Tạ Đình Phong thật ra là cha ruột của con trai út Trương Bá Chi, vì Vương phi nên mới phủ nhận?

Truyền thông Hong Kong đưa tin, cựu phóng viên giải trí của trang Hong Kong Oriental Daily - ông Chu - mới đã đã đăng tải lên mạng xã hội một video nói về mối quan hệ của Trương Bá Chi và Tạ Đình Phong. Được biết, ông Chu là một phóng viên có tiếng tại xứ Cảng Thơm và có thâm niên lâu trong showbiz nên những tin đồn mà ông đưa ra đều được công chúng quan tâm đặc biệt.

Ông Chu cho biết lý do mà Tạ Đình Phong và Trương Bá Chi ly hôn là do tình cảm đã phai nhạt - Ảnh: Internet

Trong video lần này, ông Chu đã nói về lý do mà Tạ Đình Phong và Trương Bá Chi lại ly hôn. Theo ông, việc cả hai chia tay thực chất là do tình cảm đã phai nhạt, chuyện nữ diễn viên họ Trương bị lộ ảnh nóng với Trần Quán Hy chỉ là giọt nước tràn ly mà thôi. Bên cạnh đó, ông Chu cũng bày tỏ sự tiếc nuối về chuyện tình của cặp đôi vì lúc đó cả hai chưa đủ chín chắn về cảm xúc.