhất Phẩm Ôn Như Ngôn Tuy nhiên, cả 2 bộ phim sau này của Đinh Vũ Hề đều không tạo được thành tích tốt dù có dàn diễn viên trẻ đầy tiềm năng. Khi đánh giá về nhan sắc, ngoại hình của Đinh Vũ Hề không quá nổi trội như 3 mỹ nam trên thế nhưng Đinh Vũ Hề có lợi thế là rất đa dạng trong việc lựa chọn vai diễn. Sắp tới, anh chàng có một dự án cổ trang rất được khán giả mong đợi là Bảy Kiếp May Mắn đóng cặp cùng Dương Siêu Việt. Sở hữu nguyên tác nổi tiếng, lại thêm phim được đầu tư lớn, vì vậy đây là bộ phim được kỳ vọng sẽ giúp Đinh Vũ Hề bạo lớn. Bảy Kiếp May Mắn được kỳ vọng sẽ giúp Đinh Vũ Hề bạo lớn. Dù chỉ là "người đến sau" nhưng Ngô Lỗi và Vương Hạc Đệ đều gặt hái được nhiều thành tích tốt hơn so với Đinh Vũ Hề. Về phần Tiêu Chiến, khán giả vẫn đang rất nóng lòng chờ đợi màn thể hiện của anh chàng khi Ngọc Cốt Dao chính thức lên sóng.

Vương Hạo Tín - Trần Tự Dao vướng nghi vấn âm thầm ly hôn sau nhiều năm vướng tin đồn rạn nứt Hôm 16/8, cặp sao TVB Vương Hạo Tín - Trần Tự Dao được cho là đã âm thầm ly hôn sau nhiều năm vướng tin đồn rạn nứt, khiến cộng đồng mạng ngỡ ngàng.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/dinh-vu-he-bat-ngo-duoc-xep-tren-co-loat-my-nam-nhu-tieu-chien-ngo-loi-vuong-hac-de-nghe-li-do-khien-fan-phai-bat-cuoi-492676.html