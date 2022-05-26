Trước khi ly hôn với Trương Bá Chi, Tạ Đình Phong từng 2 lần rơi nước mắt vì Vương Phi

Sao quốc tế 26/05/2022 20:15

Mối tình tay ba ngang trái giữa Trương Bá Chi - Vương Phi - Tạ Đình Phong đã trôi qua nhiều năm nhưng vẫn luôn được dân tình nhắc đến.

Ngay sau khi ly hôn với Trương Bá Chi, Tạ Đình Phong đã lập tức quay lại với "người yêu cũ" Vương Phi và ở bên nhau viên mãn đến hiện tại. Rõ ràng, điều đó cho thấy, nam diễn viên còn yêu Vương Phi rất nhiều và chưa từng quên được cô sau ngần ấy năm kết hôn với người đẹp họ Trương.

Mới đây, truyền thông Hong Kong từng hé lộ rằng Tạ Đình Phong là người cứng rắn, nhưng cũng đã có 2 lần từng rơi nước mắt vì Vương Phi. Lần đầu tiên là khi Vương Phi ly hôn người chồng thứ hai Lý Á Bằng. Khi biết tin, Tạ Đình Phong đã không giấu nổi cảm xúc, anh bỏ tham gia họp báo và ngồi thất thần trong khách sạn. Lúc ấy, đôi mắt tài tử họ Tạ đỏ hoe.

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Quan hệ của Vương Phi và Tạ Đình Phong bị thành kiến - Ảnh: Internet

Với lần thứ 2, khi Triệu Vy đến làm khách mời tại chương trình truyền hình "12 Đạo Phong Vị" do Tạ Đình Phong chủ trì. Cô đã trải lòng nhiều câu chuyện về Vương Phi với Tạ Đình Phong, khiến cho họ Tạ phải rơi nước mắt. Triệu Vy và Vương Phi vốn là đôi bạn thân nổi tiếng của làng giải trí Hoa ngữ.

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Tạ Đình Phong và Vương Phi vẫn chọn cách bên nhau với danh nghĩa người yêu thay vì đăng ký kết hôn - Ảnh: Internet

Thời gian đầu tái hợp, nam diễn viên từng bày tỏ mong muốn rước Vương Phi về nhà họ Tạ, trao cho cô danh phận chính thức. Nhưng nữ diva tỏ ra không mấy mặn mà. Bởi vì hai lần kết hôn trước đó với Đậu Duy và Lý Á Bằng không như ý, Vương Phi không muốn tái hôn lần thứ 3. Cô lo lắng cuộc tình mới tìm lại với Tạ Đình Phong không lâu dài, cũng như ghét cảm giác ràng buộc của hôn nhân. "Hôn nhân chỉ mang tính hình thức, tôi cảm thấy như hiện tại là hạnh phúc rồi, rất tự do", sao nữ chia sẻ.

Với Tạ Đình Phong, trải qua đổ vỡ hôn nhân với Trương Bá Chi, anh hiểu rõ giá trị cần trong cuộc sống tình cảm và chấp nhận quan điểm "yêu không cưới" của Vương Phi.

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