Tạ Đình Phong hối hận khi cưới Trương Bá Chi? Có hai con nhưng không phải vì tình yêu?

Vì sự lạnh nhạt mà Tạ Đình Phong mang đến, suốt 2 năm trước khi ly hôn, Trương Bá Chi phải sống trong đau khổ, thường xuyên "dùng nước mắt rửa mặt".

Thời điểm Trương Bá Chi và Tạ Đình Phong ly hôn vào năm 2012, làng giải trí Hong Kong như bước vào một cơn địa chấn, lý do cho việc chia ly này của cặp đôi tuy chưa từng được chính chủ tiết lộ, nhưng ai cũng thầm nghĩ là do sự cố lộ ảnh nóng của nữ nghệ sĩ. Trương Bá Chi và Tạ Đình Phong ly hôn không phải vì sự cố lộ ảnh nóng - Ảnh: Internet Tuy vậy, theo giới truyền thông, sự cố lộ ảnh nóng kia của Trương Bá Chi vốn không ảnh hưởng gì nhiều đến cuộc hôn nhân của cặp đôi nổi tiếng mà chỉ là cái cớ để Tạ Đình Phong bỏ vợ. Một nguồn tin thân cận từng tiết lộ, nữ minh tinh họ Trương khẳng định chồng chưa bao giờ có tình cảm yêu đương với cô.

Được biết, suốt 2 năm trước khi ly hôn, Tạ Đình Phong gần như không về ngôi nhà có vợ con anh đang sống. Trong giai đoạn này, Trương Bá Chi vừa phải chịu áp lực từ sự lạnh nhạt của chồng, vừa phải tự mình làm việc nhà và chăm sóc cho hai con nhỏ. Đến cuối cùng Tạ Đình Phong chỉ yêu một mình Vương Phi - Ảnh: Internet Theo giới phóng viên Hong Kong, sự lạnh nhạt của Tạ Đình Phong dành cho Trương Bá Chi khiến họ cũng cảm thấy thương xót. Bên cạnh đó, những phóng viên này cũng tiết lộ, thời gian sau chia tay Vương Phi, Tạ Đình Phong ở bên Trương Bá Chi rồi nhanh chóng cầu hôn cô chính là vì thấy cô là người có thể tin tưởng nhất, tuy vậy sau này nam tài tử họ Tạ lại hối hận về quyết định này và bắt đầu thờ ơ vợ mình.

Trước đây, trang Sohu từng tiết lộ, có một lần do lao lực quá độ để kiếm tiền nuôi con mà Trương Bá Chi ngất xỉu ở sân bay, nhưng may mắn được người lạ đưa vào viện cấp cứu. Con trai lớn của cô - Lucas nghe được tin thì rất sợ mẹ mình có chuyện gì nên khóc không ngừng. Dù bị chồng lạnh nhạt, Trương Bá Chi vẫn mạnh mẽ và đủ bản lĩnh nuôi hai con nên người - Ảnh: Internet Cũng trong thời gian này, Trương Bá Chi phải gửi các con ở nhà bạn để cô thuận tiện chạy show mà không nhờ đến chồng cũ. Theo netizen xứ Trung, hành động này của nữ diễn viên là dễ hiểu vì Tạ Đình Phong là một người cha vô trách nhiệm, chẳng trách con trai lớn của anh từng trả lời phỏng vấn rằng: “Cháu rất ít khi gặp bố, chỉ có mẹ ở bên 2 anh em cháu những lần ốm sốt, bố thực sự không xứng với mẹ”.

Gần 1 thập kỷ sau ly hôn, Tạ Đình Phong bất ngờ tiết lộ lý do để Trương Bá Chi nuôi con một mình Dù nhiều năm phải sống trong chỉ trích và các tin đồn vô căn cứ, Tạ Đình Phong đến bây giờ mới tiết lộ lý do năm ấy anh để lại trọn quyền nuôi hai con trai cho Trương Bá Chi.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/ta-dinh-phong-hoi-han-khi-cuoi-truong-ba-chi-co-hai-con-nhung-khong-phai-vi-tinh-yeu-467004.html