Thái độ 'lồi lõm' khi diễn xuất, Trương Bá Chi và Angelababy bị Lưu Đức Hoa 'cạch mặt', quyết không hợp tác thêm lần nữa

Sao quốc tế 10/05/2022 14:54

Hàng chục năm trong nghề, Lưu Đức Hoa luôn nổi tiếng là một diễn viên ôn hòa và rộng lượng, duy chỉ có hai sao nữ là Trương Bá Chi và Angelababy khiến nam tài tử "ngán tận cổ", không muốn hợp tác thêm bất kỳ một lần nào nữa.

Là một trong "Tứ Đại Thiên Vương" Hong Kong, Lưu Đức Hoa không chỉ được công chúng yêu mến bởi tài năng mà còn vì cả thái độ nghiêm túc khi làm nghề và tính cách hòa nhã của mình. Có thể nói, nam tài tử luôn nhắc đến các đồng nghiệp khác một cách rất tôn trọng, duy chỉ có hai sao nữ là AngelababyTrương Bá Chi là khiến anh tức giận khi nhắc đến vì trong ấn tượng của Lưu Đức Hoa, hai người này không hề chuyên nghiệp.

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Angelababy và Trương Bá Chi là hai sao nữ mà Lưu Đức Hoa không muốn hợp tác thêm 1 lần nào nữa

Trương Bá Chi từ sớm đã bộc lộ kỹ năng diễn xuất và ngoại hình ưu tú của mình nên nhiều người nhận định cô sẽ không gây ra sự cố nào trong quá trình quay phim. Tuy nhiên, khi hợp tác với Lưu Đức Hoa trong tác phẩm Đại Hòa Thượng vào năm 2003, cô đã khiến cho nam diễn viên lên tiếng chê trách vì thái độ thiếu chuyên nghiệp của mình.

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Lưu Đức Hoa từng chê trách một sao nữ được cho là Trương Bá chi ngay trên sóng truyền hình

Theo đó, trong quá trình quay phim, Trương Bá Chi thường xuyên trốn đi dùng điện thoại để buôn chuyện hay chơi game,... Đỉnh điểm là lần Lưu Đức Hoa phải hóa trang nhiều tiếng đồng hồ, mặc bộ đồ cơ bắp nặng 30kg rồi treo mình lên cao trong một cảnh quay thì nữ diễn viên họ Trương lại biến mất, khiến cả trường quay nháo nhào đi tìm.

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Thái độ thiếu chuyên nghiệp của Trương Bá Chi trong Đại Hòa Thượng dã khiến Lưu Đức Hoa chán ghét

Lúc tìm ra Trương Bá Chi thì cô đang mải trốn một góc để nói chuyện điện thoại, còn giữ thái độ bất mãn khi bị ê-kíp nhắc nhở phải nhanh chóng hoàn tất cảnh quay vì Lưu Đức Hoa vẫn đang bị treo trên cao. Sau này Lưu Đức Hoa có kể lại việc này trên một chương trình truyền hình và tuyên bố sẽ không hợp tác với sao nữ này nữa, dù không nhắc tên nhưng ai cũng đoán chắc đó chính là Trương Bá Chi.

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Angelababy phải nhờ đến đạo cụ để hoàn thành xong cảnh khóc trong Kiến Đảng Vĩ

Còn về phần Angelababy, nữ diễn viên vốn nổi tiếng là diễn dở, "khóc cũng như cười" nhưng Lưu Đức Hoa không ngờ cô lại có kỹ năng kém cỏi đến mức như vậy khi hợp tác trong Kiến Đảng Vĩ Nghiệp. Trong một phân đoạn cần phải rơi lệ, Angelababy chỉ biết trợn mắt lên nhìn bạn diễn của mình mà không thể nhập tâm vào nhân vật được khiến cảnh quay bị kéo dài ra thêm, gây phiền phức cho đoàn làm phim rất nhiều.

Vì đã thử mọi cách để truyền tải cảm xúc của nhân vật cho Angelababy nhưng không được, đạo diễn cuối cùng phải dùng đến thuốc nhỏ mắt cho cô. Nhiều năm quay phim, Lưu Đức Hoa cũng là lần đầu chứng kiến việc này, nhưng cũng chính tay anh đã giúp cô nhỏ thuốc nhỏ mắt, mong cảnh quay vì thế mà kết thúc nhanh chóng.

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Lưu Đức Hoa và Đạo diễn cùng nhau nhỏ thuốc nhỏ mắt cho Angelababy

Nhưng điều tréo ngoe là dù cho có dùng đến nước mắt giả thì Angelababy vẫn không thể hoàn thành cảnh khóc được. Đến nước này, đạo diễn chỉ còn cách dùng hơi cay để cảnh quay được hoàn tất. Cũng từ giây phút này mà nữ minh tinh đã được liệt vào danh sách đen của Lưu Đức Hoa.

Ảnh: Internet

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