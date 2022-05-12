Tạ Đình Phong xác minh mối quan hệ với con trai út Trương Bá Chi, tiết lộ bất ngờ về chuyện về bên vợ cũ

Sao quốc tế 12/05/2022 15:38

Lần đầu tiên sau nhiều năm ly hôn, cuối cùng Tạ Đình Phong cũng lên tiếng giải thích về mối quan hệ của mình và con trai út của Trương Bá Chi.

Sau 6 năm chung sống, Tạ Đình PhongTrương Bá Chi đã tuyên bố ly hôn vào năm 2012 trước sự ngỡ ngàng của nhiều người. Sau đó ít lâu, Tạ Đình Phong quay về với tình cũ là nữ ca sĩ Vương Phi còn Trương Bá Chi thì nhận quyền nuôi con.

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Tạ Đình Phong và Trương Bá Chi đã tuyên bố ly hôn vào năm 2012 - Ảnh: Internet

Tuy sau khi ly hôn Trương Bá Chi chưa từng công khai bất kỳ mối quan hệ nào mới, nhưng vào năm 2018 cô bất ngờ hạ sinh con trai thứ 3 (Marcus) và giữ im lặng về danh tính của đứa bé khiến dư luận "đứng ngồi không yên". Kể từ đó, hàng loạt tin đồn về thân thế của cậu con út nữ diễn viên họ Trương đã được đưa ra. Trong đó, nhiều người tin rằng chính Tạ Đình Phong là cha của cậu bé và cả hai đã tái hợp trong bí mật.

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Vào năm 2018, Trương Bá Chi bất ngờ hạ sinh con trai thứ 3 - Ảnh: Internet

Suốt thời gian qua, Tạ Đình Phong luôn giữ im lặng trước mọi nghi vấn liên quan đến anh và mối quan hệ với vợ cũ, nhưng theo truyền thông Trung Hoa thì mới đây nam tài tử đã lên tiếng giải thích về việc này. Theo đó, Tạ Đình Phong khẳng định rằng dù anh và Trương Bá Chi đã ly hôn nhưng cả hai vẫn giữ liên lạc để tiện chăm sóc các con.

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Tạ Đình Phong khẳng định vẫn giữ liên lạc với Trương Bá Chi để tiện chăm sóc các con - Ảnh: Internet

Bên cạnh đó, anh cũng xác nhận rằng bản thân chỉ là cha của Lucas và Quintus mà thôi, anh vẫn luôn hoàn thành tốt trách nhiệm của người làm cha từ trước đến nay. Nói về tin đồn bản thân là cha của bé Marcus, Tạ Đình Phong mong mọi người đừng đồn đoán linh tinh nữa vì sẽ gây ảnh hưởng đến cha của cậu bé và những người liên quan khác nữa.

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Tạ Đình Phong bác bỏ tin đồn tái hợp với vợ cũ - Ảnh: Internet

Dựa theo thái độ khi trả lời các tin đồn trên của Tạ Đình Phong, có thể thấy anh không hề vui khi bị đồn là cha ruột con trai út của Trương Bá Chi. Ngoài ra, anh cũng phủ nhận việc mình còn dây dưa tình cảm với vợ cũ.

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