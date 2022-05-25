Xôn xao nhan sắc tình đầu của Trương Bá Chi, ra sao mà còn được nhận xét là 'trên cơ' Tạ Đình Phong?

Sao quốc tế 25/05/2022 15:26

Từng là một trong những cặp đôi được nhận xét là "trai tài gái sắc" của làng giải trí Hong Kong, sự tan vỡ của Trương Bá Chi và nam tài tử Chu Vĩnh Đường khiến nhiều người không khỏi tiếc nuối.

Truyền thông Hong Kong đưa tin, danh tính của tình đầu của Trương Bá Chi, đồng thời cũng là người đàn ông mà cô yêu say đắm, yêu "chết đi sống lại" không ai khác chính là nam tài tử Chu Vĩnh Đường.

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Chu Vĩnh Đường từng là thành viên của nhóm nhạc Phong Hỏa Hải cùng với Trần Tiểu Xuân và Tạ Thiên Hoa

Theo đó, Chu Vĩnh Đường từng là thành viên của nhóm nhạc Phong Hỏa Hải cùng với Trần Tiểu Xuân và Tạ Thiên Hoa. Sau khi nhóm mới phát hành được một vài album và đứng trên đỉnh cao sự nghiệp, cả 3 thành viên đều đồng loạt tách ra và rẽ hướng sang sự nghiệp diễn xuất.

Thuở thiếu thời, Chu Vĩnh Đường có xuất thân từ một gia tộc giàu có và sở hữu vẻ ngoài điển trai nên được nhiều fan nữ mến mộ. Ngoài ra, địa vị của anh trong ngành không hề nhỏ, minh chứng là đến này khi gặp lại thì Trần Tiểu Xuân vẫn gọi Chu Vĩnh Đường là đại ca.

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Chu Vĩnh Đường và Trương Bá Chi được mệnh danh là 'trai tài gái sắc'

Khi Chu Vĩnh Đường và Trương Bá Chi yêu nhau, cặp đôi cũng nhận được không ít sự ủng hộ từ công chúng, ai cũng cho rằng họ rất xứng đôi. Tuy nhiên, khi đó Trương Bá Chi đã xảy ra tranh chấp hợp đồng với Chu Vĩnh Long, cũng chính là anh trai ruột của Chu Vĩnh Đường khiến cuộc tình của cả hai tan vỡ trong sự tiếc nuối của nhiều người. Đến năm 2005, Chu Vĩnh Đường rẽ sang hướng hoạt động kinh doanh và nên duyên cùng với nữ diễn viên Đàm Khải Hân.

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Gia đình hạnh phúc hiện tại của Chu Vĩnh Đường
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Trải qua vài mối tình, Trương Bá Chi quyết định kết hôn cùng Tạ Đình Phong

Không ít người nhận xét rằng ngoại hình của Chu Vĩnh Đường nếu so sánh với Tạ Đình Phong thì trông thư sinh và hiền lành hơn rất nhiều, nếu kết hôn với anh thì khả năng cao cô sẽ không phải ly hôn trong oan ức như với ai kia.

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Nhân dịp con trai Quintus, Trương Bá Chi đã chúc mừng vô cùng tình cảm, nhưng Tạ Đình Phong lại giữ im lặng tuyệt đối khiến công chúng cảm thấy vô cùng khó hiểu.

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