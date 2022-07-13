Tạ Đình Phong thật ra là cha ruột của con trai út Trương Bá Chi, vì Vương phi nên mới phủ nhận?

Một phóng viên nổi tiếng trong giới giải trí mới đây đã tiết lộ thông tin gây sốc về thân phận thật sự của con trai út Trương Bá Chi.
- Trần Quán Hy lên tiếng về chuyện ly hôn của Trương Bá Chi và Tạ Đình Phong sau 14 năm im lặng nhẫn nhịn
- Trước khi ly hôn với Trương Bá Chi, Tạ Đình Phong từng 2 lần rơi nước mắt vì Vương Phi
Truyền thông Hong Kong đưa tin, cựu phóng viên giải trí của trang Hong Kong Oriental Daily - ông Chu - mới đã đã đăng tải lên mạng xã hội một video nói về mối quan hệ của Trương Bá Chi và Tạ Đình Phong. Được biết, ông Chu là một phóng viên có tiếng tại xứ Cảng Thơm và có thâm niên lâu trong showbiz nên những tin đồn mà ông đưa ra đều được công chúng quan tâm đặc biệt.
Trong video lần này, ông Chu đã nói về lý do mà Tạ Đình Phong và Trương Bá Chi lại ly hôn. Theo ông, việc cả hai chia tay thực chất là do tình cảm đã phai nhạt, chuyện nữ diễn viên họ Trương bị lộ ảnh nóng với Trần Quán Hy chỉ là giọt nước tràn ly mà thôi. Bên cạnh đó, ông Chu cũng bày tỏ sự tiếc nuối về chuyện tình của cặp đôi vì lúc đó cả hai chưa đủ chín chắn về cảm xúc.
Ngoài ra, cũng trong video này, ông Chu còn gây sốc khi tiết lộ một thông tin "chấn động" về thân phận thật sự của con út Trương Bá Chi. Cụ thể, cha của đứa bé chính là Tạ Đình Phong nhưng vì tình cảm với Vương Phi mà nam tài tử chưa từng thừa nhận điều này. Trong khi đó, Trương Bá Chi suốt nhiều năm qua cũng chưa từng nói về danh tính cha của đứa con thứ 3.
Phát ngôn này của ông Chu ngay lập tức khiến MXH xôn xao. Nhiều cư dân mạng cho rằng lời nói của cựu phóng viên này là chính xác, trong khi đó cũng có không ít netizen phản bác thông tin này vì không phải bất cứ thông tin nào ông đưa ra đều là chính xác.
Mới đây, ông Chu đã tiết lộ rằng Angela Baby và Cổ Thiên Lạc hiện hẹn hò và thậm chí chuẩn bị kết hôn. Tuy nhiên, sau đó không lâu ông đã phải lên tiếng xin lỗi và đính chính đây chỉ là tin "rác".