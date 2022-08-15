Vương Nhất Bác chứng minh khả năng diễn xuất "thượng đỉnh" trong phim hình sự Băng Vũ Hỏa

Băng Vũ Hỏa là phim truyền hình Hoa Ngữ được trông chờ nhiều nhất trong năm. Phim thuộc thể loại hành động đầy gây cấn, với sự tham gia của hai mỹ nam Trần Hiểu và Vương Nhất Bác đã khiến người hâm mộ phát sốt.

Băng Vũ Hỏa đánh dấu bước đi táo bạo của ngôi sao đang lên Vương Nhất Bác. Vứt bỏ hình ảnh nam thần, Vương Nhất Bác vào vai chàng cảnh sát "bụi bặm", không ngại gian nan vất vả để triệt phá đường dây ma túy, đem lại bình yên cho người dân.

Bộ phim không chỉ hấp dẫn về nội dung, mà chỉ mới vài tập phát sóng đầu người hâm mộ đã phát cuồng với khả năng diễn xuất của Vương Nhất Bác. Nói về diễn xuất của nam diễn viên, khán giả để hết lời khen ngợi.

Bước vào vai diễn cảnh sát trẻ Trần Vũ, Vương Nhất Bác đã gặp không ít khó khăn, khi đạo diễn Băng Vũ Hỏa từng tâm sự rằng, ngôi sao sinh năm 1997 không phải là lựa chọn đầu tiên cho vai Trần Vũ vì ngoại hình không hợp. Tuy nhiên ánh mắt kiên định, có gì đó bất chấp của Vương Nhất Bác đã hoàn toàn thuyết phục đạo diễn lựa anh vào vai này.

Vương Nhất Bác suýt mất vai vì gương mặt còn "non" so với nhân vật là một cảnh sát lăn lộn "bụi bặm"

Thật ra ngoại hình của Vương Nhất Bác bị nhận xét khá "non" khi đóng cảnh sát, nhưng lại phù hợp với nhân vật trong phim. Bởi Trần Vũ là chàng cảnh sát mới ra trường được vài năm. Tuy có tinh thần chiến đấu không thua kém bất cứ ai nhưng về kinh nghiệm cùng những mặt sâu xa trong ngành, Trần Vũ vẫn còn chưa thể nắm bắt tốt. Bằng chứng là ở tập 2, Trần Vũ từng bị cấp trên mắng cho một trận, khiến cho anh mặt mũi "tái mét".

Dù vậy, nam diễn viên đã rất cố gắng để hoàn thành vai diễn trọng vẹn. Từ đó có thể thấy không chỉ với vẻ ngoài cuốn hút, mà kỹ năng diễn xuất của Vương Nhất Bác cũng đạt tới một đỉnh cao nhất định. Bằng chứng là những bình luận dành cho mỹ nam như "Lời thoại tốt, kỹ năng diễn xuất đỉnh, diễn đạt rất xác nhân vật, giọng nói thỏa mái, gây cảm xúc khi xem..." vô cùng nhiều trên các diễn đàn nói về phim.