Nửa đêm đến nhà vợ cũ đưa 1000 tỷ đòi quyền nuôi con, Tạ Đình Phong nhận kết phũ từ con trai cả

Sao quốc tế 12/08/2022 17:26

Hành động đưa 1000 tỷ đồng cho vợ cũ - Trương Bá Chi và yêu cầu muốn "giành nuôi" con trai cả của Tạ Đình Phong khiên dân tình vô cùng "phẫn nộ".

Từng là cặp đôi đẹp nhận được nhiều sự ủng hộ của người hâm mộ, Tạ Đình Phong và Trương Bá Chi đã khiến nhiều người tiếc nuối khi quyết định ly hôn vào năm 2011. Thất bại trong hôn nhân luôn là sự đả kích nặng nề đối với nhiều người, đặc biệt là với những ngôi sao nổi tiếng như Tạ Đình Phong và Trương Bá Chi. Kể từ khi kết hôn với Tạ Đình Phong, cô đã có hai cậu con trai rất kháu khỉnh và đáng yêu.

Nửa đêm đến nhà vợ cũ đưa 1000 tỷ đòi quyền nuôi con, Tạ Đình Phong nhận kết phũ từ con trai cả - Ảnh 1
Hôn nhân dang dở của Trương Bá Chi - Tạ Đình Phong 

Sau khi tuyên bố đường ai nấy đi vào năm 2011, cặp đôi tiên đồng ngọc nữ Trương Bá Chi - Tạ Đình Phong tỏ thái độ quyết liệt, cố gắng không nhắc về nhau trước truyền thông hay MXH. Tuy nhiên, 2 vợ chồng vẫn có 1 trách nhiệm chung cần phải đảm nhiệm đó chính là nuôi dạy 2 quý tử Lucas và Quintus.

Điều đáng nói, suốt hơn 1 thập kỷ qua, Trương Bá Chi nhận trọng trách đặc biệt và không kém phần nặng nề này, trong khi Tạ Đình Phong bị chỉ trích vì không quan tâm tới 2 con. Việc làm mẹ đơn thân không hề dễ dàng và đây có lẽ cũng là sự hối tiếc lớn nhất của cô.

Nửa đêm đến nhà vợ cũ đưa 1000 tỷ đòi quyền nuôi con, Tạ Đình Phong nhận kết phũ từ con trai cả - Ảnh 2
Hành trình làm mẹ đơn thân không dễ dàng của Trương Bá Chi khiến người hâm mộ không khỏi xót xa.

Tuy vậy, nữ diễn viên vẫn cố gắng mỗi ngày để nuôi dưỡng hai con. Hiện, cô cùng ba con trai sống tại Thượng Hải do ngọc nữ HongKong đang phát triển sự nghiệp ở đây.

Nửa đêm đến nhà vợ cũ đưa 1000 tỷ đòi quyền nuôi con, Tạ Đình Phong nhận kết phũ từ con trai cả - Ảnh 3

Nửa đêm đến nhà vợ cũ đưa 1000 tỷ đòi quyền nuôi con, Tạ Đình Phong nhận kết phũ từ con trai cả - Ảnh 4
Dù vất vả nhưng nữ diễn viên vẫn cố gắng sắp xếp công việc, dành nhiều thời gian để chăm sóc và đi du lịch cùng các con

Tuy nhiên, việc Tạ Đình Phong đưa bố mẹ đến thăm Trương Bá Chi vào buổi tối lại một lần nữa thu hút sự chú ý của đông đảo cư dân mạng. Cụ thể, có lần, vào lúc nửa đêm, Tạ Đình Phong cùng bố mẹ ruột tới nhà Trương Bá Chi và đưa cho cô 300 triệu tệ (tương đương gần 1000 tỷ đồng). Mục đích của tài tử họ Tạ chính là "mua" quyền nuôi cậu con trai cả Lucas, nguyên nhân sâu xa là vì mẹ ruột của Tạ Đình Phong. 

Sau khi Trương Bá Chi sinh bé Lucas ra đời, mẹ Tạ Đình Phong dành nhiều thời gian chăm cháu nội. Tình cảm của bà dành cho Lucas sâu đậm hơn, giờ đây khi cặp Phong - Chi ly hôn, bà nội vô cùng nhớ cháu. 

Nửa đêm đến nhà vợ cũ đưa 1000 tỷ đòi quyền nuôi con, Tạ Đình Phong nhận kết phũ từ con trai cả - Ảnh 5
Vụ Tạ Đình Phong đem 1000 tỷ đòi quyền nuôi con khiến không ít cư dân mạng "phẫn nộ"

Tạ Đình Phong vốn chỉ biết xoay quanh Vương Phi và không quan tâm đến đứa trẻ, nhưng Trương Bá Chi khi biết tin đã dứt khoát từ chối. Dù sao thì hai đứa trẻ cũng đã lớn, cô đã chăm sóc chúng bao nhiêu năm, từng chút một cũng là cô ở bên nuôi dạy các con nên người. Đứa trẻ được nuôi dưỡng từ tình thương của mẹ nên họ không thể tách rời.

Nhận sự từ chối của vợ cũ, cả hai đã xảy ra tranh cãi về vấn đề quyền nuôi con và 1000 tỷ đồng. Bé Lucas sau khi chứng kiến toàn bộ sự việc, đã bất ngờ nói 1 câu vô cùng ấm áp: "Người mà con yêu nhất đó chính là mẹ".

Nghe xong lời nói này của con trai, Trương Bá Chi oà khóc nức nở. Riêng Tạ Đình Phong đến hiện tại khi đối mặt với con trai cả vẫn còn xấu hổ. Nhiều người còn cho rằng anh có phần cảm thấy ghen tị với mối quan hệ giữa ba người họ.

Nửa đêm đến nhà vợ cũ đưa 1000 tỷ đòi quyền nuôi con, Tạ Đình Phong nhận kết phũ từ con trai cả - Ảnh 6
Trương Bá Chi vẫn tiếp tục đồng hành cùng cậu con trai cả trên con đường trưởng thành. Quan hệ của cả hai mẹ con luôn tốt đẹp và thân thiết như những "người bạn".

Từ khi bố mẹ ly hôn, mẹ chính là niềm an ủi lớn nhất của 2 anh em, không dễ gì có thể tách rời tình cảm giữa mẹ và những cậu con trai này. Trước đó, cậu con trai cả đã nói trong một chương trình: "Dù một ngày nào đó cả thế giới không còn yêu mẹ nữa thì con cũng yêu mẹ, mẹ sẽ mãi là mẹ yêu của con". 

Nửa đêm đến nhà vợ cũ đưa 1000 tỷ đòi quyền nuôi con, Tạ Đình Phong nhận kết phũ từ con trai cả - Ảnh 7
Trương Bá Chi đã vô cùng hạnh phúc khi nhận được tình cảm thuần khiết từ các con.

Những lời nói ngọt ngào đã khiến người hâm mộ vô cùng xúc động khi phải chứng kiến một đứa trẻ có những suy nghĩ rất chín chắn. Nhiều người "gật đầu" đồng ý rằng Trương Bá Chi dù làm mẹ đơn thân nhưng đã nuôi dạy các con rất tốt. 

Với cậu bé, Trương Bá Chi không chỉ là một người mẹ, mà còn là một người bạn, người đồng hành cùng các anh em trên con đường trưởng thành. 

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