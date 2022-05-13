Sinh nhật con trai, Trương Bá Chi hào hứng chúc mừng, Tạ Đình Phong im lặng, thái độ lạnh lùng đến vô cảm

Nhân dịp con trai Quintus, Trương Bá Chi đã chúc mừng vô cùng tình cảm, nhưng Tạ Đình Phong lại giữ im lặng tuyệt đối khiến công chúng cảm thấy vô cùng khó hiểu.

Vào đúng 0 giờ ngày 12/5 vừa qua, Trương Bá Chi đã đăng tải lên trang cá nhân của mình hình ảnh 3 mẹ con để chúc mừng sinh nhật 12 tuổi của con trai nhỏ Quintus. Có thể thấy, cả 2 quý tử của cô đều lớn nhanh như thổi, trong khi Lucas mang nhiều nét của Tạ Đình Phong thì cậu em lại có khuôn mặt khá giống mẹ. Bức ảnh Trương Bá Chi đã đăng tải lên trang cá nhân của mình để chúc mừng sinh nhật 12 tuổi của con trai nhỏ Quintus - Ảnh: Internet Tuy vậy, mọi sự chú ý đều đổ dồn về phía động thái của Tạ Đình Phong. Được biết, cho đến nay, anh vẫn chưa đăng tải bất kỳ lời chúc nào của mình đến con trai nhỏ cả.

Những năm trước cũng chỉ có Trương Bá Chi mừng sinh nhật cùng các con - Ảnh: Internet Thật ra, đây không phải là lần đầu việc này diễn ra, vào các dịp sinh nhật trước của 2 cậu con trai, Tạ Đình Phong cũng hiếm khi gửi lời chúc trên mạng xã hội. Trước hành động này của nam tài tử, nhiều người đã chỉ trích anh là người cha vô tâm, cũng có ý kiến cho rằng việc gửi lời chúc trên MXH như vậy là không cần thiết. Tạ Đình Phong bị chỉ trích là người cha vô tâm - Ảnh: Internet Kể từ sau khi ly hôn với Trương Bá Chi vào năm 2012, Tạ Đình Phong trao quyền nuôi con lại cho vợ cũ và quay về bên Vương Phi. Cũng vì lý do này mà anh thường bị chỉ trích là vì tình yêu mà bỏ bê con cái, không làm tròn trách nhiệm của một người cha. Tuy phía nam tài tử đã giải thích rằng luôn gửi tiền chu cấp và còn lập một quỹ đầu tư đứng tên hai con trai nhưng cũng không cứu vãn được hình tượng của mình.

Cậu cả Lucas rất yêu thương mẹ và khẳng định không hối hận khi sống cùng cô - Ảnh: Internet Trong một lần được truyền thông Hong Kong phỏng vấn, con trai cả của hai ngôi sao - Lucas, khi được hỏi về cha đã trả lời rằng: "Cháu cùng em rất ít khi được gặp cha vì cha rất bận rộn. Khi cháu sinh bệnh, em trai bị sốt chỉ có mẹ ở bên chăm sóc. Cháu không hối hận khi sống cùng mẹ. Cha không xứng đáng với mẹ".

Tạ Đình Phong xác minh mối quan hệ với con trai út Trương Bá Chi, tiết lộ bất ngờ về chuyện về bên vợ cũ Lần đầu tiên sau nhiều năm ly hôn, cuối cùng Tạ Đình Phong cũng lên tiếng giải thích về mối quan hệ của mình và con trai út của Trương Bá Chi.

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