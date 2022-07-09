Trần Quán Hy lên tiếng về chuyện ly hôn của Trương Bá Chi và Tạ Đình Phong sau 14 năm im lặng nhẫn nhịn

Nhiều năm sau khi Trương Bá Chi và Tạ Đình Phong ly hôn, Trần Quán Hy cuối cùng cũng không giữ im lặng nữa, anh khẳng định mình không phải là nguyên nhân của sự việc.

Trước scandal "sửa chữa máy tính" làm lộ hàng loạt bức ảnh nhạy cảm của nhiều sao nữ với mình, Trần Quán Hy có một sự nghiệp lẫy lừng và đang là nam thần hoàn mỹ trong mắt của nhiều thiếu nữ nhờ vẻ ngoài điển trai của mình. Trần Quán Hy từng có một sự nghiệp lẫy lừng trước scandal chấn động giới giải trí Hong Kong - Ảnh: Internet Tuy nhiên, vụ lùm xùm này đã ảnh hưởng đến cuộc đời của nhiều người, trong đó phải kể đến Trương Bá Chi và cả bản thân Trần Quán Hy. Trong khi Trần Quán Hy đánh mất tất cả sự nghiệp của mình, trở thành "tội đồ" của cả làng giải trí thì Trương Bá Chi một thời gian sau cũng đã ly hôn với ông xã Tạ Đình Phong.

Cả Trương Bá Chi và Trần Quán Hy đều bị ảnh hưởng bởi scandal năm đó - Ảnh: Internet Ban đầu, tuy không hoạt động trong showbiz nữa nhưng Trần Quán Hy sống khá thoải mái và giao lưu với người hâm mộ của mình. Nhưng sau khi cuộc hôn nhân của Trương Bá Chi đổ vỡ, Trần Quán Hy lại bị đem ra chỉ trích vì dư luận cho rằng Tạ Đình Phong vẫn chưa quên được "mối thù xưa" nên anh mới quyết chia tay với người vợ đã sinh cho mình 2 đứa con trai. Nhiều người cho rằng Trương Bá Chi và Tạ Đình Phong ly hôn là vì Trần Quán Hy - Ảnh: Internet Sau nhiều năm im lặng, Trần Quán Hy cũng không nhẫn nhịn nữa. Nam tài tử cho rằng anh không không nên trở thành mục tiêu tấn công của công chúng vì việc Trương Bá Chi và Tạ Đình Phong ly hôn xuất phát từ vấn đề của hai người chứ không phải là anh.

Nhiều năm sau scandal năm đó, Trần Quán Hy đã có gia đình riêng của mình - Ảnh: Internet Cụ thể, Trương Bá Chi và Tạ Đình Phong có nhiều điểm khác nhau trong tính cách. Trong khi tài tử họ Tạ là người thích tuân thủ nguyên tắc thì bà xã anh là người khá phóng khoáng. Bên cạnh đó, quan điểm về dạy con của cặp đôi cũng trái ngược nhau, Trương Bá Chi thì muốn cho con gia nhập làng giải trí trong khi ông xã cô lại có ý kiến ngược lại. Từ đó, cả hai có nhiều mâu thuẫn tích tụ dẫn đến ly hôn.

Trước khi ly hôn với Trương Bá Chi, Tạ Đình Phong từng 2 lần rơi nước mắt vì Vương Phi Mối tình tay ba ngang trái giữa Trương Bá Chi - Vương Phi - Tạ Đình Phong đã trôi qua nhiều năm nhưng vẫn luôn được dân tình nhắc đến.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/tran-quan-hy-len-tieng-ve-chuyen-ly-hon-cua-truong-ba-chi-va-ta-dinh-phong-sau-14-nam-im-lang-nhan-nhin-481879.html