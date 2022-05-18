Hé lộ lý do Tạ Đình Phong và Vương Phi vẫn chưa kết hôn dù yêu nhau nhiều thập kỷ

Sao quốc tế 18/05/2022 20:30

Chuyện tình Tạ Đình Phong và Vương Phi kéo dài nhiều thập kỷ qua và luôn nhận được rất nhiều sự quan tâm theo dõi từ cộng đồng mạng.

Chuyện tình Tạ Đình Phong Vương Phi kéo dài nhiều thập kỷ qua và luôn nhận được rất nhiều sự quan tâm theo dõi từ cộng đồng mạng Hoa ngữ cũng như Việt Nam. Bởi vì cặp đôi từng có nhiều lần tan hợp, cũng từng có gia đình riêng của mình. Nhưng để rồi, đến cuối cùng cũng quay về bên nhau.

Dù đã ly hôn và bên nhau suốt 7 năm trời, nhưng điều khiến cư dân mạng luôn hoang mang là Tạ Đình Phong và Vương Phi đã bên nhau 7 năm nhưng chưa hề có bất kỳ tin tức kết hôn nào. Ban đầu, một số cư dân mạng đồn đoán rằng cặp đôi không kết hôn là do bố Tạ Đình Phong – Tạ Hiền không chấp nàng Thiên hậu, đẻ cho cô bước vào nhà họ Tạ. Cho đến nay, nam ngôi sao gạo cội Tạ Hiền chỉ xem mỗi Trương Bá Chi làm con dâu của nhà ông.

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Tạ Đình Phong và Vương Phi - Ảnh: Internet

Tuy nhiên, mới đây theo trang QQ hé lộ nguyên nhân chính khiến cặp đôi không thể kết hôn đó chính là sự ngăn cản của mẹ Tạ Đình Phong bà Địch Ba Lạp. Cụ thể, trong một chương trình phỏng vấn, bà đã thẳng thừng tuyên bố rằng Vương Phi không giống mẹ chút nào. Thậm chí, bà còn con rằng Vương Phi là một người mẹ không làm tròn trách nhiệm của một người làm mẹ.

Những phát ngôn của bà Địch Ba Lạp đang ngầm ám chỉ rằng Vương Phi không đủ tư cách kết hôn vào gia đình họ Tạ. Con dâu cũ Trương Bá Chi là một bà mẹ đơn thân nổi tiếng trong làng giải trí. Sau khi ly hôn với Tạ Đình Phong, cô đã Không bao giờ tái hôn.

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Bà Địch Ba Lạp đang ngầm ám chỉ rằng Vương Phi không đủ tư cách kết hôn vào gia đình họ Tạ - Ảnh: Internet

Tạ Đình Phong có hai con trai với vợ cũ, nữ diễn viên Trương Bá Chi. Sau khi ly hôn vào năm 2012, Tạ Đình Phong nhường quyền nuôi con cho vợ cũ trong khi tái hợp và chung sống với "thiên hậu" Vương Phi. Anh bị chỉ trích là người cha vô trách nhiệm khi mải mê yêu đương, không đoái hoài tới hai con trai. Song, năm 2020, Tạ Đình Phong khẳng định, anh di chúc lại phần lớn tài sản cho hai con trai Lucas và Quintus. Nam diễn viên không chỉ hoạt động nghệ thuật mà còn là một doanh nhân giàu có và mát tay trong lĩnh vực kinh doanh ẩm thực và đầu tư bất động sản

Về phía Vương Phi, cô đã trải qua hai cuộc hôn nhân và có hai con gái. Trong đó, cô con gái Lý Yên của Vương Phi và Lý Á Bằng mới học cấp hai và đang theo học tại một trong những ngôi trường tư đắt nhất thế giới tại Thụy Sỹ. 

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Nhân dịp con trai Quintus, Trương Bá Chi đã chúc mừng vô cùng tình cảm, nhưng Tạ Đình Phong lại giữ im lặng tuyệt đối khiến công chúng cảm thấy vô cùng khó hiểu.

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