Vương Nhất Bác chứng minh khả năng diễn xuất "thượng đỉnh" trong phim hình sự Băng Vũ Hỏa

Sao quốc tế 15/08/2022 14:39

Vương Nhất Bác suýt mất vai diễn trong bộ phim hình sự Băng Vũ Hỏa, sau khi được chấp thuận đóng vai chính, anh chàng đã chứng minh những tiến bộ vượt trội trong kỹ năng diễn xuất của mình.

Băng Vũ Hỏa là phim truyền hình Hoa Ngữ được trông chờ nhiều nhất trong năm. Phim thuộc thể loại hành động đầy gây cấn, với sự tham gia của hai mỹ nam Trần Hiểu và Vương Nhất Bác đã khiến người hâm mộ phát sốt. 

Vương Nhất Bác chứng minh khả năng diễn xuất 'thượng đỉnh' trong phim hình sự Băng Vũ Hỏa - Ảnh 1

Vương Nhất Bác chứng minh khả năng diễn xuất 'thượng đỉnh' trong phim hình sự Băng Vũ Hỏa - Ảnh 2
Băng Vũ Hỏa với sự tham gia của Trần Hiểu và Vương Nhất Bác  

Bộ phim không chỉ hấp dẫn về nội dung, mà chỉ mới vài tập phát sóng đầu người hâm mộ đã phát cuồng với khả năng diễn xuất của Vương Nhất Bác. Nói về diễn xuất của nam diễn viên, khán giả để hết lời khen ngợi.  

Vương Nhất Bác chứng minh khả năng diễn xuất 'thượng đỉnh' trong phim hình sự Băng Vũ Hỏa - Ảnh 3
Khán giả dành nhiều lời khen cho diễn xuất của nam diễn viên

Băng Vũ Hỏa đánh dấu bước đi táo bạo của ngôi sao đang lên Vương Nhất Bác. Vứt bỏ hình ảnh nam thần, Vương Nhất Bác vào vai chàng cảnh sát "bụi bặm", không ngại gian nan vất vả để triệt phá đường dây ma túy, đem lại bình yên cho người dân.

Bước vào vai diễn cảnh sát trẻ Trần Vũ, Vương Nhất Bác đã gặp không ít khó khăn, khi đạo diễn Băng Vũ Hỏa từng tâm sự rằng, ngôi sao sinh năm 1997 không phải là lựa chọn đầu tiên cho vai Trần Vũ vì ngoại hình không hợp. Tuy nhiên ánh mắt kiên định, có gì đó bất chấp của Vương Nhất Bác đã hoàn toàn thuyết phục đạo diễn lựa anh vào vai này. 

Vương Nhất Bác chứng minh khả năng diễn xuất 'thượng đỉnh' trong phim hình sự Băng Vũ Hỏa - Ảnh 4
Vương Nhất Bác suýt mất vai vì gương mặt còn "non" so với nhân vật là một cảnh sát lăn lộn "bụi bặm"

Thật ra ngoại hình của Vương Nhất Bác bị nhận xét khá "non" khi đóng cảnh sát, nhưng lại phù hợp với nhân vật trong phim. Bởi Trần Vũ là chàng cảnh sát mới ra trường được vài năm. Tuy có tinh thần chiến đấu không thua kém bất cứ ai nhưng về kinh nghiệm cùng những mặt sâu xa trong ngành, Trần Vũ vẫn còn chưa thể nắm bắt tốt. Bằng chứng là ở tập 2, Trần Vũ từng bị cấp trên mắng cho một trận, khiến cho anh mặt mũi "tái mét". 

Dù vậy, nam diễn viên đã rất cố gắng để hoàn thành vai diễn trọng vẹn. Từ đó có thể thấy không chỉ với vẻ ngoài cuốn hút, mà kỹ năng diễn xuất của Vương Nhất Bác cũng đạt tới một đỉnh cao nhất định. Bằng chứng là những bình luận dành cho mỹ nam như "Lời thoại tốt, kỹ năng diễn xuất đỉnh, diễn đạt rất xác nhân vật, giọng nói thỏa mái, gây cảm xúc khi xem..." vô cùng nhiều trên các diễn đàn nói về phim.

 

Nhan sắc "một chín một mười " của Vương Nhất Bác - Vương Tuấn Khải khiến netizen khó phân thắng bại

Nhan sắc "một chín một mười " của Vương Nhất Bác - Vương Tuấn Khải khiến netizen khó phân thắng bại

Hai anh em Vương Nhất Bác - Vương Tuấn Khải đứng chung khung hình, khiến netizen đau đầu vì khó đánh giá nhan sắc.

Xem thêm
Từ khóa:   Vương Nhất Bác Băng Vũ Hỏa mỹ nam hoa ngữ sao hoa ngữ cbiz

TIN LIÊN QUAN

Nhan sắc "một chín một mười " của Vương Nhất Bác - Vương Tuấn Khải khiến netizen khó phân thắng bại

Nhan sắc "một chín một mười " của Vương Nhất Bác - Vương Tuấn Khải khiến netizen khó phân thắng bại

Chuyển hình qua điện ảnh, Vương Nhất Bác có nguy cơ trở thành Lưu Diệc Phi và Cảnh Điềm 'phiên bản nam'?

Chuyển hình qua điện ảnh, Vương Nhất Bác có nguy cơ trở thành Lưu Diệc Phi và Cảnh Điềm 'phiên bản nam'?

Vương Nhất Bác gây “mất máu” bởi cảnh tắm tiên trong Băng Vũ Hỏa

Vương Nhất Bác gây “mất máu” bởi cảnh tắm tiên trong Băng Vũ Hỏa

Băng Vũ Hỏa vừa lên sóng, Vương Nhất Bác gây chú ý với màn diễn xuất của mình

Băng Vũ Hỏa vừa lên sóng, Vương Nhất Bác gây chú ý với màn diễn xuất của mình

Nửa đêm đến nhà vợ cũ đưa 1000 tỷ đòi quyền nuôi con, Tạ Đình Phong nhận kết phũ từ con trai cả

Nửa đêm đến nhà vợ cũ đưa 1000 tỷ đòi quyền nuôi con, Tạ Đình Phong nhận kết phũ từ con trai cả

'Quách Tương' Trương Tuyết Nghênh lộ nghi vấn là người đồng tính

'Quách Tương' Trương Tuyết Nghênh lộ nghi vấn là người đồng tính

TIN MỚI NHẤT

Phản ứng của người vợ ngày phát hiện lý do chồng luôn hăng hái trông con giúp nhà bên

Phản ứng của người vợ ngày phát hiện lý do chồng luôn hăng hái trông con giúp nhà bên

Ngoại tình 1 giờ 12 phút trước
Đúng 16h30 ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Đúng 16h30 ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 17 phút trước
Lý do khiến cô dâu quyết định hủy đám cưới ngay cận ngày trọng đại

Lý do khiến cô dâu quyết định hủy đám cưới ngay cận ngày trọng đại

Ngoại tình 2 giờ 12 phút trước
Kể từ ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'mã đáo thành công', tiền bạc phất lên như vũ bão, về già được hưởng cuộc sống an nhàn

Kể từ ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'mã đáo thành công', tiền bạc phất lên như vũ bão, về già được hưởng cuộc sống an nhàn

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 27 phút trước
Món đồ người vợ để lại khiến nhà chồng lập tức năn nỉ quay về

Món đồ người vợ để lại khiến nhà chồng lập tức năn nỉ quay về

Tâm sự gia đình 2 giờ 42 phút trước
Đại úy, Thạc sĩ Trịnh Trung Hiếu: Chậm lại một chút để giữ bình yên!

Đại úy, Thạc sĩ Trịnh Trung Hiếu: Chậm lại một chút để giữ bình yên!

Đời sống 3 giờ 24 phút trước
Trịnh Mỹ Anh bị ban tổ chức Hoa hậu Trái đất tước danh hiệu sau khi đoạt á hậu Miss Universe Vietnam

Trịnh Mỹ Anh bị ban tổ chức Hoa hậu Trái đất tước danh hiệu sau khi đoạt á hậu Miss Universe Vietnam

Tin tức giải trí 4 giờ 26 phút trước
Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Hậu trường 4 giờ 51 phút trước
Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

Xã hội 5 giờ 32 phút trước
Thịt vịt và những tác dụng tích cực giúp tăng cường sức khỏe

Thịt vịt và những tác dụng tích cực giúp tăng cường sức khỏe

Dinh dưỡng 6 giờ 42 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi Chủ Nhật 4/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi sự nghiệp vượng phát, tiền tài tràn vào nhà, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Tử vi Chủ Nhật 4/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi sự nghiệp vượng phát, tiền tài tràn vào nhà, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 3/10/2026, 3 con giáp đổi vận giàu sang, số ‘ngậm thìa vàng’ công dαnh sự nghiệp thuận lợi, cả đời sống tгong nhung lụa

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 3/10/2026, 3 con giáp đổi vận giàu sang, số ‘ngậm thìa vàng’ công dαnh sự nghiệp thuận lợi, cả đời sống tгong nhung lụa

Đúng ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, Thần Tài giữ cửa, 3 con giáp sự nghiệp vượng phát, tiền đổ 'ào ào' như mưa, đi đâu cũng gặp quý nhân

Đúng ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, Thần Tài giữ cửa, 3 con giáp sự nghiệp vượng phát, tiền đổ 'ào ào' như mưa, đi đâu cũng gặp quý nhân

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Triệu Lệ Dĩnh hiện giờ ra sao sau những thông tin về sức khỏe?

Triệu Lệ Dĩnh hiện giờ ra sao sau những thông tin về sức khỏe?

Danh tính người biến Lưu Diệc Phi thành 'thần tiên tỷ tỷ' của màn ảnh Hoa ngữ

Danh tính người biến Lưu Diệc Phi thành 'thần tiên tỷ tỷ' của màn ảnh Hoa ngữ

Lý Á Bằng tiết lộ nguyên nhân không còn xuất hiện trên màn ảnh

Lý Á Bằng tiết lộ nguyên nhân không còn xuất hiện trên màn ảnh

'Lan Hương Như Cố' của Đàm Tùng Vận vấp phải nhiều ý kiến trái chiều

'Lan Hương Như Cố' của Đàm Tùng Vận vấp phải nhiều ý kiến trái chiều

Bạch Lộc và Trần Triết Viễn nên duyên trong phim mới 'Triều Ngọc Giai'

Bạch Lộc và Trần Triết Viễn nên duyên trong phim mới 'Triều Ngọc Giai'

'Biểu tượng sắc đẹp Hong Kong' Vương Tổ Hiền cho phép sử dụng hình ảnh thời trẻ trong phim AI

'Biểu tượng sắc đẹp Hong Kong' Vương Tổ Hiền cho phép sử dụng hình ảnh thời trẻ trong phim AI